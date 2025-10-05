Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο

Ριζική θα είναι τις επόμενες ώρες η αλλαγή του καιρού, και το φθινόπωρο δείχνει πάλι τα δόντια του μετά την προσωρινή σημερινή καλοκαιρία.

Νωρίτερα σήμερα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε νέα προειδοποίησή του έκανε λόγο για «Βαρομετρικό χαμηλό με την κωδική ονομασία "BARBARA" που φτάνει και στη χώρα μας από τον κόλπο της Γένοβας», ενώ σημειώνει ότι μέσα στην εβδομάδα η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει 8 βαθμούς.

Για σημαντική μεταβολή του καιρού από αύριο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, κάνει λόγο και το Weather Phenomena. Kύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι αξιόλογες βροχές αλλά και οι κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, επηρεάζοντας αρχικά την Δυτική Ελλάδα την Δευτέρα και σταδιακά το σύνολο της χώρας την Τρίτη και την Τετάρτη.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα φαινόμενα δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση να έχουν ακραία χαρακτηριστικά, αλλά αντιθέτως οι βροχές θα είναι ωφέλιμες για το έδαφος, με τις πιθανότητες να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο να είναι μεν υπαρκτές αλλά σχετικά μικρές. Δηλαδή, θα είναι ουσιαστικά μία τυπική ατμοσφαιρική διαταραχή φθινοπωρινού τύπου που θα είναι ευεργετική, ακόμα και για τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν περισσότερο στην περιοχή του Ιονίου πελάγους και λιγότερο στην περιοχή του Αιγαίου, ενώ και η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές θα κινηθεί κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής, με την ψύχρα να είναι αισθητή κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες της ημέρας. Μικρή αλλά υπαρκτή είναι η πιθανότητα να δούμε και κάποιες παροδικές χιονοπτώσεις στους ορεινούς όγκους της Βόρειας Ελλάδας (κυρίως στον Όλυμπο), καταλήγει το Weather Phenomena

Πολική δίνη

Σε άλλη καιρική ανάλυσή του ωστόσο μιλάει για το σύνολο του Οκτωβρίου κάνοντας αναφορά σε Πολική δίνη.

Συγκεκριμένα αναφέρει επικαλούμενο προγνώσεις της ιταλικής μετεωρολογικής ιστοσελίδας Meteoweb:

Ενδείξεις αποδυνάμωσης πολύ νωρίτερα του αναμενόμενου, αυξάνοντας το ενδεχόμενο ο Οκτώβριος να έχει χαρακτηριστικά που θα παραπέμπουν περισσότερο στο χειμώνα παρά στο φθινόπωρο.

Μία ασυνήθιστη κατάσταση για τα δεδομένα της εποχής διαφαίνεται στα μαθηματικά μοντέλα παγκόσμιας ανάλυσης καιρού, που δείχνει ότι ο Οκτώβριος δεν θα έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός φθινοπωρινού μήνα με ήπιες θερμοκρασίες, αλλά ενδεχομένως να εξελιχθεί σε έναν μήνα όπου θα επικρατήσουν χειμερινές συνθήκες σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής.

Οι πιο πρόσφατες αναλύσεις δείχνουν ότι ο κύριος πυρήνας της πολικής δίνης στον Αρκτικό Κύκλο θα αρχίσει να μετατοπίζεται προοδευτικά προς την Βόρεια Αμερική, επηρεάζοντας σημαντικά την διάταξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στο Βόρειο Ημισφαίριο, αλλά και ωθώντας τις ψυχρότερες αέριες μάζες προς τα μεσαία γεωγραφικά πλάτη της Ευρώπης, με αποτέλεσμα αυτό στην συνέχεια να έχει αντίκτυπο και στην λεκάνη της Μεσογείου στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Αν επαληθευτεί αυτό, αυξάνονται οι πιθανότητες να έχουμε θερμοκρασίες που βλέπουμε συνήθως κατά την χειμερινή περίοδο στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική, αντιστρέφοντας τελείως το ήπιο κλίμα που έχουμε κατά κανόνα τον Οκτώβριο, ενώ θα μπορούσε αυτό το γεγονός να έχει μία έκταση μεγάλης κλίμακας, επηρεάζοντας και χώρες της Ευρώπης που συνήθως έχουν ήπιες και ευχάριστες θερμοκρασίες κατά την φθινοπωρινή περίοδο, ειδικά στην λεκάνη της Μεσογείου.

Αυτό λοιπόν που βγαίνει ως πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η διάταξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας τις επόμενες εβδομάδες υποδεικνύει έναν Οκτώβριο που θα μπει δυναμικά στο Βόρειο Ημισφαίριο, με χαρακτηριστικά που θα θυμίζουν περισσότερο χειμώνα παρά φθινόπωρο, τόσο καιρικά όσο και θερμοκρασιακά.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν και οι Ευρωπαίοι μετεωρολόγοι στις εκτιμήσεις τους, θα πρέπει να υπάρχει μία συνεχής παρακολούθηση των δεδομένων από τα προγνωστικά μοντέλα ECMWF και GFS, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει αυτό το γεγονός στο Βόρειο Ημισφαίριο.





