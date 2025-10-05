Καιρός: Η ψυχρή φάση της Λα Νίνια και η πολική δίνη στον Αρκτικό Κύκλο

Τις πρώτες εκτιμήσεις σχετικά με την εποχιακή πρόγνωση καιρού για τον χειμώνα 2025 - 2026 παρουσίασε το Weather Phenomena κάνοντας αρχικά λόγο για επικράτηση της ψυχρής φάσης Λα Νίνια και πιθανή αποδυνάμωση της πολικής δίνης.

Επίσης σημειώνεται ότι τα προγνωστικά μοντέλα και οι ειδικοί προβλέπουν έναν χειμώνα με πολλές χιονοπτώσεις στην Ευρώπη!

Αναλυτικά όσα αναφέρει το Weather Phenomena με πληροφορίες από το MeteoWeb (Ιταλική ιστοσελίδα):

Η εποχιακή πρόγνωση καιρού για την χειμερινή περίοδο 2025 - 2026 δείχνει ένα εντελώς διαφορετικό σενάριο από αυτό που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Αυτό επιβεβαιώνεται όχι μόνο από εποχιακά προγνωστικά μοντέλα, αλλά και μέσα από δηλώσεις εμπειρογνωμόνων της ενεργειακής βιομηχανίας, οι οποίοι προετοιμάζονται για μία εποχή όπου η κατανάλωση του φυσικού αερίου αναμένεται να φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ.

Ειδικοί επισημαίνουν, ότι η φετινή χειμερινή περίοδος θα έχει ένα ουσιαστικά εντελώς διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με αυτό που είχαμε αντιμετωπίσει στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, με το κρύο να κυριαρχεί κατά κράτος στην Γηραιά Ήπειρο και με τις χιονοπτώσεις να καταλήγουν ακόμα και σε πεδινές περιοχές. Αν συμβεί αυτό, η κατανάλωση του φυσικού αερίου θα είναι πάνω από το μέσο όρο, η οποία ενδεχομένως να εξελιχθεί σε μια από τις υψηλότερες των τελευταίων ετών.

Αυτό που κάνει τους ειδικούς να παρακολουθούν συνεχώς τα δεδομένα των προγνωστικών μοντέλων είναι η σταδιακή επικράτηση της ψυχρής φάσης Λα Νίνια στις τροπικές περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού, η οποία αρκετά συχνά ευνοεί στην κάθοδο ψυχρότερων αέριων μαζών προς την Ευρώπη, με αποτέλεσμα να έχουμε χιονοπτώσεις όχι μόνο στην Βόρεια Ευρώπη, αλλά εξίσου και στα υπόλοιπα διαμερίσματα της Γηραιάς Ηπείρου.

Ταυτόχρονα όμως, φέτος και η πολική δίνη στον Αρκτικό Κύκλο φαίνεται ότι δεν θα παραμείνει ενισχυμένη πάνω από τις πολικές περιοχές του Βορείου Ημισφαιρίου όπως τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αντιθέτως τα μοντέλα προσομοίωσης δείχνουν ένα σαφές σημάδι ότι θα αποδυναμωθεί νωρίτερα του αναμενόμενου, γεγονός που θα ευνοήσει εξίσου ώστε τα ψυχρά μέτωπα από την Σιβηρία να καταλήγουν ακόμα και στα νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη της Ευρώπης.

Βέβαια, παρά την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τις εποχιακές προγνώσεις, εντούτοις, η συνολική τάση των καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν την φετινή χειμερινή περίοδο είναι σαφής :

- Επικράτηση χειμερινών καιρικών συνθηκών στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης

- Χιονοπτώσεις πάνω από το μέσο όρο σε σχέση με τους προηγούμενους χειμώνες, πιθανώς ακόμα και στις χώρες που βρίσκονται στην λεκάνη της Μεσογείου

Ο χειμώνας λοιπόν του 2025-2026, θα μπορούσε επομένως να είναι ένας από τους πιο ψυχρούς της τελευταίας δεκαετίας, θυμίζοντας τις παλιές καλές εποχές όπου οι πυκνές χιονοπτώσεις και το κρύο ήταν ένα συχνό φαινόμενο στην Ευρώπη, καταλήγοντας η φετινή χειμερινή περίοδος να είναι εντελώς διαφορετική απ' αυτή που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.





