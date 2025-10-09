Χανιά: Μαθητής ειδικού σχολείου επιτέθηκε σε αναπληρώτρια - Στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε την Τρίτη (7/10) σε Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα Χανιά, όταν ένας μαθητής επιτέθηκε σε αναπληρώτρια εκπαιδευτικό, η οποία είχε αναλάβει τα καθήκοντά της μόλις πριν από τέσσερις ημέρες.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες ενώ το περιστατικό αναφέρθηκε άμεσα στον προϊστάμενο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Χανίων, Χρήστο Μπέλμπα.

Ο κ. Μπέλμπας σχολιάζοντας το περιστατικό τόνισε ότι αναδεικνύει την έλλειψη επαρκούς στελέχωσης στα ειδικά σχολεία και τις δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού με συγκεκριμένες ειδικότητες.

Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα, επαναφέροντας τη συζήτηση για την ασφάλεια των εκπαιδευτικών και την ανάγκη για καλύτερη υποστήριξη των ειδικών σχολείων.

