Κακοκαιρία: Ποτάμια οι δρόμοι και χαλάζι στην Πάτρα - Οι πρώτες νιφάδες χιονιού στον Χελμό

Η δυνατή βροχή μετέτρεψε τους δρόμους της Πάτρας σε ποτάμια, ενώ νωρίς το μεσημέρι σημειώθηκε και ισχυρή χαλαζόπτωση

Newsbomb

Κακοκαιρία: Ποτάμια οι δρόμοι και χαλάζι στην Πάτρα - Οι πρώτες νιφάδες χιονιού στον Χελμό
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Kακοκαιρία έπληξε την Πάτρα το μεσημέρι της Παρασκευής (03.10.2025), προκαλώντας έντονα προβλήματα στην πόλη. Δυνατή βροχή μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια, ενώ νωρίς το μεσημέρι σημειώθηκε και ισχυρή χαλαζόπτωση.

Σύμφωνα με το patrasevents.gr, το χαλάζι διήρκησε περίπου 15 λεπτά και ξέσπασε αμέσως μετά από δυνατή καταιγίδα που είχε πλήξει αρκετές περιοχές της πόλης. Σε κάποια σημεία μάλιστα αναφέρθηκαν και διακοπές ρεύματος. Η κακοκαιρία εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά, με αποτέλεσμα δρόμοι και πεζοδρόμια να καλυφθούν τοπικά από στρώμα χαλαζιού.

Η δυνατή βροχή είχε ξεκινήσει λίγες ώρες νωρίτερα, προκαλώντας πλημμυρικές εικόνες, όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσίευσε το thebest.gr.

Η κακοκαιρία που σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα συνοδεύτηκε και από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα, η αλλαγή του καιρού ήταν τόσο έντονη που εμφανίστηκαν και οι πρώτες νιφάδες χιονιού, παρά το γεγονός ότι το ημερολόγιο δείχνει ακόμη 3 Οκτωβρίου. Χιόνι καταγράφηκε στην κορυφή του Χελμού, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, προσφέροντας ένα απρόσμενα χειμωνιάτικο σκηνικό.

kalavrita.jpg

Το ίδιο το Χιονοδρομικό Κέντρο ανάρτησε φωτογραφία από το λευκό τοπίο, συνοδεύοντάς τη με το σχόλιο: «Το ημερολόγιο λέει Οκτώβριος, αλλά το βουνό έχει άλλη γνώμη! Καλό χειμώνα!».

kalavrita-xionia.jpg

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:13ΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Υγείας: Οδηγίες για την εποχική γρίπη και τον αντιγριπικό εμβολιασμό για την περίοδο 2025-2026

16:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Ενοχλήσεις για Ιβανούσετς και Τσέλοφ - Τα δεδομένα για το ντέρμπι

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Μπόμπι ο Έλληνας» εκτελέστηκε μέσα σε καφέ στο Μόντρεαλ - Σκληρό βίντεο

16:01ΥΓΕΙΑ

Ολοκληρωμένο Καρδιολογικό Check-Up στην Affidea

16:00LIFESTYLE

Grand Hotel spoiler: Η Αλίκη εξαφανίζεται – Χάος στο ξενοδοχείο

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στις Μελέσες Κρήτης

15:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο εσωκομματικό επεισόδιο στον ΣΥΡΙΖΑ λόγω Belhara - Η Ακρίτα δεν ψήφισε το νομοσχέδιο

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Ειδικοί διευκρινίζουν πόσο χρόνο είναι ασφαλές να πίνουμε νερό από το ίδιο μπουκάλι

15:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ, Πλεύσης, για την επέμβαση του Ισραήλ στον στόλο αλληλεγγύης στη Γάζα

15:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθησαν δύο νεαροί στα Γλυκά Νερά: 25χρονος πέταξε τα ναρκωτικά και χτύπησε αστυνομικούς

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ποτάμια οι δρόμοι και χαλάζι στην Πάτρα - Οι πρώτες νιφάδες χιονιού στον Χελμό

15:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Δεν προπονήθηκε ο Ντέσερς ενόψει Ατρομήτου, μπήκε ο Σάντσες

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Xειροπέδες σε ιδιωτικό ντετέκτιβ και δικηγόρο για την παροχή πληροφοριών στη Μοσάντ

15:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στην Βουλή μεταξύ Χρηστίδου και Μπάρκα: «Αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα»

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Κέιτ Μίντλετον... στην αεροπορία: Έκλεψε την παράσταση με γόβες στιλέτο σε μαχητικό της RAF

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Χειροπέδες σε 47χρονο - Είχε στην κατοχή του πλήθος μαχαιριών και αρχαία

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Το καταφύγιο που αντέχει 1.000 φορές ισχυρότερη βόμβα από της Χιροσίμα

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας - Τρία ακόμα περιστατικά μέσα σε δέκα ημέρες

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν η καλύτερή μου φίλη: Σπαράζει η μητέρα της 17χρονης Ελληνίδας που δολοφονήθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Μπόμπι ο Έλληνας» εκτελέστηκε μέσα σε καφέ στο Μόντρεαλ - Σκληρό βίντεο

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

15:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στην Βουλή μεταξύ Χρηστίδου και Μπάρκα: «Αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα»

12:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έρχεται άμεσα πρώιμος χειμερινός κυκλώνας - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα, πέφτει κατακόρυφα η θερμοκρασία

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Συλλήψεις 13 Τούρκων με 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες στο Σουφλί - Πού κρυβόντουσαν

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Δραματική προειδοποίηση: Μειώθηκε κατά 58.449 ο πληθυσμός της Ελλάδας μέσα σε έναν χρόνο

13:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Robbie Williαms αφιέρωσε στη Χάιδω από τη Θεσσαλονίκη το «She’s the one»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

17:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φθινόπωρο έρχεται για να μείνει - Δυνατές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ποτάμια οι δρόμοι και χαλάζι στην Πάτρα - Οι πρώτες νιφάδες χιονιού στον Χελμό

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Κέιτ Μίντλετον... στην αεροπορία: Έκλεψε την παράσταση με γόβες στιλέτο σε μαχητικό της RAF

08:32ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία με χειμερινά χαρακτηριστικά: Μονοψήφιες θερμοκρασίες - Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες - Νέο κύμα από Δευτέρα

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Ειδικοί διευκρινίζουν πόσο χρόνο είναι ασφαλές να πίνουμε νερό από το ίδιο μπουκάλι

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα η νέα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ για πρώτη φορά στην ιστορία - Θα ηγείται 85 εκατ. πιστών

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Μία λωρίδα Γης «θαμμένη« κάτω από 54 εκατ. τόνους συντρίμμια - Τι έχει απομείνει μετά από 2 χρόνια πολέμου

10:40LIFESTYLE

Μπισμπίκης: Συγγνώμη με γλυκά στη γειτονιά μετά τις ζημιές στα αυτοκίνητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ