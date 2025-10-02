Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

Εμμονική συμπεριφορά παρουσιάζει η κακοκαιρία που έπληξε το Λεκανοπέδιο

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»
Unsplash
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει την Αθήνα από την ερχόμενη Δευτέρα και την Τρίτη, σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις.

Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, επισημαίνει ότι το επερχόμενο φαινόμενο θα έχει έντονο χαρακτήρα και θα φέρει βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας.

Τα νεότερα δεδομένα από την πλατφόρμα Windy δείχνουν ότι η κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως την Αττική, με τις βροχές να είναι κατά πολύ εντονότερες σε σχέση με το τρέχον καιρό.

Οι περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τις ισχυρότερες καταιγίδες περιλαμβάνουν το Χαλάνδρι, το Μαρούσι, τους Θρακομακεδόνες, το κέντρο της Αθήνας, καθώς και τις ανατολικές περιοχές όπως η Παλλήνη, η Παιανία και τα Σπάτα.

pempti38303ba7.jpg

Η πρόγνωση Αρναούτογλου

Σύστημα μεταφέρει ψυχρές αέριες μάζες στην Ευρώπη ανέφερε ο Σάκης Αρναούτογλου για τον καιρό των επομένων ημερών σημειώνοντας μάλιστα ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη θα παρουσιάσει τα εντονότερα φαινόμενα.

«Χιονάκια αρκετά στην νοτιοανατολική Βαλκανική, μόνο 5-6 φορές έχει συμβεί κάτι ανάλογο Οκτώβρη», είπε χαρακτηριστικά.

Στην Αττική αναμένεται να ξεκινήσουν οι βροχές τις προμεσημβρινές ώρες, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος προειδοποίησε: «Θέλει προσοχή γιατί οι καταιγίδες μπορεί να έχουν και ένταση».

Μέχρι το βράδυ οι βροχές θα φτάσουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είπε και πρόσθεσε: «Την Παρασκευή τη νύχτα προς το ξημέρωμα αρκετό νερό Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και έντονα καιρικά φαινόμενα και στα Δωδεκάνησα».

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι καλύτερος, αλλά με τσουχτερό κρύο νωρίς το πρωί, και μέχρι την Κυριακή το βραδάκι, όπως είπε ο κ. Αρναούτογλου χαρακτηριστικά, αλλά αργά το βράδυ στη Δυτική Ελλάδα υπάρχει πιθανότητα να ξεκινήσουν νέες βροχές.

Μεγάλα ύψη βροχής σε νησιά του Ιονίου και σε ηπειρωτικές περιοχές έως το πρωί της Πέμπτης

Βροχές και καταιγίδες με μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής σημειώθηκαν κατά τόπους από τη αρχή του εικοσιτετράωρου έως το πρωί της Πέμπτης 02/10 στο Ιόνιο, στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στην Κεντρική και Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στους Παξούς και ήταν ίσο με 94.4 χιλιοστά.

Στον σχετικό χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού ύψους βροχής έως το πρωί (09:20 ώρα Ελλάδας) της Πέμπτης 02/10, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μας και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται, βροχή έχουν καταγράψει έως το πρωί της Πέμπτης 02/10 277 από τους 538 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό ~51%).

55650532312019093852984327759592811037246371n.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:51LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι η «ρήτρα κοκαΐνης» που είχε βάλει στο προγαμιαίο συμβόλαιο με τον Κιθ Έρμπαν

21:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Συνελήφθη νοσηλευτής με όλμο και χειροβομβίδα – Ανήκει στους «Θεματοφύλακες του Συντάγματος»

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ο υπουργός άμυνας καταγγέλει την παρουσία αμερικάνικων μαχητικών αεροσκαφών

21:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Τσέλιε – ΑΕΚ: Η πρώτη αναμέτρηση της «Ένωσης» στη League Phase του Conference League

21:43ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Οκτωβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε

21:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Γκόου Αχεντ Ινγκλς 1-2: Έχασε δικό του παιχνίδι στο ΟΑΚΑ

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Europa League: Παναθηναϊκός - Γκόου Αχεντ Ινγκλς 1-2 ΤΕΛΙΚΟ

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Όλες οι ημέρες που... καθόμαστε - Πότε είναι Πάσχα, Καθαρά Δευτέρα και Αγίου Πνεύματος

21:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλιε – ΑΕΚ: Δυναμική παρουσία των φίλων της «Ένωσης» στη Σλοβενία

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Τρίτη πιο «γερασμένη» περιοχή της Ευρώπης η Ευρυτανία - Τι αποκαλύπτουν δεδομένα της Eurostat

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Κόστα Ρίκα: Πέντε νεκροί από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο - Ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε απανθρακωμένο αγκαλιά

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2025: Πότε «πέφτει» το Φεγγάρι της Συγκομιδής

21:16WHAT THE FACT

Τι σημαίνει η φράση «μηδέν άγαν»

21:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Γη σκοτεινιάζει: Τι σημαίνει αυτή η ανησυχητική τάση για το μέλλον μας

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος Γερμανός που βιντεοσκοπούσε παράνομα άτομα μέσα στις τουαλέτες

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικό «θαύμα» στη Μελβούρνη: Πώς μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έγινε βιότοπος πουλιών

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Ανεργία: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008 τον φετινό Αύγουστο

20:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλιε – ΑΕΚ: Οι επιλογές του Νίκολιτς για το πρώτο ματς στη League Phase του Conference League

20:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Sukunaarchaeum Mirabile: «Νέος» οργανισμός ανατρέπει τα όρια ανάμεσα σε ζωή και μη-ζωή

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Μήνυση καταθέτει η οικογένεια της 28χρονης - Ζητά εκταφή και νεκροψία-νεκροτομή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:43ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Οκτωβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

19:11ΚΟΣΜΟΣ

«Ξεψύχησε στα χέρια μου»: Συγκλονίζει η γιαγιά της 17χρονης Ελληνίδας που δολοφονήθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ

19:16LIFESTYLE

«Συλλάβετε όλους τους πλαστικούς χειρουργούς του Χόλιγουντ» - Χαμός μετά την εμφάνιση της Jennifer Lawrence στο Παρίσι

18:36ΥΓΕΙΑ

Ο στοματικός έρωτας αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου - Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε οικογένεια ενοικιαστών στην Άνοιξη: Νέα ντοκουμέντα για τον άγριο ξυλοδαρμό - Τι δήλωσε ο ιδιοκτήτης

17:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μονομερής ανακήρυξη ελληνικής ΑΟΖ - Η άγνωστη σύσκεψη του 2012 και γιατί η Ελλάδα εγκατέλειψε την ιδέα: Η αποκάλυψη στο βιβλίο του πρέσβη Κασκαρέλη

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με τον Βασίλη Παϊτέρη: Δεν θα μπει φυλακή ο τραγουδιστής

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Όλες οι ημέρες που... καθόμαστε - Πότε είναι Πάσχα, Καθαρά Δευτέρα και Αγίου Πνεύματος

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Κινδύνεψε οικογένεια Βρετανών στην Κέρκυρα, πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή στο Βόλο, πότε θα βρέξει στην Αττική – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Europa League: Παναθηναϊκός - Γκόου Αχεντ Ινγκλς 1-2 ΤΕΛΙΚΟ

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Συγκρούστηκαν δύο αεροπλάνα στο διάδρομο προσγείωσης - Ελαφρά τραυματίας μια αεροσυνοδός

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Τι κατέθεσε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - Οι ισχυρισμοί της πριν οδηγηθεί στη φυλακή

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βγαίνει για έρευνες στο Αιγαίο το Πίρι Ρέις

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική σύνδεση στις Άλπεις: Το πέρασμα Μπρένερ ενώνει την Αυστρία και την Ιταλία

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Μήνυση καταθέτει η οικογένεια της 28χρονης - Ζητά εκταφή και νεκροψία-νεκροτομή

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

17:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φθινόπωρο έρχεται για να μείνει - Δυνατές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ