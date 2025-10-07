Καιρός: Κεραυνός τραυμάτισε εργάτη σε οικοδομή στην Πάτρα - Η σημερινή προγνωστική έκπληξη

Έντονες είναι σήμερα οι βροχοπτώσεις σε αρκετά σημεία της χώρας με τον καιρό να παραμένει άστατος.

Ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε αναστάτωση στην πόλη της Πάτρας το πρωί της Τρίτης, με έναν εργάτη να τραυματίζεται από κεραυνό κοντά σε οικοδομή στη λεωφόρο Γούναρη.

Η βροχή έγινε… χαλάζι στη Ματαράγκα Μακρυνείας του δήμου Αγρινίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρές βροχές καταγράφονται αυτήν την ώρα στις Κυκλάδες.

Νωρίτερα καταγράφηκε καταιγίδα που εισήλθε από τον Σαρωνικό στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Σύμφωνα με νεότερη πρόγνωση του μετεωρολόγου, Γιώργου Τσατραφύλλια βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες , τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Αύριο οι πιο πολλές βροχές θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα και σταδιακά θα εξασθενήσουν.





Κεραυνός τραυμάτισε εργάτη στην Πάτρα

Σύμφωνα με το Pelop.gr ισχυρή καταιγίδα με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα «χτύπησε» το πρωί την Πάτρα, προκαλώντας ανησυχία σε πολλές περιοχές της πόλης. Ένας κεραυνός που έπεσε κοντά σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή στη λεωφόρο Γούναρη τραυμάτισε έναν εργάτη, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, ο κεραυνός έπεσε στο κάτω μέρος της λεωφόρου Γούναρη, κοντά σε οικοδομή όπου εκτελούνταν εργασίες. Το ηλεκτρικό φορτίο φέρεται να χτύπησε έναν 40χρονο εργάτη που βρισκόταν στο σημείο εκείνη τη στιγμή.

Ο άνδρας διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Πατρών, έχοντας τις αισθήσεις του. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι ελεγχόμενη, ενώ παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση για προληπτικούς λόγους.

Η περιοχή «χτυπήθηκε» νωρίς το πρωί από ισχυρή καταιγίδα, με έντονες βροχοπτώσεις και πολλαπλούς κεραυνούς, που προκάλεσαν προβλήματα στην κυκλοφορία και ανησυχία σε κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς.

Η προγνωστική έκπληξη

Σύμφωνα με το Weather Analysis Greece:

Η προγνωστική έκπληξη για σήμερα και μάλλον μέχρι το βράδυ αργά, είναι στο ότι το συνεσφιγμένο μέτωπο αυτής της διαταραχής, ειναι περίπου 100χλμ νοτιότερα, από ότι το δίνουν τα μοντέλα αυτή την ώρα!

Αυτό σημαίνει πως η ζώνη βροχοφόρων νεφών κατέβηκε αντίστοιχα νοτιότερα με αποτέλεσμα να βρέχει σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Για την Θράκη δεν αλλάζει κάτι, ηταν εξ αρχής εντός φαινομένων και προγνωστικά. Βροχόπτωση ποτιστικού χαρακτήρα και στη Θεσσαλονίκη καθώς μπήκε και αυτή στην επιρροή του μετώπου. Τοπικές βροχές θα πέσουν και στην δυτική Μακεδονία το βράδυ, οι οποίες θα μεταφράζονται σε χιονοπτώσεις στα αλπικά υψόμετρα

Υπάρχει μια αξιοσημείωτη πιθανότητα, κατά τις νυκτερινές ώρες απόψε εως και τις πρωινές της Τετάρτης, να προκύψει ενα πεδίο ισχυρής σύγκλισης στο κομμάτι Σκύρου, Αλοννήσου και ανατολικής Εύβοιας . Εαν αυτό συμβεί, οι παραπάνω περιοχές πιθανόν να δεχθούν εως και πάνω από 100 χιλιοστά βροχής σε ενα 12αωρο , ποσότητα ικανή να προκαλέσει προβλήματα.

Τι αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς για τις βροχές

Τη δική του αποτίμηση για τις πρώτες βροχές έκανε ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς:

ΤΗ "ΒΑΣΗ" ΤΗΝ ΠΙΑΣΑΜΕ ...

-Στην Αθήνα κατά μέσο όρο όλο τον μήνα Οκτώβριο σημειώνονται 40 με 50mm βροχής . Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα των Μετεωρολογικών Σταθμών του ΕΑΑ/Μeto στις επτά πρώτες μέρες του μήνα φτάσαμε ήδη σε αυτές τις τιμές. Έπεται συνέχεια προς τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος , ενώ θετικό είναι το ισοζύγιο και σε άλλες περιοχές της χώρας, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

✔️Στην Αθήνα κατά μέσο όρο όλο τον μήνα Οκτώβριο σημειώνονται 40 με 50mm βροχής . Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα των Μετεωρολογικών Σταθμών του ΕΑΑ/Μeto στις επτά πρώτες μέρες του μήνα φτάσαμε ήδη σε αυτές τις τιμές. Έπεται συνέχεια προς τα μέσα της… pic.twitter.com/WqmmYyls4U — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 7, 2025

