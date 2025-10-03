Κακοκαιρία: Ποτάμια οι δρόμοι και χαλάζι στην Πάτρα - Οι πρώτες νιφάδες χιονιού στον Χελμό

Kακοκαιρία έπληξε την Πάτρα το μεσημέρι της Παρασκευής (03.10.2025), προκαλώντας έντονα προβλήματα στην πόλη. Δυνατή βροχή μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια, ενώ νωρίς το μεσημέρι σημειώθηκε και ισχυρή χαλαζόπτωση.

Σύμφωνα με το patrasevents.gr, το χαλάζι διήρκησε περίπου 15 λεπτά και ξέσπασε αμέσως μετά από δυνατή καταιγίδα που είχε πλήξει αρκετές περιοχές της πόλης. Σε κάποια σημεία μάλιστα αναφέρθηκαν και διακοπές ρεύματος. Η κακοκαιρία εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά, με αποτέλεσμα δρόμοι και πεζοδρόμια να καλυφθούν τοπικά από στρώμα χαλαζιού.

Η δυνατή βροχή είχε ξεκινήσει λίγες ώρες νωρίτερα, προκαλώντας πλημμυρικές εικόνες, όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσίευσε το thebest.gr.

Η κακοκαιρία που σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα συνοδεύτηκε και από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα, η αλλαγή του καιρού ήταν τόσο έντονη που εμφανίστηκαν και οι πρώτες νιφάδες χιονιού, παρά το γεγονός ότι το ημερολόγιο δείχνει ακόμη 3 Οκτωβρίου. Χιόνι καταγράφηκε στην κορυφή του Χελμού, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, προσφέροντας ένα απρόσμενα χειμωνιάτικο σκηνικό.

Το ίδιο το Χιονοδρομικό Κέντρο ανάρτησε φωτογραφία από το λευκό τοπίο, συνοδεύοντάς τη με το σχόλιο: «Το ημερολόγιο λέει Οκτώβριος, αλλά το βουνό έχει άλλη γνώμη! Καλό χειμώνα!».