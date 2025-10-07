Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αττική σήμερα - Η πρόγνωση των επόμενων ημερών από την Όλγα Παπαβγούλη

Βελτίωση θα παρουσιάσει σταδιακά ο καιρός σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη, η οποία ωστόσο σημείωσε πως οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε χαμηλά, για την εποχή, επίπεδα.

Συγκεκριμένα, σήμερα, αναμένονται τοπικές καταιγίδες προς το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, τη δυτική και νοτιοδυτική Πελοπόννησο, ενώ μπόρες θα σημειωθούν στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά.

Βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν και προς την κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη

Οι καταιγίδες θα διατηρηθούν στο Αιγαίο και μάλιστα προς τις βραδινές ώρες θα ενταθούν, κυρίως στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ενώ καταιγίδες αναμένονται εκ νέου και στην Κρήτη από το απόγευμα.

Αύριο, ο καιρός θα βελτιωθεί στα περισσότερα ηπειρωτικά, με λίγες τοπικές βροχές, ενώ μπόρες θα επιμείνουν στα νησιά του Αιγαίου, και μεμονωμένες καταιγίδες προς την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές για την εποχή, κυμαινόμενες γύρω στους 16 με 20°C, ενώ στη νότια χώρα θα φτάνουν τοπικά έως και τους 24°C. Ενώ αρκετές μονοψήφιες τιμές θα καταγραφούν τις πρωινές ώρες και αύριο , και θα σημειωθούν και πάλι χιονοπτώσεις στα βουνά της χώρας κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Οι βόρειοιδυτικοί άνεμοι θα πνέουν τοπικά θυελλώδεις έως 8 μποφόρ, όμως από την Τετάρτη θα εξασθενήσουν σταδιακά, οδηγώντας σε βελτίωση του καιρού.

Την Πέμπτη θα διατηρηθούν λίγα φαινόμενα αστάθειας προς το Αιγαίο και τις επόμενες ημέρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και η θερμοκρασία θα ανέβει κοντά στα κανονικά επίπεδα ή ελάχιστα πιο χαμηλά, με ήπιο καιρό που φαίνεται να διατηρείται έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Στην Αττική, σήμερα αναμένονται κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, ενώ τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως προς τα νοτιοανατολικά τμήματα δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρες καταιγίδες.