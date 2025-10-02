Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει την Αθήνα από την ερχόμενη Δευτέρα και την Τρίτη, σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις.

Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, επισημαίνει ότι το επερχόμενο φαινόμενο θα έχει έντονο χαρακτήρα και θα φέρει βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας.

Τα νεότερα δεδομένα από την πλατφόρμα Windy δείχνουν ότι η κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως την Αττική, με τις βροχές να είναι κατά πολύ εντονότερες σε σχέση με το τρέχον καιρό.

Οι περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τις ισχυρότερες καταιγίδες περιλαμβάνουν το Χαλάνδρι, το Μαρούσι, τους Θρακομακεδόνες, το κέντρο της Αθήνας, καθώς και τις ανατολικές περιοχές όπως η Παλλήνη, η Παιανία και τα Σπάτα.

Η πρόγνωση Αρναούτογλου

Σύστημα μεταφέρει ψυχρές αέριες μάζες στην Ευρώπη ανέφερε ο Σάκης Αρναούτογλου για τον καιρό των επομένων ημερών σημειώνοντας μάλιστα ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη θα παρουσιάσει τα εντονότερα φαινόμενα.

«Χιονάκια αρκετά στην νοτιοανατολική Βαλκανική, μόνο 5-6 φορές έχει συμβεί κάτι ανάλογο Οκτώβρη», είπε χαρακτηριστικά.

Στην Αττική αναμένεται να ξεκινήσουν οι βροχές τις προμεσημβρινές ώρες, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος προειδοποίησε: «Θέλει προσοχή γιατί οι καταιγίδες μπορεί να έχουν και ένταση».

Μέχρι το βράδυ οι βροχές θα φτάσουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είπε και πρόσθεσε: «Την Παρασκευή τη νύχτα προς το ξημέρωμα αρκετό νερό Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και έντονα καιρικά φαινόμενα και στα Δωδεκάνησα».

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι καλύτερος, αλλά με τσουχτερό κρύο νωρίς το πρωί, και μέχρι την Κυριακή το βραδάκι, όπως είπε ο κ. Αρναούτογλου χαρακτηριστικά, αλλά αργά το βράδυ στη Δυτική Ελλάδα υπάρχει πιθανότητα να ξεκινήσουν νέες βροχές.

Μεγάλα ύψη βροχής σε νησιά του Ιονίου και σε ηπειρωτικές περιοχές έως το πρωί της Πέμπτης

Βροχές και καταιγίδες με μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής σημειώθηκαν κατά τόπους από τη αρχή του εικοσιτετράωρου έως το πρωί της Πέμπτης 02/10 στο Ιόνιο, στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στην Κεντρική και Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στους Παξούς και ήταν ίσο με 94.4 χιλιοστά.

Στον σχετικό χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού ύψους βροχής έως το πρωί (09:20 ώρα Ελλάδας) της Πέμπτης 02/10, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μας και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται, βροχή έχουν καταγράψει έως το πρωί της Πέμπτης 02/10 277 από τους 538 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό ~51%).

Διαβάστε επίσης