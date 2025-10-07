Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν και σήμερα (7/10), καθώς πλησιάζει η νέα κακοκαιρία «Barbara», πιθανώς κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι άστατος καθώς θα σημειωθούν βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Οι άνεμοι στα δυτικά και νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά την Αθήνα και την Αττική, ο καιρός θα είναι σχετικά αίθριος μέχρι το απόγευμα, όπου θα πέσουν βροχές.

Συγκεκριμένα, στα βόρεια προάστια σημειωθούν βροχοπτώσεις από το απόγευμα μέχρι και αργά το βράδυ. Δεν αποκλείεται αργά το βράδυ να σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες. Στα δυτικά του νομού, θα φαινόμενα θα είναι ηπιότερα, καθώς το απόγευμα αναμένεται ασθενής βροχή, όμως με την πάροδο του χρόνου θα γίνεται πιο έντονη. Το ίδιο φαινόμενο θα σημειωθεί και στα νότια προάστια της Αθήνας, όπου θα βρέξει το απόγευμα ενώ αργά το βράδυ αναμένονται τοπικά έντονα φαινόμενα.

Δείτε αναλυτικά τον καιρό για σήμερα (7/10)

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση στα ανατολικά.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 25 Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.