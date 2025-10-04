Καιρός: «Βούλιαξε» η χώρα τα τελευταία 24ωρα - 123 χιλιοστά η μέγιστη καταγεγραμμένη βροχόπτωση

Μεγάλα ύψη βροχής το τελευταίο τετραήμερο στη χώρα

Newsbomb

Καιρός: «Βούλιαξε» η χώρα τα τελευταία 24ωρα - 123 χιλιοστά η μέγιστη καταγεγραμμένη βροχόπτωση
Unsplash
ΚΑΙΡΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλα ύψη βροχής άφησε η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου 2025.

Σε του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αποτυπώνεται η κατανομή του συνολικού αθροιστικού υετού από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου έως και το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου 2025.

Παράλληλα, παρουσιάζονται οι οκτώ σταθμοί που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής κατά το ίδιο διάστημα.

Όπως προκύπτει, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στη Θάσο, όπου έπεσαν 123 χιλιοστά βροχής.

Σημαντικές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν επίσης σε περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Ελλάδας, όπου αρκετοί σταθμοί του δικτύου κατέγραψαν υψηλές τιμές. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι 14 σταθμοί του δικτύου κατέγραψαν συνολική βροχόπτωση άνω των 100 χιλιοστών στο τετραήμερο.

ποσοστά βροχής

«Καμπανάκι» μετεωρολόγων για νέο κύμα κακοκαιρίας

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Με ανάρτησή του στα social media, ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης έκανε λόγο για πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού το Σαββατοκύριακο, ενώ επεσήμανε ότι από την Δευτέρα (6/10) αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι καλός και σε στεριά και σε θάλασσα με περιορισμένα φαινόμενα ενώ θα ανέβει και η θερμοκρασία. Από το βράδυ της Κυριακής 5/10 νέο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά θα διασχίσει τη χώρας δίνοντας αρκετές βροχές στις περισσότερες περιοχές μέχρι και την Τετάρτη.», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και έως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα έως και τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα υπόλοιπα βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 και στη δυτική Μακεδονία από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 και στα νότια έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αστατος με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες και τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρωινές ώρες στα βόρεια.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 με 25 και στα βόρεια από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα έως και τις απογευματινές ώρες. Πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 5/10

Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες βροχές μικρής διάρκειας. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι στα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 6/10

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τρίτη 7/10

Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 8/10

Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:44ΚΟΣΜΟΣ

Νέο άδειασμα στον «σουλτάνο» από Τούρκους: To deal Turkish Airlines - Boeing δεν ήταν έργο Ερντογάν

13:42LIFESTYLE

Χάιντι Κλουμ: Δεν άφησε τίποτα στην φαντασία με το αποκαλυπτικό see-through φόρεμά της στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι - Εικόνες

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Αργυρούπολη: Η στιγμή που η μηχανή χτυπάει σε κολόνα - Δύο νεκροί

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Στήριξη ηγετών για την κατάπαυση του πυρός - Τι είπαν Ερντογάν, Στάρμερ, Μερτς

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήθελα να τους κοιτάξω στα μάτια και να πω συγγνώμη» - Τι λέει για το τροχαίο

13:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βούλιαξε» η χώρα τα τελευταία 24ωρα - 123 χιλιοστά η μέγιστη καταγεγραμμένη βροχόπτωση

13:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε μεταγραφή με τη βοήθεια του ChatGPT!

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Αποτροπιασμός στην Βρετανία: 42χρονος εξανάγκασε 15χρονη σε «γάμο» και την βίαζε με άλλους 18 άνδρες

13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντεπίθεση των προοδευτικών δυνάμεων ζήτησε ο Φάμελλος στην ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ιδιοκτήτης ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέο περιστατικό με σύλληψη Τούρκου: Χειροπέδες σε 27χρονο για διακίνηση όπλων - Βρέθηκαν 25 πιστόλια

12:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Συνεχίζουμε… Είναι μόνο η αρχή!» - Το «πράσινο» μήνυμα μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στο Κοτζαελί - Δύο νεκροί

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στο εδώλιο ιερέας για σεξουαλική παρενόχληση σε 30χρονο τουρίστα

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα - Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Αμπάς χαιρετίζει την απάντηση της Χαμάς

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση με σφυριά στο Μαρούσι

12:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η ζωή του Πάνου Ρούτσι κινδυνεύει και οι γιατροί του παίζουν παιχνίδια

12:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Για το «4 στα 4» η Νίκη Βόλου | Το πρόγραμμα της ημέρας (04/10)

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρός 61χρονος σε κρουαζιερόπλοιο προερχόμενο από την Τουρκία

12:27ΚΟΣΜΟΣ

«Πήρε φωτιά ο ουρανός» - Επίδειξη πυροτεχνημάτων με drones στην Κίνα οδήγησε σε παρανάλωμα του πυρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Αργυρούπολη: Η στιγμή που η μηχανή χτυπάει σε κολόνα - Δύο νεκροί

12:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fast track προσλήψεις, 13ωρο και «σπαστή» άδεια - Πώς θα αμείβονται οι εργαζόμενοι - Όλες οι αλλαγές

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η σοκαριστική στιγμή που ασανσέρ πολυκατοικίας κατρακυλά επτά ορόφους - Νεκρή νεαρή μητέρα - Βίντεο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Η 47χρονη έπαθε καρδιακή ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο, της έκαναν ΚΑΡΠΑ 50 λεπτά

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση με σφυριά στο Μαρούσι

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στο Κοτζαελί - Δύο νεκροί

12:27ΚΟΣΜΟΣ

«Πήρε φωτιά ο ουρανός» - Επίδειξη πυροτεχνημάτων με drones στην Κίνα οδήγησε σε παρανάλωμα του πυρός

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Αποτροπιασμός στην Βρετανία: 42χρονος εξανάγκασε 15χρονη σε «γάμο» και την βίαζε με άλλους 18 άνδρες

13:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βούλιαξε» η χώρα τα τελευταία 24ωρα - 123 χιλιοστά η μέγιστη καταγεγραμμένη βροχόπτωση

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στο εδώλιο ιερέας για σεξουαλική παρενόχληση σε 30χρονο τουρίστα

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Σον «Diddy» Κομπς: Από τα freak offs στη συγγνώμη και το «έλεος» - Πώς κατέρρευσε ο μύθος του

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Ποιος είναι ο δράστης της φρικτής δολοφονίας της 17χρονης Μαρίας Νιώτη

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω»

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαριά Νιώτη: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία - Με την γαλανόλευκη τυλιγμένο το φέρετρο της 17χρονης

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Νέο άδειασμα στον «σουλτάνο» από Τούρκους: To deal Turkish Airlines - Boeing δεν ήταν έργο Ερντογάν

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ