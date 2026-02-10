Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσκεκλημένος στο επίσημο δείπνο Ερντογάν-Μητσοτάκη

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ύστερα από τιμητική πρόσκληση του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Εξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, μεταβαίνει, αύριο, Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026, στην Άγκυρα, προκειμένου να παρακαθήσει στο δείπνο που θα παρατεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο Beştepe προς τιμήν του Πρωθυπουργού της Ελλάδος Εξοχ. κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κατά τη σύντομη αυτή επίσκεψή του στην Πρωτεύουσα του Κράτους, ο Παναγιώτατος θα συνοδεύεται από τον επίσης προσκεκλημένο Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, μαζί με τον οποίο και θα επιστρέψουν αργά το βράδυ στην Ιερή Καθέδρα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

