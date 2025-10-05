Καιρός αύριο: Δευτέρα με βροχές και καταιγίδες - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός αύριο: Δευτέρα με βροχές και καταιγίδες - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
Βροχερό θα είναi σε πολλές περιοχές της χώρας το σκηνικό του καιρού την Δευτέρα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν όπου πιθανώς στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων 5 με 6 με τάση ενίσχυσης στα 7 μποφόρ στα βόρεια πελάγη.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Λίγες νεφώσεις στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν με αποτέλεσμα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 και το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 11 και 19 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες και μέχρι αργά τη νύχτα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα ενώ τη δυτική και κεντρική Μακεδονία από το βράδυ βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 στρεφόμενοι βαθμιαία και από τα δυτικά σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 και τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι κατά τόπους έντονα μέχρι το απόγευμα από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο 5 με 6 στρεφόμενοι γρήγορα από τα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6, στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στη Θεσσαλία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 στρεφόμενοι βαθμιαία και από τα βόρεια σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια, μέχρι αργά τη νύχτα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

