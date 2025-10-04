Καιρός: «Καμπανάκι» μετεωρολόγων για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε έρχεται νέα επιδείνωση

Η πορεία του καιρού τα επόμενα 24ωρα

Καιρός: «Καμπανάκι» μετεωρολόγων για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε έρχεται νέα επιδείνωση
Eurokinissi
Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα Σάββατο (4/10), με νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες και τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 20 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Με ανάρτησή του στα social media, ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης έκανε λόγο για πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού το Σαββατοκύριακο, ενώ επεσήμανε ότι από την Δευτέρα (6/10) αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι καλός και σε στεριά και σε θάλασσα με περιορισμένα φαινόμενα ενώ θα ανέβει και η θερμοκρασία. Από το βράδυ της Κυριακής 5/10 νέο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά θα διασχίσει τη χώρας δίνοντας αρκετές βροχές στις περισσότερες περιοχές μέχρι και την Τετάρτη.», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και έως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα έως και τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα υπόλοιπα βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 και στη δυτική Μακεδονία από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 και στα νότια έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αστατος με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες και τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρωινές ώρες στα βόρεια.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 με 25 και στα βόρεια από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα έως και τις απογευματινές ώρες. Πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 5/10

Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες βροχές μικρής διάρκειας. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι στα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 6/10

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τρίτη 7/10

Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 8/10

Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

