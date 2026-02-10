Βάρη: Καρέ - καρέ η διάρρηξη σε κατάστημα - Έσπασαν τη βιτρίνα και άρπαξαν εξοπλισμό πισίνας 

Στις 02:49 τα ξημερώματα της Παρασκευής (06/02), στη λεωφόρο Ευελπίδων στη Βάρη, καταγράφηκε μια θρασύτατη διάρρηξη, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύει το Newsbomb. Στο υλικό διακρίνεται ένα λευκό όχημα να σταθμεύει μπροστά από την επιχείρηση με εξοπλισμό πισίνας. Ο οδηγός κάνει όπισθεν και ακουμπά αρχικά ελαφρά τη βιτρίνα. Στη δεύτερη προσπάθεια, το όχημα πέφτει με δύναμη πάνω στην τζαμαρία, η οποία διαλύεται, δίνοντας τη δυνατότητα σε δύο άτομα με καλυμμένα πρόσωπα να μπουν στο κατάστημα.

Ο συναγερμός ενεργοποιείται άμεσα και ειδοποιεί την ιδιοκτήτρια στο κινητό της τηλέφωνο, η οποία ξεκινά για το σημείο.

Όπως ανέφερε η κυρία Άννα-Μαρία Βαρδάκη στο Newsbomb «Δεν πρόκειται για κλεμένο αυτοκίνητο καθώς δεν υπάρχει κάποιο όχημα με αυτά τα χαρακτηριστικά στην αστυνομία. Είχαν καλύψει τις πινακίδες τους».

Οι δράστες έμειναν μέσα στον χώρο περίπου τρία λεπτά. Δεν πείραξαν το ταμείο ούτε πήραν χρήματα, αλλά στόχευσαν συγκεκριμένα αντικείμενα υψηλής αξίας.

«Αφαίρεσαν εξειδικευμένο εξοπλισμό. Μοτέρ πισίνα και αντλίες», εξηγεί η κυρία Βαρδάκη.

Οι διαρρήκτες πήραν μόνο όσα μπορούσαν να μεταφερθούν εύκολα, αφήνοντας πίσω ογκώδη αντικείμενα. Οι ζημιές στο κατάστημα έχουν πλέον αποκατασταθεί, ωστόσο οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι.

