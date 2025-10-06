Καιρός: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη - Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

Για δεύτερο 24ωρο συνεχίζεται η κακοκαιρία στην χώρα - Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα την Τρίτη

Newsbomb

Καιρός: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη - Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει
Unsplash
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο Τρίτη (7/10) με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές αναμένονται μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης (7/10) στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι στα δυτικά και νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βορειοδυτικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Επίσης, βροχές και κατά τόπους καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα, στη Δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και πιθανώς πρόσκαιρα στις Σποράδες, θα είναι τοπικά έντονα. Παροδικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Σύμφωνα με το meteo.gr, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 13-14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 17-19, στη Θεσσαλία από 8 έως 19-21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 19-22, στα Επτάνησα από 13 έως 18-19, στα περισσότερα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 19-21 βαθμούς και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα από 15 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ αλλά στα νοτιότερα πελάγη θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές τους θα ξεπερνούν τοπικά τα 70km/h. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ και ριπές που θα ξεπερνούν τα 70km/h.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε βροχές κατά περιόδους, κυρίως μετά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει μικρή πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20-21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και πρόσκαιρα ισχυροί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-10-2025

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 βαθμούς και στα δυτικά και νότια τοπικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-10-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα πελάγη θα πνέουν βόρειοι - βορειοδυτικοί, τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-10-2025

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι - βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τουρίστες έκλεψαν μηχανάκι μέρα μεσημέρι - Βίντεο-ντοκουμέντο

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Μπασάρ αλ Άσαντ νοσηλεύεται στη Μόσχα μετά από «απόπειρα δηλητηρίασης»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Λαγκάρντ: Η ΕΕ πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025: Το εντυπωσιακό «Φεγγάρι της Συγκομιδής» στις 7 Οκτωβρίου

23:36LIFESTYLE

Κωνσταντίνα: «Έβγαινα και τραγουδούσα με σπασμένα πλευρά»

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο μεγάλος γιος της Τίνα Τέρνερ, σε ηλικία 67 ετών

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βομβαρδίστηκε η ελληνορθόδοξη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Λβιβ

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν Μυκηναϊκό Οικισμό στο Μακρυχώρι - Σε εξέλιξη οι έρευνες

23:16ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Σε ποιους δρόμους της Αττικής θα τοποθετηθούν - Σε εφαρμογή οι πρώτες 41

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Η μοναξιά της εξουσίας: Ο Μακρόν περπατάει ολομόναχος κατά μήκος του Σηκουάνα μετά την παραίτηση Λεκορνού - Βίντεο

23:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη - Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

23:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου»

22:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πάνω από δύο χρόνια ο κ. Τσίπρας, ως βουλευτής, δεν έχει κάνει καμία ομιλία ή παρέμβαση»

22:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης: Στόχος μας είναι το κοινό ψηφοδέλτιο - Ο Τσίπρας δεν είναι αντίπαλος για τον ΣΥΡΙΖΑ

22:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου η διάθεσή του – Πού κυμαίνεται η τιμή

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτίθεται σε μελίσσια - Βίντεο

22:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Ο Τσίπρας σκηνοθέτησε στο παρασκήνιο τη διάλυση του κόμματός του»

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Γάλλος Tik Toker έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ ανεβαίνοντας τον Πύργο του Άιφελ με ποδήλατο σε 12 λεπτά - Βίντεο

22:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Λεμπρόν Τζέιμς: Η μεγάλη απόφαση του «Βασιλιά» - Ανακοινώνει τη νέα σελίδα της καριέρας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:56ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στην 28χρονη έγκυο - «Η αδελφή μου έχει δολοφονηθεί»

23:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Εξελίξεις στην απόπειρα δολοφονίας 38χρονου - Τι λέει η πρώην σύντροφός του - Ο συγκάτοικος αμφισβητεί το άλλοθι του βασικού υπόπτου

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Δολοφονία δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα - Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της εκτέλεσης - Βίντεο

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο μεγάλος γιος της Τίνα Τέρνερ, σε ηλικία 67 ετών

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Μπασάρ αλ Άσαντ νοσηλεύεται στη Μόσχα μετά από «απόπειρα δηλητηρίασης»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:18LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Υπήρξαν στιγμές που μπορεί κι εγώ να την "είχα ακούσει"»

20:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Βρέθηκε στην Πύλο η μηχανή του δράστη

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος: Η τραγική ζωή πίσω από το οικογενειακό έγκλημα και οι δύο χαμένες κόρες

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία έκπληξη: Πούτιν με Νετανιάχου για Γάζα - Λευκός Οίκος: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα

22:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Λεμπρόν Τζέιμς: Η μεγάλη απόφαση του «Βασιλιά» - Ανακοινώνει τη νέα σελίδα της καριέρας του

23:36LIFESTYLE

Κωνσταντίνα: «Έβγαινα και τραγουδούσα με σπασμένα πλευρά»

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέτα Τούνμπεργκ από «Ελ. Βενιζέλος»: Κατήγγειλε την γενοκτονία στην Γάζα - «Ασκήθηκε βία σε βάρος μου»

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία» - Απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτίθεται σε μελίσσια - Βίντεο

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ