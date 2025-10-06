Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara -Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

Ξεκίνησε η κακοκαιρία Barbara, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Η κακοκαιρία θα είναι - όπως τόνισε ο μετεωρολόγος - σύντομη αλλά θα έχει αρκετά έντονα χαρακτηριστικά.

Το κύμα της κακοκαιρίας έχει ήδη ξεκινήσει στο Ιόνιο, με αρκετό νερό να έχει πέσει ήδη και στη Ζάκυνθο.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι δυνατοί άνεμοι σε ξηρά και θάλασσα αλλά και η πτώση της θερμοκρασίας, που ίσως οδηγήσει σε κάποιες χιονοπτώσεις σε ψηλά βουνά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

«Περνά ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο συνοδεύεται από ψυχρό μέτωπο κακοκαιρίας. Το βαρομετρικό αυτό χαμηλό μας έρχεται από την περιοχή της Αδριατικής. Σιγά σιγά αυτό αρχίζει και μετατοπίζεται από τα νότια, νοτιοανατολικά και θα απασχολήσει όλη τη χώρα μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara

Η Barbara θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα μέχρι το τέλος της ημέρας. Ήδη έχουν ξεκινήσει βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα το κεντρικό Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Η κακοκαιρία θα απασχολήσει στη συνέχεια τη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα και ακολούθως τα ανατολικά και νότια τμήματα.

Οι καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως θαλάσσιες, παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ οι άνεμοι στρέφονται σιγά σιγά σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και θα φτάνουν σε εντάσεις τα 6 με 7 μποφόρ.

Σε ό,τι αφορά στις θερμοκρασίες, ξεκινούν το πρωί από τους 8-14 βαθμούς στα βόρεια της χώρας, νοτιότερα πάμε στους 16-20 βαθμούς ενώ τις πιο υψηλές θερμοκρασίες τις συναντάμε στο νότιο νοτιανατολικό Αιγαίο.

Στην Αττική αναμένεται να ξεκινήσουν βροχοπτώσεις προς το μεσημέρι και δεν αποκλείεται αργά το απόγευμα να δούμε και πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στο κέντρο της πόλης από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη ξεκινήσει βροχή και δεν αποκλείεται προς το μεσημέρι να δούμε σύντομο πέρασμα καταιγίδας, ιδιαίτερα στη Χαλκιδική. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 18 βαθμούς στο κέντρο της πόλης.

Αύριο Τρίτη, αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί προς την πλευρά του Αιγαίου και οι καταιγίδες θα ταλαιπωρήσουν κυρίως νησιά.