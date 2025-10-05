Καιρός: Επιστρέφει η κακοκαιρία από Δευτέρα - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

Με βροχές και καταιγίδες αναμένεται να ξεκινήσει η νέα εβδομάδα - Η αναλυτική πρόγνωση του Παναγιώτη Γιαννόπουλου


Με γενικά αίθριο καιρό και άνοδο της θερμοκρασίας θα κυμανθεί ο καιρός την Κυριακή (5/10), σύμφωνα με την πρόγνωση του Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Όπως επεσήμανε ο μετεωρολόγος, το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει ξανά από Δευτέρα με την εμφάνιση βροχών και καταιγίδων.

Ο βροχερός καιρός θα συνεχιστεί Τρίτη και Τετάρτη κυρίως στα ανατολικά τμήματα, ενώ από το μεσημέρι της Τετάρτης αναμένεται βελτίωση.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Κυριακή προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα στο νότιο Αιγαίο. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα και σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια έως 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 βαθμούς , με τις μεγαλύτερες τιμές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιόλουστος καιρός. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς. Η θερμοκρασία από 10 έως 20 βαθμούς.

Την Δευτέρα προβλέπεται μεταβολή του καιρού με βροχές και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικές καταιγίδες, αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, και μέχρι το βράδυ και στο Αιγαίο.

Οι άνεμοι νότιες διευθύνσεις 5 μποφόρ στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι στο Ιόνιο σε βορειοδυτικούς μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 6/10

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τρίτη 7/10

Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 8/10

Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

