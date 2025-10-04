Καιρός: Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

Η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο

Newsbomb

Καιρός: Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα
Unsplash
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Mετά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες του διημέρου Πέμπτης - Παρασκευής ο καιρός το Σαββατοκύριακο βελτιώνεται σύμφωνα με το μετεωρολόγο Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Σήμερα Σάββατο (4/10) δεν θα λείψουν τοπικού χαρακτήρα βροχές κυρίως στα δυτικά και την Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 22 βαθμούς στα ηπειρωτικά, 24 στο νότιο Αιγαίο, ενώ χαμηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην βόρεια Ελλάδα.

Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι του Σαββάτου (4/10) οπότε ίσως βρέξει στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 22 βαθμούς, ενώ αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες.

Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Η Κυριακή (5/10) αναμένεται ηλιόλουστη με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει.

Τη Δευτέρα (6/10) ένα νέο σύστημα με βροχές αναμένεται στα παραθαλάσσια, με καταιγίδες να έρχονται από τα δυτικά. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας οι βροχές θα έχουν επεκταθεί και στο Αιγαίο, όπου η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι και την Τρίτη.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Πρόγνωση για την Κυριακή 5/10

Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες βροχές μικρής διάρκειας. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι στα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 6/10

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τρίτη 7/10

Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 8/10

Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:44ΚΟΣΜΟΣ

Νέο άδειασμα στον «σουλτάνο» από Τούρκους: To deal Turkish Airlines - Boeing δεν ήταν έργο Ερντογάν

13:42LIFESTYLE

Χάιντι Κλουμ: Δεν άφησε τίποτα στην φαντασία με το αποκαλυπτικό see-through φόρεμά της στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι - Εικόνες

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Αργυρούπολη: Η στιγμή που η μηχανή χτυπάει σε κολόνα - Δύο νεκροί

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Στήριξη ηγετών για την κατάπαυση του πυρός - Τι είπαν Ερντογάν, Στάρμερ, Μερτς

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήθελα να τους κοιτάξω στα μάτια και να πω συγγνώμη» - Τι λέει για το τροχαίο

13:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βούλιαξε» η χώρα τα τελευταία 24ωρα - 123 χιλιοστά η μέγιστη καταγεγραμμένη βροχόπτωση

13:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε μεταγραφή με τη βοήθεια του ChatGPT!

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Αποτροπιασμός στην Βρετανία: 42χρονος εξανάγκασε 15χρονη σε «γάμο» και την βίαζε με άλλους 18 άνδρες

13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντεπίθεση των προοδευτικών δυνάμεων ζήτησε ο Φάμελλος στην ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ιδιοκτήτης ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέο περιστατικό με σύλληψη Τούρκου: Χειροπέδες σε 27χρονο για διακίνηση όπλων - Βρέθηκαν 25 πιστόλια

12:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Συνεχίζουμε… Είναι μόνο η αρχή!» - Το «πράσινο» μήνυμα μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στο Κοτζαελί - Δύο νεκροί

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στο εδώλιο ιερέας για σεξουαλική παρενόχληση σε 30χρονο τουρίστα

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα - Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Αμπάς χαιρετίζει την απάντηση της Χαμάς

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση με σφυριά στο Μαρούσι

12:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η ζωή του Πάνου Ρούτσι κινδυνεύει και οι γιατροί του παίζουν παιχνίδια

12:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Για το «4 στα 4» η Νίκη Βόλου | Το πρόγραμμα της ημέρας (04/10)

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρός 61χρονος σε κρουαζιερόπλοιο προερχόμενο από την Τουρκία

12:27ΚΟΣΜΟΣ

«Πήρε φωτιά ο ουρανός» - Επίδειξη πυροτεχνημάτων με drones στην Κίνα οδήγησε σε παρανάλωμα του πυρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Αργυρούπολη: Η στιγμή που η μηχανή χτυπάει σε κολόνα - Δύο νεκροί

12:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fast track προσλήψεις, 13ωρο και «σπαστή» άδεια - Πώς θα αμείβονται οι εργαζόμενοι - Όλες οι αλλαγές

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η σοκαριστική στιγμή που ασανσέρ πολυκατοικίας κατρακυλά επτά ορόφους - Νεκρή νεαρή μητέρα - Βίντεο

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Η 47χρονη έπαθε καρδιακή ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο, της έκαναν ΚΑΡΠΑ 50 λεπτά

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στο Κοτζαελί - Δύο νεκροί

12:27ΚΟΣΜΟΣ

«Πήρε φωτιά ο ουρανός» - Επίδειξη πυροτεχνημάτων με drones στην Κίνα οδήγησε σε παρανάλωμα του πυρός

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα κλοπής ο αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αθηνών την ώρα που δειπνούσε με τον Κυρανάκη

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση με σφυριά στο Μαρούσι

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι προβλέπει το εργασιακό νομοσχέδιο για το 13ωρο - Τι θα ισχύει, πώς θα αμείβονται οι εργαζόμενοι

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στο εδώλιο ιερέας για σεξουαλική παρενόχληση σε 30χρονο τουρίστα

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Ποιος είναι ο δράστης της φρικτής δολοφονίας της 17χρονης Μαρίας Νιώτη

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία πράξη στη Γάζα: Ο Τραμπ φέρνει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, η Χαμάς απαντά και ο Νετανιάχου στη γωνία

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Αποτροπιασμός στην Βρετανία: 42χρονος εξανάγκασε 15χρονη σε «γάμο» και την βίαζε με άλλους 18 άνδρες

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

13:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βούλιαξε» η χώρα τα τελευταία 24ωρα - 123 χιλιοστά η μέγιστη καταγεγραμμένη βροχόπτωση

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ιδιοκτήτης ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ