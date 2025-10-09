Χανιά: Μαθητής ειδικού σχολείου επιτέθηκε σε αναπληρώτρια - Στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο την έλλειψη προσωπικού και την ασφάλεια στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Newsbomb

Χανιά: Μαθητής ειδικού σχολείου επιτέθηκε σε αναπληρώτρια - Στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε την Τρίτη (7/10) σε Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα Χανιά, όταν ένας μαθητής επιτέθηκε σε αναπληρώτρια εκπαιδευτικό, η οποία είχε αναλάβει τα καθήκοντά της μόλις πριν από τέσσερις ημέρες.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες ενώ το περιστατικό αναφέρθηκε άμεσα στον προϊστάμενο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Χανίων, Χρήστο Μπέλμπα.

Ο κ. Μπέλμπας σχολιάζοντας το περιστατικό τόνισε ότι αναδεικνύει την έλλειψη επαρκούς στελέχωσης στα ειδικά σχολεία και τις δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού με συγκεκριμένες ειδικότητες.

Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα, επαναφέροντας τη συζήτηση για την ασφάλεια των εκπαιδευτικών και την ανάγκη για καλύτερη υποστήριξη των ειδικών σχολείων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:58ΚΟΣΜΟΣ

Με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν συναντήθηκε ο Πούτιν - Πρώτο τετ-α-τετ μετά την κατάρριψη επιβατικού αεροσκάφους

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 44χρονος οδηγός στην Δράμα

14:45ΚΟΣΜΟΣ

58 χρόνια από τον θάνατο του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα: «Αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο...»

14:45ΚΟΣΜΟΣ

John Martinis: Δεν είναι Έλληνας ο καθηγητής που κέρδισε το Νόμπελ Φυσικής

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Τα smartphones τροφοδοτούν μια «επιδημία αποσύνδεσης», προειδοποίησε η Κέιτ Μίντλετον - Απειλή για την ανάπτυξη των παιδιών

14:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Εκτός ο Ουόκαπ – Χάνει το ντέρμπι με Παναθηναϊκό

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Βαριά ποινή ύψους 5,5 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράνομο ΧΥΤΑ

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025: Ποιος είναι ο Ούγγρος μυθιστοριογράφος Λάσλο Κρασναχορκάι - Το «Τανγκό του Σατανά», ο Μπέλα Ταρ και η επιρροή από την Ελλάδα

14:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε μια εβδομάδα η κρίσιμη συνεδρίαση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική

13:46ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου

13:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Προσήγαγαν 17χρονο ως ύποπτο για τη διπλή δολοφονία - Τι απάντησε ο ανιψιός του 68χρονου

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Εικοσιτετράωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου προκήρυξε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας

13:38WHAT THE FACT

Μυστήριο αιώνων έλυσαν οι επιστήμονες: Τα πελώρια αγάλματα του νησιού του Πάσχα μπορούν να... περπατούν

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μαθητής ειδικού σχολείου επιτέθηκε σε αναπληρώτρια - Στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός

13:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες καταβολής για όλα τα ταμεία

13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη 37χρονος για τα άγρια επεισόδια στον Λαγανά τον περασμένο Αύγουστο

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ξενοδοχείο στην Τενερίφη: 23χρονος έπεσε από μπαλκόνι του τρίτου ορόφου εξαιτίας πυρκαγιάς στο δωμάτιο

12:56ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκε στον δρόμο γυμνή και ζητούσε βοήθεια, ήταν μέσα στα αίματα» - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την 39χρονη έγκυο που χτυπούσε με πιρούνι ο σύζυγός της

12:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες - Πώς δρούσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Προσήγαγαν 17χρονο ως ύποπτο για τη διπλή δολοφονία - Τι απάντησε ο ανιψιός του 68χρονου

12:56ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκε στον δρόμο γυμνή και ζητούσε βοήθεια, ήταν μέσα στα αίματα» - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την 39χρονη έγκυο που χτυπούσε με πιρούνι ο σύζυγός της

12:49LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

13:46ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

09:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Γλεντούσε στις φυλακές Κορυδαλλού σε συναυλία του Θέμη Αδαμαντίδη - «Να τος ο άρχοντας, ήρθε επιτέλους»!

14:45ΚΟΣΜΟΣ

58 χρόνια από τον θάνατο του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα: «Αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο...»

20:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα μέχρι να χειμωνιάσει

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 15 Οκτωβρίου

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

13:38WHAT THE FACT

Μυστήριο αιώνων έλυσαν οι επιστήμονες: Τα πελώρια αγάλματα του νησιού του Πάσχα μπορούν να... περπατούν

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχηματίζεται «Ω εμποδιστής» και φέρνει πτώση της θερμοκρασίας - Πότε θα «χτυπήσει»

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Πολ Νιούμαν: Πέθανε στα 72 της η κόρη του, Σούζαν Κένταλ Νιούμαν

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Αργούν ακόμα οι «έξυπνες» κάμερες για τις τροχαίες παραβάσεις - Πόσες λειτουργούν τώρα στην Αττική και σε ποια σημεία

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο(;) στη Θεσσαλία: Δήμαρχος «ξέχασε» σακ βουαγιάζ με €40.000 σε μετρητά, έπειτα από κρίσιμη ψηφοφορία

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Ατέλειωτες ουρές έξω από την ελληνική πρεσβεία στο Δελχί από επίδοξους μετανάστες- Προειδοποιούν για κυκλώματα εκμετάλλευσης οι Ινδοί - Viral βίντεο

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025: Ποιος είναι ο Ούγγρος μυθιστοριογράφος Λάσλο Κρασναχορκάι - Το «Τανγκό του Σατανά», ο Μπέλα Ταρ και η επιρροή από την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ