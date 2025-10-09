Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 44χρονος οδηγός στην Δράμα

Τραγικό θάνατο βρήκε το πρωί της Πέμπτης στην επαρχιακή οδό Δράμας – Αμφίπολης ένας 44χρονος οδηγός.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί, όταν το όχημα που οδηγούσε ο 44χρονος εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και ακολούθως κατέληξε σε περίφραξη οικίας όπου και αναφλέγη.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός του οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Δράμας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Δείτε παρακάτω περισσότερες εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος:

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.

Με πληροφορίες από thestival.gr

