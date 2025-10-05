Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο

Σε πρώτη φάση αναμένεται μία τυπική ατμοσφαιρική διαταραχή φθινοπωρινού τύπου που θα είναι ευεργετική, αλλά στη συνέχεια το σκηνικό φαίνεται να αλλάζει 

Newsbomb

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ριζική θα είναι τις επόμενες ώρες η αλλαγή του καιρού, και το φθινόπωρο δείχνει πάλι τα δόντια του μετά την προσωρινή σημερινή καλοκαιρία.

Νωρίτερα σήμερα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε νέα προειδοποίησή του έκανε λόγο για «Βαρομετρικό χαμηλό με την κωδική ονομασία "BARBARA" που φτάνει και στη χώρα μας από τον κόλπο της Γένοβας», ενώ σημειώνει ότι μέσα στην εβδομάδα η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει 8 βαθμούς.

Για σημαντική μεταβολή του καιρού από αύριο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, κάνει λόγο και το Weather Phenomena. Kύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι αξιόλογες βροχές αλλά και οι κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, επηρεάζοντας αρχικά την Δυτική Ελλάδα την Δευτέρα και σταδιακά το σύνολο της χώρας την Τρίτη και την Τετάρτη.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα φαινόμενα δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση να έχουν ακραία χαρακτηριστικά, αλλά αντιθέτως οι βροχές θα είναι ωφέλιμες για το έδαφος, με τις πιθανότητες να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο να είναι μεν υπαρκτές αλλά σχετικά μικρές. Δηλαδή, θα είναι ουσιαστικά μία τυπική ατμοσφαιρική διαταραχή φθινοπωρινού τύπου που θα είναι ευεργετική, ακόμα και για τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν περισσότερο στην περιοχή του Ιονίου πελάγους και λιγότερο στην περιοχή του Αιγαίου, ενώ και η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές θα κινηθεί κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής, με την ψύχρα να είναι αισθητή κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες της ημέρας. Μικρή αλλά υπαρκτή είναι η πιθανότητα να δούμε και κάποιες παροδικές χιονοπτώσεις στους ορεινούς όγκους της Βόρειας Ελλάδας (κυρίως στον Όλυμπο), καταλήγει το Weather Phenomena

558067261249130270449834943629260515711922431n.jpg

Πολική δίνη

Σε άλλη καιρική ανάλυσή του ωστόσο μιλάει για το σύνολο του Οκτωβρίου κάνοντας αναφορά σε Πολική δίνη.

Συγκεκριμένα αναφέρει επικαλούμενο προγνώσεις της ιταλικής μετεωρολογικής ιστοσελίδας Meteoweb:

Ενδείξεις αποδυνάμωσης πολύ νωρίτερα του αναμενόμενου, αυξάνοντας το ενδεχόμενο ο Οκτώβριος να έχει χαρακτηριστικά που θα παραπέμπουν περισσότερο στο χειμώνα παρά στο φθινόπωρο.

Μία ασυνήθιστη κατάσταση για τα δεδομένα της εποχής διαφαίνεται στα μαθηματικά μοντέλα παγκόσμιας ανάλυσης καιρού, που δείχνει ότι ο Οκτώβριος δεν θα έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός φθινοπωρινού μήνα με ήπιες θερμοκρασίες, αλλά ενδεχομένως να εξελιχθεί σε έναν μήνα όπου θα επικρατήσουν χειμερινές συνθήκες σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής.

Οι πιο πρόσφατες αναλύσεις δείχνουν ότι ο κύριος πυρήνας της πολικής δίνης στον Αρκτικό Κύκλο θα αρχίσει να μετατοπίζεται προοδευτικά προς την Βόρεια Αμερική, επηρεάζοντας σημαντικά την διάταξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στο Βόρειο Ημισφαίριο, αλλά και ωθώντας τις ψυχρότερες αέριες μάζες προς τα μεσαία γεωγραφικά πλάτη της Ευρώπης, με αποτέλεσμα αυτό στην συνέχεια να έχει αντίκτυπο και στην λεκάνη της Μεσογείου στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Αν επαληθευτεί αυτό, αυξάνονται οι πιθανότητες να έχουμε θερμοκρασίες που βλέπουμε συνήθως κατά την χειμερινή περίοδο στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική, αντιστρέφοντας τελείως το ήπιο κλίμα που έχουμε κατά κανόνα τον Οκτώβριο, ενώ θα μπορούσε αυτό το γεγονός να έχει μία έκταση μεγάλης κλίμακας, επηρεάζοντας και χώρες της Ευρώπης που συνήθως έχουν ήπιες και ευχάριστες θερμοκρασίες κατά την φθινοπωρινή περίοδο, ειδικά στην λεκάνη της Μεσογείου.

Αυτό λοιπόν που βγαίνει ως πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η διάταξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας τις επόμενες εβδομάδες υποδεικνύει έναν Οκτώβριο που θα μπει δυναμικά στο Βόρειο Ημισφαίριο, με χαρακτηριστικά που θα θυμίζουν περισσότερο χειμώνα παρά φθινόπωρο, τόσο καιρικά όσο και θερμοκρασιακά.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν και οι Ευρωπαίοι μετεωρολόγοι στις εκτιμήσεις τους, θα πρέπει να υπάρχει μία συνεχής παρακολούθηση των δεδομένων από τα προγνωστικά μοντέλα ECMWF και GFS, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει αυτό το γεγονός στο Βόρειο Ημισφαίριο.

558442041249128139350048053528396224107787504n.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – ΑΕΚ: Βασικοί Καλοσκάμης και Ζοάο Μάριο | Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς

16:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Τρομερός Ράσελ στη Σιγκαπούρη, πρωταθλήτρια ξανά η McLaren!

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Τα «αφυπνισμένα» μικρόβια του μόνιμου πάγου θα μπορούσαν να επιταχύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: «Για 1 χιλιοστό γλύτωσα το μάτι μου», λέει ο άνδρας που δέχτηκε την επίθεση με κατσαβίδι

16:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Εντυπωσίασαν Καλαμάτα κι Ηρακλής, στην ισοπαλία έμειναν Μαρκό και Πανιώνιος

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Χαμάς θα αντιμετωπίσει «πλήρη καταστροφή» αν αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία στη Γάζα

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή νύχτα στη Λαμία: Τρία επεισόδια με συμπλοκή ανηλίκων στο κέντρο της πόλης

16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

16:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη στο Χαλάνδρι με θύμα ηλικιωμένη: Παρέδωσε χρήματα και κοσμήματα σε κάδο απορριμμάτων

16:25ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΕΞ: Επιστρέφουν αύριο από το Ισραήλ οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο Flotilla

16:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Asteras Aktor: Τέλος ο Σάββας Παντελίδης από τους Αρκάδες

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Τα αμερικανικά συστήματα Patriot αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Τα Θαλάσσια Πάρκα αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος - Αποτελούν άσκηση κυριαρχία

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Κόβει την ανάσα η υψηλότερη γέφυρα του κόσμου - Εγκαίνια σε ύψος 625 μέτρων

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί καθορίζουν τις εξελίξεις οι πύραυλοι Tomahawk - Η προειδοποίηση Πούτιν και η στροφή Ζελένσκι

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Συμμορία ανηλίκων ληστεύει διανομείς σε Αργυρούπολη και Άλιμο - Τρεις συλλήψεις - Βίντεο ντοκουμέντο

15:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Εκτός δωδεκάδας ο Κώστας Σλούκας

15:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι – Ολυμπιακός 81-100: Άνετο μεσημεριανό ξεκίνημα στην GBL με «100άρα»

15:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου έπειτα από την «τρικυμία» για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου

15:14TRAVEL

Κροατία: Το Ντουμπρόβνικ πολεμά τον υπερτουρισμό με ριζικά μέτρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: «Για 1 χιλιοστό γλύτωσα το μάτι μου», λέει ο άνδρας που δέχτηκε την επίθεση με κατσαβίδι

15:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου έπειτα από την «τρικυμία» για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου

10:51ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν τον καλέσαμε ποτέ - Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι ήταν εκεί» απαντά η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι για τον Βασίλη Μπισμπίκη

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Μυτιλήνη: Έλουσαν με καυτό τσάι βρέφος - Διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας με σοβαρά εγκαύματα

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ακίνητα: Η Ολλανδία προωθεί την πώληση μεμονωμένων δωματίων - Πόσο πωλείται ένα δωμάτιο

11:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Πολιτικό σκουλήκι ο Γεωργιάδης - «Είσαι ένας επικίνδυνος άνθρωπος» απαντά ο Άδωνις

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

14:56ΕΘΝΙΚΑ

Πίρι Ρέις: Το πλοίο που προκάλεσε την κρίση του 1987 βγήκε ξανά στο Αιγαίο – Τι περιγράφει ο Έλληνας δημοσιογράφος που κατάφερε να επισκεφτεί το διαβόητο πλοίο

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί καθορίζουν τις εξελίξεις οι πύραυλοι Tomahawk - Η προειδοποίηση Πούτιν και η στροφή Ζελένσκι

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ιδιοκτήτης ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

14:06ΚΥΠΡΟΣ

«Τρικυμία» για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου: Διαψεύδει ο ΑΔΜΗΕ κυπριακό δημοσίευμα - Τι συμβαίνει με την διεκδίκηση των 251 εκατ. ευρώ

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: Νεαρός αποπειράθηκε να βιάσει 55χρονη

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Από την εγκατάλειψη στη ζωή: Το The Ellinikon ξαναγράφει την ιστορία της πόλης

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ