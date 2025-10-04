Αγριεύει πάλι ο καιρός: Τι φέρνει το χαμηλό βαρομετρικό από Αδριατική - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

Έρχονται δύο νέα κύματα ψύχους 

Newsbomb

Αγριεύει πάλι ο καιρός: Τι φέρνει το χαμηλό βαρομετρικό από Αδριατική - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προσωρινή θα είναι η βελτίωση του καιρού, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα το φθινόπωρο θα δείξει εκ νέου για τα καλά... τα δόντια του.

Συγκεκριμένα η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη αναφέρει:

Εκ νέου επιδείνωση του καιρού από τη Δευτέρα, μετά την πρόσκαιρη ύφεση.
Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αισθητή πτώση θερμοκρασίας και ενισχυμένοι άνεμοι.

Μετά την 48ωρη κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας, προκαλώντας τοπικά πλημμυρικά επεισόδια, ο καιρός παρουσιάζει πρόσκαιρη ύφεση.

Σε αρκετές περιοχές, ο υετός ξεπέρασε τους 100 τόνους νερού ανά στρέμμα, ενώ και στην Αττική σημειώθηκαν ποσότητες από 20 έως 40 τόνους ανά στρέμμα, με έντονη ραγδαιότητα.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται γενικά βελτιωμένος καιρός, με κάποιες τοπικές βροχές το Σάββατο, αλλά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας – ιδιαίτερα την Κυριακή. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 20–26 βαθμούς Κελσίου και τοπικά υψηλότερα στην Πελοπόννησο.

Ωστόσο, η πρωινή και βραδινή ψύχρα θα επιμείνει, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν μονοψήφιες σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ το πρωί του Σαββάτου καταγράφηκαν αρνητικές θερμοκρασίες στα βόρεια ορεινά, χαρίζοντας και χιονοπτώσεις στα βουνά.
? Ένα νέο χαμηλό από την Αδριατική φέρνει βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα
Από το βράδυ της Κυριακής, και κυρίως από τα ξημερώματα της Δευτέρας, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Αδριατική θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα μας. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά τα ξημερώματα και στη συνέχεια βαθμιαία θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια.
Εξαίρεση για τη Δευτέρα φαίνεται να αποτελούν τα Δωδεκάνησα, τα οποία αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο την Τρίτη.
? Τρίτη: περισσότερες βροχές στα ανατολικά και ψυχρότερες αέριες μάζες
Την Τρίτη, λόγω της θέσης του συστήματος, αναμένονται περισσότερες βροχοπτώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Παράλληλα, ψυχρότερες αέριες μάζες θα μεταφερθούν από τα βορειοδυτικά, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.
? Χιονοπτώσεις στα βουνά και ισχυροί άνεμοι στα πελάγη
Από την Τρίτη σε περιοχές της βόρειας ορεινής ζώνης, αναμένονται μονοψήφιες μέγιστες θερμοκρασίες, ενώ τις πρωινές ώρες πιθανόν να σημειωθούν εκ νέου αρνητικές θερμοκρασίες, με χιονοπτώσεις στα βουνά μας.
Παράλληλα, θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι από τη Δευτέρα στα πελάγη, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, και τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ.
? Η κακοκαιρία διατηρείται έως Τετάρτη – έμφαση στο Αιγαίο
Η κακοκαιρία φαίνεται να διατηρείται έως και την Τετάρτη, οπότε τα φαινόμενα θα εστιάζονται στα ανατολικότερα τμήματα και κυρίως στο Αιγαίο.
? Καταιγίδες σε Ιόνιο, Δυτικά, Αιγαίο και Δωδεκάνησα
Καταιγίδες αναμένονται τη Δευτέρα αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, με έμφαση τη δυτική Πελοπόννησο. Στη συνέχεια και τις επομενες ημέρες καθώς το σύστημα μετατοπίζεται ανατολικά, καταιγίδες θα εκδηλωθούν και σε παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου, ιδιαίτερα στο κεντρικό, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, αλλά και στα Δωδεκάνησα
? Περισσότερος υετός σε Θράκη, Αιγαίο και Δωδεκάνησα
Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής προβλέπεται να σημειωθούν στη Θράκη, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, καθώς και στα Δωδεκάνησα.
? Εξέλιξη του καιρού στην Αττική
Τέλος, στην Αττική, αναμένονται βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες της Δευτέρας, ξεκινώντας από τα δυτικά του νομού και επεκτεινόμενες στο σύνολο της περιοχής, καθώς και τοπικές μπόρες, χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Δείτε λιγότερα

Τα τελευταία νέα από τα μοντέλα για τον Οκτώβριο

Τα τελευταία δεδομένα μετεωρολογικών μοντέλων πάντως είναι πραγματικά εντυπωσιακά: οι ενημερώσεις από το Ευρωπαϊκό ECMWF, την πιο αξιόπιστη πηγή μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δεδομένων, σκιαγραφούν μια εικόνα παγωμένων συνθηκών για το υπόλοιπο του Οκτωβρίου στην Ευρώπη.

Ήδη από το επόμενο Σαββατοκύριακο, Σάββατο 11 Οκτωβρίου και Κυριακή 12 Οκτωβρίου , ένα δεύτερο κύμα πολικού ψύχους θα μπορούσε να φτάσει από τη Σκανδιναβική Χερσόνησο, κατά μήκος της ανατολικής άκρης ενός άλλου Υψηλού Αζορών που θα ανέβει πάνω από τα Βρετανικά Νησιά. Οι θερμοκρασίες θα επιστρέψουν σε τυπικά χειμωνιάτικες συνθήκες σε όλη την κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Τα μοντέλα προβλέπουν στη συνέχεια ένα ακόμη κύμα ψύχους μεταξύ 17 και 18 Οκτωβρίου , αυτή τη φορά προερχόμενο απευθείας από τον Αρκτικό Κύκλο, εξακολουθώντας να βρίσκεται στον κεντροανατολικό διάδρομο της Ευρώπης και της Μεσογείου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:17ΚΑΙΡΟΣ

Αγριεύει πάλι ο καιρός: Τι φέρνει το χαμηλό βαρομετρικό από Αδριατική - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Περιπέτεια για κυνηγό στο Κακό Όρος - Κατρακύλησε από βράχια και τραυματίστηκε σοβαρά

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίδειξη με drones μετατρέπεται σε «βροχή» φωτιάς και προκαλεί αναστάτωση - Βίντεο

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Μέτσοβο: Στο «φως» ιστορικό ξύλινο βαρέλι της Μονής Αγίου Νικολάου – Χρονολογείται από τον 17ο αιώνα

17:53ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε ο αντιγριπικός εμβολιασμός – Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

17:51ΚΟΣΜΟΣ

O θρύλος του σερβικού μπάσκετ Βλάντε Ντίβατς στο Άγιο Όρος

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Κανάρια Νησιά: Νεαρός άνδρας διασώθηκε έπειτα από 3 ημέρες στη θάλασσα – Παρασύρθηκε με τζετ σκι

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μέλη του Ρουβίκωνα έγραψαν συνθήματα στο γραφείο βουλευτή

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση για το «πράσινο» στέλεχος από την Κρήτη που δήλωνε εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

17:27ΚΟΣΜΟΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Δούκας για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκονται στο σκάνδαλο: «Ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή»

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της 28χρονης Σπυριδούλας – Τα αναπάντητα ερωτήματα για το θάνατό της

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε ουκρανικό επιβατικό τρένο -Βίντεο με βαγόνι να φλέγεται

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας που αγνοείτο για 2 χρόνια, εντοπίστηκε μέσα από το… TikTok – Δείτε βίντεο

17:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Ματίας Λεσόρ συντάχθηκε με τον Τζέριαν Γκραντ για το θέμα της διαιτησίας

16:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Ξάνθη: Οικοδομούμε τις πιο αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις που είχαμε ποτέ - Τι θα δούμε στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

16:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαριές εκφράσεις Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Άδωνι Γεωργιάδη: «Είναι γελοίο πρόσωπο»

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάρυστο: Νεκρός 27χρονος σε φρικτό τροχαίο

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Σαρώνει τα πάντα η καταιγίδα Amy - Έριξε δέντρα, αναποδογύρισε αυτοκίνητα, διέλυσε στέγες

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 15χρονος επιτέθηκε σε συμμαθήτριά του –  Την ακινητοποίησε με κεφαλοκλείδωμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της 28χρονης Σπυριδούλας – Τα αναπάντητα ερωτήματα για το θάνατό της

17:53ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε ο αντιγριπικός εμβολιασμός – Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Διαχείριση πολυκατοικιών: Τι πρέπει να προσέχουν διαχειριστές, ιδιοκτήτες και ένοικοι

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

15:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τι απάντησε σε Έλληνα φοιτητή όταν τον ρώτησε πότε θα κάνει κόμμα

16:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαριές εκφράσεις Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Άδωνι Γεωργιάδη: «Είναι γελοίο πρόσωπο»

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Σαρώνει τα πάντα η καταιγίδα Amy - Έριξε δέντρα, αναποδογύρισε αυτοκίνητα, διέλυσε στέγες

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

13:42LIFESTYLE

Χάιντι Κλουμ: Δεν άφησε τίποτα στην φαντασία με το αποκαλυπτικό see-through φόρεμά της στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι - Εικόνες

18:17ΚΑΙΡΟΣ

Αγριεύει πάλι ο καιρός: Τι φέρνει το χαμηλό βαρομετρικό από Αδριατική - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάρυστο: Νεκρός 27χρονος σε φρικτό τροχαίο

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στο εδώλιο ιερέας για σεξουαλική παρενόχληση σε 30χρονο τουρίστα

17:51ΚΟΣΜΟΣ

O θρύλος του σερβικού μπάσκετ Βλάντε Ντίβατς στο Άγιο Όρος

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικό «θαύμα» στη Μελβούρνη: Πώς μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έγινε βιότοπος πουλιών

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η σοκαριστική στιγμή που ασανσέρ πολυκατοικίας κατρακυλά επτά ορόφους - Νεκρή νεαρή μητέρα - Βίντεο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ