Αγριεύει πάλι ο καιρός: Τι φέρνει το χαμηλό βαρομετρικό από Αδριατική - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

Προσωρινή θα είναι η βελτίωση του καιρού, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα το φθινόπωρο θα δείξει εκ νέου για τα καλά... τα δόντια του.

Συγκεκριμένα η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη αναφέρει:

Εκ νέου επιδείνωση του καιρού από τη Δευτέρα, μετά την πρόσκαιρη ύφεση.

Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αισθητή πτώση θερμοκρασίας και ενισχυμένοι άνεμοι.

Μετά την 48ωρη κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας, προκαλώντας τοπικά πλημμυρικά επεισόδια, ο καιρός παρουσιάζει πρόσκαιρη ύφεση.

Σε αρκετές περιοχές, ο υετός ξεπέρασε τους 100 τόνους νερού ανά στρέμμα, ενώ και στην Αττική σημειώθηκαν ποσότητες από 20 έως 40 τόνους ανά στρέμμα, με έντονη ραγδαιότητα.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται γενικά βελτιωμένος καιρός, με κάποιες τοπικές βροχές το Σάββατο, αλλά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας – ιδιαίτερα την Κυριακή. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 20–26 βαθμούς Κελσίου και τοπικά υψηλότερα στην Πελοπόννησο.

Ωστόσο, η πρωινή και βραδινή ψύχρα θα επιμείνει, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν μονοψήφιες σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ το πρωί του Σαββάτου καταγράφηκαν αρνητικές θερμοκρασίες στα βόρεια ορεινά, χαρίζοντας και χιονοπτώσεις στα βουνά.

? Ένα νέο χαμηλό από την Αδριατική φέρνει βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα

Από το βράδυ της Κυριακής, και κυρίως από τα ξημερώματα της Δευτέρας, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Αδριατική θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα μας. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά τα ξημερώματα και στη συνέχεια βαθμιαία θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια.

Εξαίρεση για τη Δευτέρα φαίνεται να αποτελούν τα Δωδεκάνησα, τα οποία αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο την Τρίτη.

? Τρίτη: περισσότερες βροχές στα ανατολικά και ψυχρότερες αέριες μάζες

Την Τρίτη, λόγω της θέσης του συστήματος, αναμένονται περισσότερες βροχοπτώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Παράλληλα, ψυχρότερες αέριες μάζες θα μεταφερθούν από τα βορειοδυτικά, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

? Χιονοπτώσεις στα βουνά και ισχυροί άνεμοι στα πελάγη

Από την Τρίτη σε περιοχές της βόρειας ορεινής ζώνης, αναμένονται μονοψήφιες μέγιστες θερμοκρασίες, ενώ τις πρωινές ώρες πιθανόν να σημειωθούν εκ νέου αρνητικές θερμοκρασίες, με χιονοπτώσεις στα βουνά μας.

Παράλληλα, θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι από τη Δευτέρα στα πελάγη, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, και τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ.

? Η κακοκαιρία διατηρείται έως Τετάρτη – έμφαση στο Αιγαίο

Η κακοκαιρία φαίνεται να διατηρείται έως και την Τετάρτη, οπότε τα φαινόμενα θα εστιάζονται στα ανατολικότερα τμήματα και κυρίως στο Αιγαίο.

? Καταιγίδες σε Ιόνιο, Δυτικά, Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Καταιγίδες αναμένονται τη Δευτέρα αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, με έμφαση τη δυτική Πελοπόννησο. Στη συνέχεια και τις επομενες ημέρες καθώς το σύστημα μετατοπίζεται ανατολικά, καταιγίδες θα εκδηλωθούν και σε παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου, ιδιαίτερα στο κεντρικό, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, αλλά και στα Δωδεκάνησα

? Περισσότερος υετός σε Θράκη, Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής προβλέπεται να σημειωθούν στη Θράκη, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, καθώς και στα Δωδεκάνησα.

? Εξέλιξη του καιρού στην Αττική

Τέλος, στην Αττική, αναμένονται βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες της Δευτέρας, ξεκινώντας από τα δυτικά του νομού και επεκτεινόμενες στο σύνολο της περιοχής, καθώς και τοπικές μπόρες, χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Δείτε λιγότερα

Τα τελευταία νέα από τα μοντέλα για τον Οκτώβριο

Τα τελευταία δεδομένα μετεωρολογικών μοντέλων πάντως είναι πραγματικά εντυπωσιακά: οι ενημερώσεις από το Ευρωπαϊκό ECMWF, την πιο αξιόπιστη πηγή μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δεδομένων, σκιαγραφούν μια εικόνα παγωμένων συνθηκών για το υπόλοιπο του Οκτωβρίου στην Ευρώπη.

Ήδη από το επόμενο Σαββατοκύριακο, Σάββατο 11 Οκτωβρίου και Κυριακή 12 Οκτωβρίου , ένα δεύτερο κύμα πολικού ψύχους θα μπορούσε να φτάσει από τη Σκανδιναβική Χερσόνησο, κατά μήκος της ανατολικής άκρης ενός άλλου Υψηλού Αζορών που θα ανέβει πάνω από τα Βρετανικά Νησιά. Οι θερμοκρασίες θα επιστρέψουν σε τυπικά χειμωνιάτικες συνθήκες σε όλη την κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Τα μοντέλα προβλέπουν στη συνέχεια ένα ακόμη κύμα ψύχους μεταξύ 17 και 18 Οκτωβρίου , αυτή τη φορά προερχόμενο απευθείας από τον Αρκτικό Κύκλο, εξακολουθώντας να βρίσκεται στον κεντροανατολικό διάδρομο της Ευρώπης και της Μεσογείου.

Διαβάστε επίσης