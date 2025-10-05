Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει κυρίως την Αττική τη Δευτέρα και την Τρίτη, με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της πρωτεύουσας

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες
Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει την Αθήνα από την ερχόμενη Δευτέρα και την Τρίτη, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις των μετεωρολόγων. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της Αττικής.

Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, επισημαίνει ότι το σύστημα κακοκαιρίας θα έχει ιδιαίτερη δυναμική, φέρνοντας σημαντικά ύψη βροχής και αυξημένη πιθανότητα για τοπικές πλημμύρες, κυρίως σε αστικές περιοχές.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα από την πλατφόρμα Windy, η κακοκαιρία θα επικεντρωθεί στην Αττική, με τις βροχοπτώσεις να είναι κατά πολύ εντονότερες σε σχέση με τα προηγούμενα 24ωρα. Οι περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τα ισχυρότερα φαινόμενα περιλαμβάνουν το Χαλάνδρι, το Μαρούσι, τους Θρακομακεδόνες, το κέντρο της Αθήνας, καθώς και τις ανατολικές περιοχές όπως η Παλλήνη, η Παιανία και τα Σπάτα.

Έκκληση για προσοχή από τις αρχές

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε οδηγούς και κατοίκους περιοχών με ιστορικό πλημμυρών, καθώς η ραγδαία βροχόπτωση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Ο καιρός σήμερα

Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στα δυτικά και βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 22 και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου.

«Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

Το επικείμενο κύμα κακοκαιρίας «κλείδωσε» σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF.

Το Σάββατο οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάσουν προσωρινή σταθεροποίηση, με βελτίωση του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ τα φαινόμενα βροχής θα περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Ωστόσο, από το βράδυ της Κυριακής, οι πρώτες ενδείξεις νέας επιδείνωσης θα κάνουν την εμφάνισή τους στα βορειοδυτικά της Ελλάδας.

Το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο ECMWF υπογραμμίζει ότι η κακοκαιρία θα επεκταθεί γρήγορα, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες που θα ενταθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι τα βορειοδυτικά, ωστόσο αναμένονται φαινόμενα και σε άλλες περιοχές, με πιθανή ένταση και πτώση της θερμοκρασίας.

Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έρχεται πρώιμος χειμερινός κυκλώνας - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

Ιταλοί μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο Οκτώβριος μπαίνει δυναμικά στα Βαλκάνια και την Ελλάδα με πολλές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις, ακόμα και στα χαμηλότερα υψόμετρα την νέα εβδομάδα.

Όπως αναφέρουν μεταξύ Παρασκευής 3 και Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, τα Βαλκάνια θα πληγούν από έναν πρώιμο χειμερινό κυκλώνα με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Αναλυτικά το Weather Phenomena αναφέρει για τον καιρό των επομένων ημερών επικαλούμενο την ιταλική ιστοσελίδα Meteoweb.eu:

Σε μία κάθετη πτώση των θερμοκρασιών αναφέρονται οι Ιταλοί μετεωρολόγοι, η οποία σήμερα και αύριο θα γίνει έντονα αισθητή στα Βαλκάνια και την Ελλάδα, ενώ και οι βροχές θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται κατά περιόδους έως και το Σάββατο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια.

Ωστόσο, τα Βαλκάνια αναμένεται να δουν ρεκόρ χιονοπτώσεων για τα δεδομένα της εποχής, ακόμα και στα χαμηλότερα υψόμετρα της Σερβίας και της Αλβανίας, ενώ και στην Ελλάδα ενδέχεται να υπάρξει υποτροπή του καιρού τις επόμενες ώρες, η οποία και ενδεχομένως να προκαλέσει ισχυρές βροχές αλλά και πυκνές χιονοπτώσεις στα μεγαλύτερα υψόμετρα.

Το ενδιαφέρον όμως φαίνεται την επόμενη εβδομάδα, αφού όπως επισημαίνουν και οι ίδιοι στις προβλέψεις τους, ένα νέο οργανωμένο βαρομετρικό σύστημα θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και αξιόλογες χιονοπτώσεις στα ορεινά των Βαλκανικών χωρών, με τον Οκτώβριο να δείχνει ένα καθαρά χειμερινό πρόσωπο στην Ανατολική Μεσόγειο, παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της φθινοπωρινής περιόδου στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις τους, στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων θα βρεθούν η Ελλάδα και τα Βαλκάνια, με την θερμοκρασία να κινείται έως και 10 βαθμούς κάτω από τον μεσοπρόθεσμο μέσο όρο για τον μήνα που διανύουμε. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές των Βαλκανικών χωρών, η μέγιστη θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 7 με 8 βαθμούς κελσίου, κάτι το οποίο συμβαίνει συνήθως κατά την χειμερινή περίοδο.

Έτσι, τουλάχιστον μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου, τόσο τα Βαλκάνια όσο και η Ελλάδα θα αντιμετωπίσουν ένα καθαρά χειμερινό σκηνικό καιρού με αξιόλογες βροχές, πυκνές χιονοπτώσεις και θερμοκρασίες που θα κινούνται κάτω από το μέσο όρο για τα δεδομένα της εποχής.

