Καιρός: Πρώιμη «γεύση» χειμώνα - Έπεσαν οι πρώτες νιφάδες χιονιού στα Καλάβρυτα

Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας έφερε η κακοκαιρία που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα τις τελευταίες ώρες, με αποτέλεσμα να κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες νιφάδες χιονιού, παρότι το ημερολόγιο γράφει 3 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, το χιόνι έπεσε στην κορυφή του Χελμού, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, δημιουργώντας ένα απρόσμενα χειμωνιάτικο σκηνικό.

Το ίδιο το Χιονοδρομικό Κέντρο ανάρτησε φωτογραφία με το λευκό τοπίο, σχολιάζοντας:

«Το ημερολόγιο λέει Οκτώβριος, αλλά το βουνό έχει άλλη γνώμη! Καλό χειμώνα!»

Δείτε το βίντεο:

Πρώιμη «γεύση» χειμώνα

Οι πρώτες νιφάδες στα Καλάβρυτα αποτελούν μια από τις πρώτες εικόνες χιονιού για τη φετινή σεζόν, κάτι που ξάφνιασε τους κατοίκους και χαροποίησε τους φίλους του σκι.

Σημειώνετια ότι το φαινόμενο δεν αναμένεται να έχει διάρκεια, ωστόσο δίνει μια πρώτη «πρόβα» για την ερχόμενη χιονοδρομική περίοδο.

Διαβάστε επίσης