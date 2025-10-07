Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

Δείτε αναλυτικά τον καιρό για σήμερα (7/10)

Newsbomb

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν και σήμερα (7/10), καθώς πλησιάζει η νέα κακοκαιρία «Barbara», πιθανώς κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι άστατος καθώς θα σημειωθούν βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Οι άνεμοι στα δυτικά και νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά την Αθήνα και την Αττική, ο καιρός θα είναι σχετικά αίθριος μέχρι το απόγευμα, όπου θα πέσουν βροχές.

Συγκεκριμένα, στα βόρεια προάστια σημειωθούν βροχοπτώσεις από το απόγευμα μέχρι και αργά το βράδυ. Δεν αποκλείεται αργά το βράδυ να σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες. Στα δυτικά του νομού, θα φαινόμενα θα είναι ηπιότερα, καθώς το απόγευμα αναμένεται ασθενής βροχή, όμως με την πάροδο του χρόνου θα γίνεται πιο έντονη. Το ίδιο φαινόμενο θα σημειωθεί και στα νότια προάστια της Αθήνας, όπου θα βρέξει το απόγευμα ενώ αργά το βράδυ αναμένονται τοπικά έντονα φαινόμενα.

Δείτε αναλυτικά τον καιρό για σήμερα (7/10)

  • ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

  • ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση στα ανατολικά.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

  • ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

  • ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

  • ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

  • ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 25 Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:08ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πρεμιέρα στην preseason χωρίς Γιάννη οι Μπακς – Πάτησε παρκέ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη εμφάνιση της Νικόλ Κίντμαν μετά τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν - Πήγε στην επίδειξη μόδας του οίκου Chanel

08:57ΥΓΕΙΑ

Καριδιολόγος προειδοποιεί: Mην πίνετε καφέ μετά από αυτή την ώρα και αυτός είναι ο λόγος

08:56ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπή» για το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα: Οι ανανεώσιμες πηγές ξεπέρασαν για πρώτη φορά σε συνολική παραγωγή τον άνθρακα

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Μπλακ άουτ σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου: Νύχτα θρίλερ με διακοπές ρεύματος και εκρήξεις

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο «Αττικόν»: Χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη – Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Αρτέμιος Μίντζας: Αυτός είναι ο 60χρονος ομογενής που πυροβολούσε για δύο ώρες στο Σίδνεϊ - Μυστήριο με το κίνητρό του

08:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Παρέλαση με Κόντη» ο Παναθηναϊκός: Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (07/10)

08:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα δύο σενάρια για την αύξηση στα όρια ηλικίας

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Δύο χρόνια από το «Μαύρο Σάββατο» του Ισραήλ: Πώς άλλαξαν τη Μέση Ανατολή οι επιθέσεις της Χαμάς

08:35ΚΟΣΜΟΣ

«Έτσι βυθίστηκε ο Τιτανικός»: Η μαρτυρία επιζώντα από το θρυλικότερο ναυάγιο της Ιστορίας

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Κρατούμενος μετήχθη στις φυαλακές Δομοκού με το στομάχι γεμάτο φακελάκια με ναρκωτικά

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαρκ Σάντσες κατηγορείται για κακούργημα – Τον μαχαίρωσε οδηγός φορτηγού έπειτα από καυγά για… μία θέση πάρκινγκ

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Καθολικός ιερέας δολοφονήθηκε στα νότια της χώρας - Εντοπίστηκε με πολλαπλά τραύματα από σφαίρες

08:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αργυρούπολη: Εξετάζει και άλλες καταγγελίες η ΕΛ.ΑΣ. για σεξουαλική παρενόχληση

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό, Αττική Οδό και Κηφισίας, καθυστερήσεις σε κέντρο και Μεσογείων

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Επιστήμονας προειδοποιεί: Το Βόρειο Ρεύμα του Ατλαντικού καταρρέει - Απειλεί να ρίξει την Ευρώπη σε μια «Μικρή Εποχή Παγετώνων»

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος εποχής για το Ford Focus ST

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν όπως... ντε Γκωλ: Από τον Σηκουάνα στην Ιρλανδία και το πιθανό τέλος εποχής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

07:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Έχετε μέρος να μείνω;» - Τι είπε ο δράστης πριν τη διπλή δολοφονία - «Κλειδί» η κατάθεση του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Επιστήμονας προειδοποιεί: Το Βόρειο Ρεύμα του Ατλαντικού καταρρέει - Απειλεί να ρίξει την Ευρώπη σε μια «Μικρή Εποχή Παγετώνων»

08:35ΚΟΣΜΟΣ

«Έτσι βυθίστηκε ο Τιτανικός»: Η μαρτυρία επιζώντα από το θρυλικότερο ναυάγιο της Ιστορίας

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο «Αττικόν»: Χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη – Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Αρτέμιος Μίντζας: Αυτός είναι ο 60χρονος ομογενής που πυροβολούσε για δύο ώρες στο Σίδνεϊ - Μυστήριο με το κίνητρό του

08:57ΥΓΕΙΑ

Καριδιολόγος προειδοποιεί: Mην πίνετε καφέ μετά από αυτή την ώρα και αυτός είναι ο λόγος

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Από την πρώτη «Ιντιφάντα« στο «Μαύρο Σάββατο» του Ισραήλ - Το «φάντασμα» της οργάνωσης που θα κρίνει την επόμενη ημέρα στη Μ. Ανατολή - Explainer video

08:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα δύο σενάρια για την αύξηση στα όρια ηλικίας

06:32LIFESTYLE

Οι επόμενες κινήσεις του ΣΚΑΪ μετά την Τατιάνα Στεφανίδου

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Η στιγμή που χαστουκίζει την εν διαστάσει γυναίκα του - Ταμπουρώθηκε στο σπίτι μαζί της - Βίντεο-ντοκουμέντο

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαρκ Σάντσες κατηγορείται για κακούργημα – Τον μαχαίρωσε οδηγός φορτηγού έπειτα από καυγά για… μία θέση πάρκινγκ

07:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Μπλακ άουτ σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου: Νύχτα θρίλερ με διακοπές ρεύματος και εκρήξεις

06:00MEETING POINT

Ο Αλέξης Τσίπρας και οι τρεις μετασχηματισμοί

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Άφησε ζωντανό τον ανιψιό του θύματος - Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα κληρονομικά

07:13LIFESTYLE

Πένυ Σκάρου: «Με βίασε 70χρονος και έμεινα έγκυος»

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα γίνει με τον Ερντογάν; Από τη «βελούδινη» διαδοχή, στην ισόβια διακυβέρνηση - Όλα τα σενάρια, ο Δημήτρης Σταθακόπουλος εξηγεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ