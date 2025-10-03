Ειδικοί διευκρινίζουν πόσο χρόνο είναι ασφαλές να πίνουμε νερό από το ίδιο μπουκάλι

Η επιστημονική κοινότητα συνεχίζει τις έρευνες σχετικά με τον αντίκτυπο στην υγεία από την κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού σε πλαστικό μπουκάλι. Μέχρι σήμερα ήταν ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους κατανάλωσης πριν την εμφάνιση των θερμικών μπουκαλιών.

