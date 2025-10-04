Καιρός: Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

Mετά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες του διημέρου Πέμπτης - Παρασκευής ο καιρός το Σαββατοκύριακο βελτιώνεται σύμφωνα με το μετεωρολόγο Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Σήμερα Σάββατο (4/10) δεν θα λείψουν τοπικού χαρακτήρα βροχές κυρίως στα δυτικά και την Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 22 βαθμούς στα ηπειρωτικά, 24 στο νότιο Αιγαίο, ενώ χαμηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην βόρεια Ελλάδα.

Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι του Σαββάτου (4/10) οπότε ίσως βρέξει στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 22 βαθμούς, ενώ αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες.

Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Η Κυριακή (5/10) αναμένεται ηλιόλουστη με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει.

Τη Δευτέρα (6/10) ένα νέο σύστημα με βροχές αναμένεται στα παραθαλάσσια, με καταιγίδες να έρχονται από τα δυτικά. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας οι βροχές θα έχουν επεκταθεί και στο Αιγαίο, όπου η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι και την Τρίτη.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Πρόγνωση για την Κυριακή 5/10

Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες βροχές μικρής διάρκειας. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι στα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 6/10

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τρίτη 7/10

Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 8/10

Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

