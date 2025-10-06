Ισχυρή καταιγίδα σε προάστια της Αττικής

Ισχυρή νεροποντή πλήττει αυτή την ώρα την Αττική.

Αργά το απόγευμα της Δευτέρας, καταρρακτώδης βροχή πέφτει σε Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Σκα, Ζεφύρι, Περιστέρι, Άνω Λιόσια, Καματερό και Ασπρόπυργο. Βροχοπτώσεις εκδηλώνονται και στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Σύμφωνα με το meteo.gr, τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά και η Πελοπόννησος είναι οι περιοχές που έχει επηρεάσει περισσότερο η κακοκαιρία έως το απόγευμα της Δευτέρας 06/10.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 18:40, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη:

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα καταγράφηκε στον Πύργο Ηλείας και είναι ίσο με 71 χιλιοστά.

