Ειδικοί διευκρινίζουν πόσο χρόνο είναι ασφαλές να πίνουμε νερό από το ίδιο μπουκάλι
Οι ειδικοί σε θέματα υγιεινής θεωρούν ότι η επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών μπουκαλιών παρουσιάζει τον ίδιο κίνδυνο με τα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η επιστημονική κοινότητα συνεχίζει τις έρευνες σχετικά με τον αντίκτυπο στην υγεία από την κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού σε πλαστικό μπουκάλι. Μέχρι σήμερα ήταν ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους κατανάλωσης πριν την εμφάνιση των θερμικών μπουκαλιών.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:01 ∙ ΥΓΕΙΑ
Ολοκληρωμένο Καρδιολογικό Check-Up στην Affidea
16:00 ∙ LIFESTYLE
Grand Hotel spoiler: Η Αλίκη εξαφανίζεται – Χάος στο ξενοδοχείο
15:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στις Μελέσες Κρήτης
15:27 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Δεν προπονήθηκε ο Ντέσερς ενόψει Ατρομήτου, μπήκε ο Σάντσες
07:54 ∙ WHAT THE FACT