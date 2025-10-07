Καιρός: Κεραυνός τραυμάτισε εργάτη σε οικοδομή στην Πάτρα - Η σημερινή προγνωστική έκπληξη

Τι αναφέρουν οι μετεωρολόγοι Γιώργος Τσατραφύλλιας και Θοδωρής Κολυδάς  

Newsbomb

Καιρός: Κεραυνός τραυμάτισε εργάτη σε οικοδομή στην Πάτρα - Η σημερινή προγνωστική έκπληξη
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έντονες είναι σήμερα οι βροχοπτώσεις σε αρκετά σημεία της χώρας με τον καιρό να παραμένει άστατος.

Ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε αναστάτωση στην πόλη της Πάτρας το πρωί της Τρίτης, με έναν εργάτη να τραυματίζεται από κεραυνό κοντά σε οικοδομή στη λεωφόρο Γούναρη.

Η βροχή έγινε… χαλάζι στη Ματαράγκα Μακρυνείας του δήμου Αγρινίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρές βροχές καταγράφονται αυτήν την ώρα στις Κυκλάδες.

Νωρίτερα καταγράφηκε καταιγίδα που εισήλθε από τον Σαρωνικό στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Σύμφωνα με νεότερη πρόγνωση του μετεωρολόγου, Γιώργου Τσατραφύλλια βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες , τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Αύριο οι πιο πολλές βροχές θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα και σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Κεραυνός τραυμάτισε εργάτη στην Πάτρα

Σύμφωνα με το Pelop.gr ισχυρή καταιγίδα με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα «χτύπησε» το πρωί την Πάτρα, προκαλώντας ανησυχία σε πολλές περιοχές της πόλης. Ένας κεραυνός που έπεσε κοντά σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή στη λεωφόρο Γούναρη τραυμάτισε έναν εργάτη, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, ο κεραυνός έπεσε στο κάτω μέρος της λεωφόρου Γούναρη, κοντά σε οικοδομή όπου εκτελούνταν εργασίες. Το ηλεκτρικό φορτίο φέρεται να χτύπησε έναν 40χρονο εργάτη που βρισκόταν στο σημείο εκείνη τη στιγμή.

Ο άνδρας διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Πατρών, έχοντας τις αισθήσεις του. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι ελεγχόμενη, ενώ παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση για προληπτικούς λόγους.

Η περιοχή «χτυπήθηκε» νωρίς το πρωί από ισχυρή καταιγίδα, με έντονες βροχοπτώσεις και πολλαπλούς κεραυνούς, που προκάλεσαν προβλήματα στην κυκλοφορία και ανησυχία σε κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς.

Η προγνωστική έκπληξη

Σύμφωνα με το Weather Analysis Greece:

Η προγνωστική έκπληξη για σήμερα και μάλλον μέχρι το βράδυ αργά, είναι στο ότι το συνεσφιγμένο μέτωπο αυτής της διαταραχής, ειναι περίπου 100χλμ νοτιότερα, από ότι το δίνουν τα μοντέλα αυτή την ώρα!

Αυτό σημαίνει πως η ζώνη βροχοφόρων νεφών κατέβηκε αντίστοιχα νοτιότερα με αποτέλεσμα να βρέχει σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Για την Θράκη δεν αλλάζει κάτι, ηταν εξ αρχής εντός φαινομένων και προγνωστικά. Βροχόπτωση ποτιστικού χαρακτήρα και στη Θεσσαλονίκη καθώς μπήκε και αυτή στην επιρροή του μετώπου. Τοπικές βροχές θα πέσουν και στην δυτική Μακεδονία το βράδυ, οι οποίες θα μεταφράζονται σε χιονοπτώσεις στα αλπικά υψόμετρα

Υπάρχει μια αξιοσημείωτη πιθανότητα, κατά τις νυκτερινές ώρες απόψε εως και τις πρωινές της Τετάρτης, να προκύψει ενα πεδίο ισχυρής σύγκλισης στο κομμάτι Σκύρου, Αλοννήσου και ανατολικής Εύβοιας . Εαν αυτό συμβεί, οι παραπάνω περιοχές πιθανόν να δεχθούν εως και πάνω από 100 χιλιοστά βροχής σε ενα 12αωρο , ποσότητα ικανή να προκαλέσει προβλήματα.

5577739001222355862322599172118261877151271329n.jpg

Τι αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς για τις βροχές

Τη δική του αποτίμηση για τις πρώτες βροχές έκανε ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς:

ΤΗ "ΒΑΣΗ" ΤΗΝ ΠΙΑΣΑΜΕ ...
-Στην Αθήνα κατά μέσο όρο όλο τον μήνα Οκτώβριο σημειώνονται 40 με 50mm βροχής . Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα των Μετεωρολογικών Σταθμών του ΕΑΑ/Μeto στις επτά πρώτες μέρες του μήνα φτάσαμε ήδη σε αυτές τις τιμές. Έπεται συνέχεια προς τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος , ενώ θετικό είναι το ισοζύγιο και σε άλλες περιοχές της χώρας, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:04ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Ο άνθρωπος που ξεναγεί δωρεάν συμπολίτες του προσφέροντας μία «βόλτα» στην ιστορία

19:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα τιμήσει τους πρωταγωνιστές σινεμά της δεκαετίας του ’60

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν κλείνει τα 73 και ονειρεύεται την αθανασία: Στόχος του η αύξηση του προσδόκιμου ζωής

19:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, ΚΕΔ: «Έπρεπε να αποβληθεί και ο Πιερό της ΑΕΚ, λάθος το πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Οργή κατά της Selena Gomez στο διαδίκτυο: Κάλεσε στο γάμο της την Taylor Swift αλλά όχι τη γυναίκα που της δώρισε το νεφρό της

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ κοντά στη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή - «Θα διασφαλίσουμε ότι όλοι θα την τηρήσουν»

19:29LIFESTYLE

Το «Σόι σου» επιστρέφει και το πρώτο teaser είναι στον αέρα

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Νεοεκλεγείσα δήμαρχος βρέθηκε τραυματισμένη από μαχαιριές

19:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μόντο Ντουπλάντις: Ο «βασιλιάς» των αιθέρων έχει... υψοφοβία - Βίντεο

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι φύλαξε το πρώτο φιλί για την ημέρα του γάμου και αποκαλύπτει γιατί «άξιζε τόσο η υπομονή»

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Βαριές «Καμπάνες» για οδήγηση χωρίς κράνος - Βεβαιώθηκαν πάνω από 2.000 παραβάσεις

19:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live-Μητσοτάκης: Η Ελλάδα-παρίας του 2015 δανείζεται φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο διευθυντής της MIT θα παραστεί στις συνομιλίες για τη Γάζα, μεταδίδουν τουρκικά μέσα

19:12LIFESTYLE

Κώστας Φραγκολιάς: «Δεν είμαστε και οι πιο ακριβοπληρωμένοι στο Happy Day»

19:08ΥΓΕΙΑ

Γιατί οι γυναίκες φέρουν υψηλότερο γενετικό κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης - Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Προφυλακίστηκαν έξι Τούρκοι μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση των 147 όπλων

19:00ΚΟΣΜΟΣ

The Stafford London: Το πολυτελές ξενοδοχείο με το μυστικό υπόγειο πέρασμα στο παλάτι του Αγίου Ιακώβου

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Ακυβέρνητο ιστιοφόρο στο πέλαγος - Σπεύδουν πλοία για συνδρομή

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αυξάνονται οι πιέσεις στον Μακρόν να παραιτηθεί ως άρση του αδιεξόδου από την πολιτική κρίση

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Στο «μικροσκόπιο» της Τουρκίας μεταχειρισμένα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter από το Κατάρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Δύο χρόνια από την 7η Οκτωβρίου: Η ημέρα της σφαγής που άλλαξε για πάντα τη Μέση Ανατολή

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα έπεσε σε 13 αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας

14:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έφηβος έκανε στο ChatGPT αυτή την ερώτηση και κατέληξε με χειροπέδες

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές χάους στη Μαδρίτη: Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων - «Έτρεμε η γη» - Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων - Πληροφορίες θέλουν έως και 40 άτομα να ήταν στο κτήριο όταν κατέρρευσε

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν κλείνει τα 73 και ονειρεύεται την αθανασία: Στόχος του η αύξηση του προσδόκιμου ζωής

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά - Πολύς πόνος, έχω υπομονή»

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η επεισοδιακή κατάθεση Βάρρα στην Εξεταστική και οι αιχμές για Βορίδη

19:29LIFESTYLE

Το «Σόι σου» επιστρέφει και το πρώτο teaser είναι στον αέρα

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο σε έκταση αεροδρόμιο στον κόσμο

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ κοντά στη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή - «Θα διασφαλίσουμε ότι όλοι θα την τηρήσουν»

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Είναι επίσημο: Ο Πάπας Λέων στην Τουρκία για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας - Ολοταχώς για Κοινό Πάσχα Ορθοδόξων και Καθολικών

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Μπαλκόνι αποκολλήθηκε από κτήριο και κατέρρευσε - Ένας τραυματίας

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Τελικά με καθυστέρηση 12 ωρών ενημερώθηκε ο νικητής του Νόμπελ Ιατρικής - Έκανε πεζοπορία στα βουνά

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνός τραυμάτισε εργάτη σε οικοδομή στην Πάτρα - Η σημερινή προγνωστική έκπληξη, πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτύριο για 30χρονη: Το στήθος της έγινε.... τετράγωνο έπειτα από αποτυχημένη επέμβαση - Ουλές, μολύνσεις και βασανιστικοί πόνοι

15:34LIFESTYLE

Klavdia: Xώρισε από τον Oge - «Είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια»

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Οι Αρχές εξετάζουν κίνητρα, περιουσιακά στοιχεία και προηγούμενες επιθέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ