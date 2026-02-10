Έλενα Τσαβαλιά: Η τρυφερή ανάρτηση για την ονομαστική εορτή του μοναχογιού της
«Σ’ αγαπάω τόσο…όσο καμιά λέξη δεν μπορεί να περιγράψει», έγραψε η ηθοποιός
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Την ονομαστική του εορτή έχει σήμερα, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου ο γιος του Μάρκου Σεφερλή και της Έλενας Τσαβαλιά, Χάρης Σεφερλής.
Με αφορμή αυτή την ιδιαίτερη ημέρα η Έλενα Τσαβαλιά δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια κοινή φωτογραφία της με τον μοναχογιό της, την οποία συνόδευσε με ένα πολύ τρυφερό μήνυμα.
«Είσαι τα πάντα μου για πάντα! Χρόνια ευλογημένα, γιε μου! Σ’ αγαπάω τόσο…όσο καμιά λέξη δεν μπορεί να περιγράψει», έγραψε η ηθοποιός.
