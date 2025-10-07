Επιστήμονας προειδοποιεί: Το Βόρειο Ρεύμα του Ατλαντικού καταρρέει - Βαρυχειμωνιά στην Ευρώπη!

Είναι η δεύτερη φορά που οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Επιστήμονας προειδοποιεί: Το Βόρειο Ρεύμα του Ατλαντικού καταρρέει - Βαρυχειμωνιά στην Ευρώπη!
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα από τα βασικά ωκεάνια ρεύματα στον Βόρειο Ατλαντικό εξασθενεί επικίνδυνα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και πλησιάζει στο σημείο πλήρους κατάρρευσης, σύμφωνα με νέα μελέτη που προκαλεί ανησυχία στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η Υποπολική Δίνη του Βορείου Ατλαντικού – το τεράστιο σύστημα περιστρεφόμενων θαλάσσιων ρευμάτων νότια της Γροιλανδίας – χάνει σταθερότητα ήδη από τη δεκαετία του 1950 και βρίσκεται πλέον κοντά σε ένα «σημείο καμπής». Αν αυτό ξεπεραστεί, θα μπορούσε να πυροδοτήσει απότομες και δραματικές κλιματικές αλλαγές.

Το ρεύμα αυτό μεταφέρει θερμότητα από τους τροπικούς στον Βόρειο Ατλαντικό, ρυθμίζοντας έτσι τις θερμοκρασίες σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Η εξασθένισή του θα μπορούσε να οδηγήσει την Ευρώπη σε μια νέα «Μικρή Εποχή Παγετώνων», αντίστοιχη με την περίοδο 1300-1850, όταν οι μέσες θερμοκρασίες είχαν πέσει περίπου κατά 2°C, ποτάμια πάγωσαν και οι σοδειές καταστράφηκαν.

3.jpg

Η επικεφαλής της έρευνας, δρ Μπεατρίζ Αρεγιάνο Νάβα, λέκτορας φυσικής ωκεανογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ, χαρακτήρισε τα ευρήματα «εξαιρετικά ανησυχητικά». «Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι ο Βόρειος Ατλαντικός έχει χάσει τη σταθερότητά του, γεγονός που υποδηλώνει πως ένα σημείο καμπής μπορεί να πλησιάζει, αν και δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα ξεπεραστεί αυτό το όριο», τόνισε.

Ο Υποπολικός Δίνη αποτελεί τμήμα του Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), του γιγαντιαίου συστήματος θαλάσσιων ρευμάτων που λειτουργεί σαν «μεταφορική ταινία» των ωκεανών, διανέμοντας θερμότητα παγκοσμίως και μεταφέροντας θρεπτικά συστατικά και διοξείδιο του άνθρακα στα βαθύτερα στρώματα. Η κατάρρευση αυτών των ρευμάτων θα μπορούσε να σημάνει σφοδρούς, παγωμένους χειμώνες για μεγάλο μέρος του βόρειου ημισφαιρίου, συμπεριλαμβανομένων της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

2.jpg

Για τη μελέτη, οι επιστήμονες ανέλυσαν όστρακα από είδη αχιβάδων του Βόρειου Ατλαντικού, όπως η ocean quahog και η dog cockle, τα οποία ζουν για αιώνες και καταγράφουν στο κέλυφός τους τις περιβαλλοντικές συνθήκες κάθε έτους – αντίστοιχα με τους ετήσιους δακτυλίους στα δέντρα. Τα ισότοπα οξυγόνου και άνθρακα στα κελύφη αποκάλυψαν δύο περιόδους «αποσταθεροποίησης» του ρεύματος τα τελευταία 150 χρόνια: μία πριν από το 1920 και μία ισχυρότερη που ξεκίνησε γύρω στο 1950 και συνεχίζεται έως σήμερα.

Η εξασθένηση αυτή, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θυμίζει την αρχική φάση της Μικρής Εποχής Παγετώνων και θα μπορούσε να φέρει πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, πιο δριμείς χειμώνες στην Ευρώπη και άνοδο της στάθμης της θάλασσας στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ. Αν και το ρεύμα δεν αναμένεται να καταρρεύσει ολοκληρωτικά καθώς τροφοδοτείται και από τους ανέμους, η μείωση της έντασής του θα περιορίσει τη μεταφορά θερμότητας προς βορρά, προκαλώντας αλυσιδωτές κλιματικές αλλαγές.

1.jpg

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science Advances, καταλήγει ότι η τήξη των πολικών πάγων λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη συμβάλλει στην εξασθένηση των ρευμάτων και τα φέρνει πιο κοντά στο σημείο καμπής. «Η ταχεία μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποτραπεί η κατάρρευση των θαλάσσιων ρευμάτων του Ατλαντικού», υπογράμμισε η δρ Νάβα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:08ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πρεμιέρα στην preseason χωρίς Γιάννη οι Μπακς – Πάτησε παρκέ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη εμφάνιση της Νικόλ Κίντμαν μετά τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν - Πήγε στην επίδειξη μόδας του οίκου Chanel

08:57ΥΓΕΙΑ

Καριδιολόγος προειδοποιεί: Mην πίνετε καφέ μετά από αυτή την ώρα και αυτός είναι ο λόγος

08:56ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπή» για το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα: Οι ανανεώσιμες πηγές ξεπέρασαν για πρώτη φορά σε συνολική παραγωγή τον άνθρακα

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Μπλακ άουτ σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου: Νύχτα θρίλερ με διακοπές ρεύματος και εκρήξεις

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο «Αττικόν»: Χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη – Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Αρτέμιος Μίντζας: Αυτός είναι ο 60χρονος ομογενής που πυροβολούσε για δύο ώρες στο Σίδνεϊ - Μυστήριο με το κίνητρό του

08:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Παρέλαση με Κόντη» ο Παναθηναϊκός: Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (07/10)

08:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα δύο σενάρια για την αύξηση στα όρια ηλικίας

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Δύο χρόνια από το «Μαύρο Σάββατο» του Ισραήλ: Πώς άλλαξαν τη Μέση Ανατολή οι επιθέσεις της Χαμάς

08:35ΚΟΣΜΟΣ

«Έτσι βυθίστηκε ο Τιτανικός»: Η μαρτυρία επιζώντα από το θρυλικότερο ναυάγιο της Ιστορίας

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Κρατούμενος μετήχθη στις φυαλακές Δομοκού με το στομάχι γεμάτο φακελάκια με ναρκωτικά

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαρκ Σάντσες κατηγορείται για κακούργημα – Τον μαχαίρωσε οδηγός φορτηγού έπειτα από καυγά για… μία θέση πάρκινγκ

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Καθολικός ιερέας δολοφονήθηκε στα νότια της χώρας - Εντοπίστηκε με πολλαπλά τραύματα από σφαίρες

08:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αργυρούπολη: Εξετάζει και άλλες καταγγελίες η ΕΛ.ΑΣ. για σεξουαλική παρενόχληση

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό, Αττική Οδό και Κηφισίας, καθυστερήσεις σε κέντρο και Μεσογείων

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Επιστήμονας προειδοποιεί: Το Βόρειο Ρεύμα του Ατλαντικού καταρρέει - Απειλεί να ρίξει την Ευρώπη σε μια «Μικρή Εποχή Παγετώνων»

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος εποχής για το Ford Focus ST

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν όπως... ντε Γκωλ: Από τον Σηκουάνα στην Ιρλανδία και το πιθανό τέλος εποχής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

07:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Έχετε μέρος να μείνω;» - Τι είπε ο δράστης πριν τη διπλή δολοφονία - «Κλειδί» η κατάθεση του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Επιστήμονας προειδοποιεί: Το Βόρειο Ρεύμα του Ατλαντικού καταρρέει - Απειλεί να ρίξει την Ευρώπη σε μια «Μικρή Εποχή Παγετώνων»

08:35ΚΟΣΜΟΣ

«Έτσι βυθίστηκε ο Τιτανικός»: Η μαρτυρία επιζώντα από το θρυλικότερο ναυάγιο της Ιστορίας

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο «Αττικόν»: Χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη – Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Αρτέμιος Μίντζας: Αυτός είναι ο 60χρονος ομογενής που πυροβολούσε για δύο ώρες στο Σίδνεϊ - Μυστήριο με το κίνητρό του

08:57ΥΓΕΙΑ

Καριδιολόγος προειδοποιεί: Mην πίνετε καφέ μετά από αυτή την ώρα και αυτός είναι ο λόγος

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Από την πρώτη «Ιντιφάντα« στο «Μαύρο Σάββατο» του Ισραήλ - Το «φάντασμα» της οργάνωσης που θα κρίνει την επόμενη ημέρα στη Μ. Ανατολή - Explainer video

08:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα δύο σενάρια για την αύξηση στα όρια ηλικίας

06:32LIFESTYLE

Οι επόμενες κινήσεις του ΣΚΑΪ μετά την Τατιάνα Στεφανίδου

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Η στιγμή που χαστουκίζει την εν διαστάσει γυναίκα του - Ταμπουρώθηκε στο σπίτι μαζί της - Βίντεο-ντοκουμέντο

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαρκ Σάντσες κατηγορείται για κακούργημα – Τον μαχαίρωσε οδηγός φορτηγού έπειτα από καυγά για… μία θέση πάρκινγκ

07:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Μπλακ άουτ σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου: Νύχτα θρίλερ με διακοπές ρεύματος και εκρήξεις

06:00MEETING POINT

Ο Αλέξης Τσίπρας και οι τρεις μετασχηματισμοί

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Άφησε ζωντανό τον ανιψιό του θύματος - Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα κληρονομικά

07:13LIFESTYLE

Πένυ Σκάρου: «Με βίασε 70χρονος και έμεινα έγκυος»

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα γίνει με τον Ερντογάν; Από τη «βελούδινη» διαδοχή, στην ισόβια διακυβέρνηση - Όλα τα σενάρια, ο Δημήτρης Σταθακόπουλος εξηγεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ