Καιρός - Μαρουσάκης: Επιμένει η κακοκαιρία, πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες- Νέο κύμα από Δευτέρα

Η κακοκαιρία θα επιστρέψει από Δευτέρα σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, και δεν αποκλείονται ισχυρά τοπικά φαινόμενα

Καιρός - Μαρουσάκης: Επιμένει η κακοκαιρία, πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες- Νέο κύμα από Δευτέρα
ΚΑΙΡΟΣ
Σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα, και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους τα φαινόμενα θα διατηρηθούν και σήμερα Παρασκευή σε αρκετές περιοχές, ενώ κατά τηα διάρκεια του σαββατοκύριακου θα υποχωρήσουν.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του OPEN Κλέαρχου Μαρουσάκη, αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού από τη Δευτέρα, που δεν αποκλείεται να δώσει επίσης ισχυρά φαινόμενα κατά τόπους.

Η φθινοπωρινή κακοκαιρία έχει ωστόσο αρκετά χειμερινά χαρακτηριστικά, καθώς ο υδράργυρος σε αρκετές περιοχές της βόρειας Ελλάδα έπεσε σε μονομψήφια νούμερα, καθώς τις πρωινές ώρες της Παρασκευής ο υδράργυρος έδειχνε 8 βαθμούς Κελσίου, εών στη Φλώρινα 2.

Δείτε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε την Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στη χώρα μας και την Παρασκευή (3/10).

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στα ανατολικά τμήματα της χώρας μας μέχρι και αύριο Παρασκευή (3-10-25).

Πιο αναλυτικά τα ισχυρά φαινόμενα θα επηρεάσουν:

α. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής την κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

β. Μέχρι το μεσημέρι την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής μέχρι και το απόγευμα τα Δωδεκάνησα (ειδικά την περιοχή του Καστελλόριζου έως το βράδυ).

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας (περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών) έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

β. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι.

γ. Στα Δωδεκάνησα από το πρωί της Παρασκευής μέχρι το απόγευμα.

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
  • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
  • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
  • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

  • Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

  • Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
  • Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
  • Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
  • Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

  • Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
  • Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
  • Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
  • Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
  • Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
  • Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).
  • Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
  • Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
  • Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

  • Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς
  • Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.
  • Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.
  • Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.
  • Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
thyellwdeis-anemoi-politiki-prostasia.jpg

