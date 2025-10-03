Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού μετά από λίγες ώρες ανάπαυλας της κακοκαιρίας

Newsbomb

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το επικείμενο κύμα κακοκαιρίας «κλείδωσε» σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF.

Το Σάββατο οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάσουν προσωρινή σταθεροποίηση, με βελτίωση του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ τα φαινόμενα βροχής θα περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Ωστόσο, από το βράδυ της Κυριακής, οι πρώτες ενδείξεις νέας επιδείνωσης θα κάνουν την εμφάνισή τους στα βορειοδυτικά της Ελλάδας.

Το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο ECMWF υπογραμμίζει ότι η κακοκαιρία θα επεκταθεί γρήγορα, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες που θα ενταθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι τα βορειοδυτικά, ωστόσο αναμένονται φαινόμενα και σε άλλες περιοχές, με πιθανή ένταση και πτώση της θερμοκρασίας.

kakokairia-evropaiko-1.jpg

Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έρχεται πρώιμος χειμερινός κυκλώνας - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

Ιταλοί μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο Οκτώβριος μπαίνει δυναμικά στα Βαλκάνια και την Ελλάδα με πολλές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις, ακόμα και στα χαμηλότερα υψόμετρα την νέα εβδομάδα.

Όπως αναφέρουν μεταξύ Παρασκευής 3 και Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, τα Βαλκάνια θα πληγούν από έναν πρώιμο χειμερινό κυκλώνα με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Αναλυτικά το Weather Phenomena αναφέρει για τον καιρό των επομένων ημερών επικαλούμενο την ιταλική ιστοσελίδα Meteoweb.eu:

Σε μία κάθετη πτώση των θερμοκρασιών αναφέρονται οι Ιταλοί μετεωρολόγοι, η οποία σήμερα και αύριο θα γίνει έντονα αισθητή στα Βαλκάνια και την Ελλάδα, ενώ και οι βροχές θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται κατά περιόδους έως και το Σάββατο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια.

Ωστόσο, τα Βαλκάνια αναμένεται να δουν ρεκόρ χιονοπτώσεων για τα δεδομένα της εποχής, ακόμα και στα χαμηλότερα υψόμετρα της Σερβίας και της Αλβανίας, ενώ και στην Ελλάδα ενδέχεται να υπάρξει υποτροπή του καιρού τις επόμενες ώρες, η οποία και ενδεχομένως να προκαλέσει ισχυρές βροχές αλλά και πυκνές χιονοπτώσεις στα μεγαλύτερα υψόμετρα.

efi-ecmwf-balcani-3-ottobrejpg.jpg

Το ενδιαφέρον όμως φαίνεται την επόμενη εβδομάδα, αφού όπως επισημαίνουν και οι ίδιοι στις προβλέψεις τους, ένα νέο οργανωμένο βαρομετρικό σύστημα θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και αξιόλογες χιονοπτώσεις στα ορεινά των Βαλκανικών χωρών, με τον Οκτώβριο να δείχνει ένα καθαρά χειμερινό πρόσωπο στην Ανατολική Μεσόγειο, παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της φθινοπωρινής περιόδου στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις τους, στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων θα βρεθούν η Ελλάδα και τα Βαλκάνια, με την θερμοκρασία να κινείται έως και 10 βαθμούς κάτω από τον μεσοπρόθεσμο μέσο όρο για τον μήνα που διανύουμε. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές των Βαλκανικών χωρών, η μέγιστη θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 7 με 8 βαθμούς κελσίου, κάτι το οποίο συμβαίνει συνήθως κατά την χειμερινή περίοδο.

Έτσι, τουλάχιστον μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου, τόσο τα Βαλκάνια όσο και η Ελλάδα θα αντιμετωπίσουν ένα καθαρά χειμερινό σκηνικό καιρού με αξιόλογες βροχές, πυκνές χιονοπτώσεις και θερμοκρασίες που θα κινούνται κάτω από το μέσο όρο για τα δεδομένα της εποχής.

557705501248933123102883014533135535241690354n.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:17ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός - Μεγάλες καθυστερήσεις

19:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέες συλλήψεις για ναρκωτικά - Στον εισαγγελέα δύο δράστες σε Άγιο Παντελεήμονα και Αχαρνές

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Μέσα στις επόμενες ημέρες η κηδεία της - «Έχουν γίνει τρομερά λάθη και εγκλήματα», λέει συγγενής της οικογένειας

19:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Νιώτη: «Το φως της θα μείνει για πάντα ζωντανό», λέει η μητέρα της 17χρονης που σκοτώθηκε

19:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Global Sumud Flotilla: Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών - «Όλοι οι Έλληνες είναι καλά»

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ισόβια κάθειρξη σε παππού και γιαγιά για τη δολοφονία του 2χρονου εγγονού τους - 40 ορατοί μώλωπες στο σώμα του αγοριού

18:49ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ εξομολογήθηκε ποιος είναι ο προσωπικός του στόχος για το 2026

18:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Εκτός 8αδας ξένων για την GBL ο Κίναν Έβανς

18:38LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τρυφερή στιγμή που πήρε στην αγκαλιά του ένα μωρό και το τάισε

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Θύματα Καρόσι: Πεθαίνοντας από υπερεργασία - Η διαχρονική «μάστιγα» της Ιαπωνίας

18:33ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τζεφ Μπέζος: «Θα αρχίσουμε να κατασκευάζουμε κέντρα δεδομένων στο διάστημα στα επόμενα 10 με 20 χρόνια»

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο Ωραιόκαστρο - Βίντεο

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτες κρυμμένων θησαυρών: Ποτήρια, πέρδικες, φίδια και τι σημαίνουν

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ξεπέρασαν τους 134 χιλιάδες οι νεκροί στρατιώτες στην Ουκρανία - Έρευνα του BBC

18:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός, Μεντιλίμπαρ: «Μου αρέσει ο τρόπος παιχνιδιού του ΠΑΟΚ»

18:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Ρέτσο με Σκωτία και Δανία – Στη θέση του ο Μιχαηλίδης

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Μπέρδεψαν τις εγκύους! Γυναίκα γέννησε πρόωρα γιατί της έδωσαν αγωγή αντί άλλης που μόλις είχε αποβάλει

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Μητσοτάκης στο 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ: Η Ελλάδα αλλάζει - Τα καλύτερα είναι μπροστά μας

18:09LIFESTYLE

Η Αρίνα Σαμπαλένκα μαθαίνει συρτάκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Μπέρδεψαν τις εγκύους! Γυναίκα γέννησε πρόωρα γιατί της έδωσαν αγωγή αντί άλλης που μόλις είχε αποβάλει

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Μέσα στις επόμενες ημέρες η κηδεία της - «Έχουν γίνει τρομερά λάθη και εγκλήματα», λέει συγγενής της οικογένειας

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξη: «Ο ένας κρατούσε μαχαίρι και άλλος ξύλο», λέει το ζευγάρι τραγουδιστών που δέχθηκε επίθεση

18:38LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τρυφερή στιγμή που πήρε στην αγκαλιά του ένα μωρό και το τάισε

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

17:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δροσιά: Βίντεο σοκ από την απόπειρα δολοφονίας - «Γιατί με πυροβολείς, μη...»

15:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στην Βουλή μεταξύ Χρηστίδου και Μπάρκα: «Αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα»

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Μπόμπι ο Έλληνας» εκτελέστηκε μέσα σε καφέ στο Μόντρεαλ - Σκληρό βίντεο

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτες κρυμμένων θησαυρών: Ποτήρια, πέρδικες, φίδια και τι σημαίνουν

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ισόβια κάθειρξη σε παππού και γιαγιά για τη δολοφονία του 2χρονου εγγονού τους - 40 ορατοί μώλωπες στο σώμα του αγοριού

06:36LIFESTYLE

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» και 5 ακόμη σειρές έρχονται στην ΕΡΤ1

16:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς εντόπισαν τους Τούρκους με το οπλοστάσιο για έναν μικρό στρατό στον Έβρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ