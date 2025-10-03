Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο – Η πρόγνωση για όλη τη χώρα

Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα με κύριο χαρακτηριστικό την άνοδο της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η θερμοκρασία το μεσημέρι και των δύο ημερών, στις περισσότερες περιοχές κυμανθεί στους 22-24 βαθμούς ενώ οι όποιες βροχές, το Σάββατο θα είναι λίγες και μεμονωμένες. Την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί περαιτέρω με αρκετή ηλιοφάνεια στο σύνολο σχεδόν της χώρας μετά από αρκετές ημέρες.

Από τη Δευτέρα και πάλι από τα δυτικά, έρχεται ένα νέο κύμα ισχυρών βροχών και καταιγίδων, πιθανώς και στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές.

Δείτε το βίντεο:

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Άστατος θα είναι ο καιρός το Σάββατο με νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες και τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 20 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Άστατος θα είναι ο καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα έως και τις απογευματινές ώρες. Πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 22 βαθμούς κελσίου.

Σχεδόν αίθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 8 και 17 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και έως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα έως και τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα υπόλοιπα βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 19 και στη δυτική Μακεδονία από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 20 και στα νότια έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Άστατος με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες και τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρωινές ώρες στα βόρεια.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 με 25 και στα βόρεια από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες βροχές μικρής διάρκειας. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι στα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης