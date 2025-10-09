Μυτιλήνη: Τρίτη ημέρα διαμαρτυρίας κατά της υποβάθμισης του δημοτικού σχολείου στην Άγρα

Εκτός σχολικών αιθουσών βρίσκονται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου στην Άγρα καθώς οι γονείς τους συνεχίζουν την κινητοποίησή του κατά της υποβάθμισης του δημοτικού σχολείου από τριθέσιο σε διθέσιο.

Το ζήτημα προέκυψε πριν από λίγες ημέρες όταν το Υπουργείο Παιδείας αντί να καλύψει το κενό στο ολοήμερο πρόγραμμα —καθώς ο εκπαιδευτικός που είχε τοποθετηθεί βρίσκεται σε άδεια— αποφάσισε να «υποβαθμίσει προσωρινά» το σχολείο από τριθέσιο σε διθέσιο.Η απόφαση αυτή αποτέλεσε τη σπίθα και άμεσα ξεκίνησαν οι αντιδράσεις.

Ο Σύλλογος Γονέων του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Άγρας Λέσβου αντέδρασε άμεσα και κατήγγειλε την απόφαση ως άδικη και προσβλητική. «Δεν είναι δυνατόν ένα δυσπρόσιτο σχολείο να υποβαθμίζεται όχι επειδή δεν έχει μαθητές, αλλά επειδή το ίδιο το κράτος αδυνατεί να καλύψει τα κενά που δημιούργησε. Οι μαθητές μας δεν είναι αριθμοί σε έναν πίνακα — είναι παιδιά που δικαιούνται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης, όπως όλα τα παιδιά της Ελλάδας», αναφέρει στην επιστολή του.

Αντιδράσεις υπήρξαν και από τους γονείς των μαθητών που αποφάσισαν να μην στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο ως ένδειξη διαμαρτυρίας ζητώντας παράλληλα την άμεση κάλυψη του κενού και τοποθέτηση των ειδικοτήτων

(Μουσικής, Γυμναστικής, Αγγλικών, Πληροφορικής) που δεν έχουν γίνει ακόμη, τονίζοντας ότι η Άγρα δεν θα δεχτεί την υποβάθμιση του σχολείου της. Στο πλευρό τους είναι και οι κάτοικοι του χωριού.

Δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση

Παρά την διαμαρτυρία της τοπικής κοινωνίας και τις επανειλημμένες εκκλήσεις για διάλογο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί καμία επίσημη απάντηση από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές.

Οι γονείς δηλώνουν αγανακτισμένοι:

«Σήμερα είναι η τρίτη ημέρα που τα παιδιά μας δεν πάνε σχολείο, και τίποτα δεν έχει αλλάξει. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση, καμία δέσμευση, καμία λύση. Περιμένουμε απλώς — αλλά ως πότε;», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Στο πλευρό των γονέων και των μαθητών είναι και οι κάτοικοι του χωριού και όλοι μαζί ζητούν επικοινωνία με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για να δοθεί επιτέλους μια απάντηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό που εξοργίζει την τοπική κοινωνία είναι η ασάφεια, καθώς το «προσωρινά» δεν συνοδεύεται από κανένα χρονοδιάγραμμα ενώ δεν υπάρχει καμία δέσμευση για το πότε θα επιστρέψει το σχολείο στη φυσιολογική του μορφή.

Έτσι, οι γονείς βλέπουν την υποβάθμιση να παγιώνεται, με τα παιδιά τους να γίνονται τα άμεσα θύματα μιας διοικητικής απόφασης.

Ερώτηση στη Βουλή για το Δημοτικό Σχολείο Άγρας

Το θέμα με την «προσωρινή» απόφαση για τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου έφτασε μέχρι την Ελληνική Βουλή όπου ο βουλευτής Επικρατείας και τομεάρχης Εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής, κατέθεσε ερώτημα.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του τοπικού και πανελλαδικού τύπου, το Δημοτικό Σχολείο Άγρας στη Λέσβο υποβαθμίστηκε «προσωρινά» από τριθέσιο σε διθέσιο. Η απόφαση αυτή, όπως αναφέρεται, είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί η εκπαιδευτική δυνατότητα του σχολείου και να δημιουργηθεί αίσθημα αδικίας και άνισης μεταχείρισης στους κατοίκους της περιοχής.

Η Άγρα αποτελεί ορεινό και απομακρυσμένο χωριό της Λέσβου, με περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης σε εναλλακτικές σχολικές μονάδες. Η υποβάθμιση του τοπικού δημοτικού σχολείου πλήττει ευθέως το δικαίωμα των μαθητών σε ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση και αντίκειται στην πάγια πολιτική ενίσχυσης των σχολείων της νησιωτικής και αγροτικής Ελλάδας.

Η δημόσια, δωρεάν και ισότιμη εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδη συνταγματική υποχρέωση του κράτους και βασικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής, ανάπτυξης και δημοκρατίας. Ιδίως στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων δεν αποτελεί απλώς εκπαιδευτική ανάγκη, αλλά όρο επιβίωσης των τοπικών κοινωνιών και προϋπόθεση για την παραμονή των νέων οικογενειών στον τόπο τους. Κάθε υποβάθμιση σχολείου σε τέτοιες περιοχές λειτουργεί ως αντικίνητρο εγκατάστασης και πλήττει ευθέως την ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση.

Καθίσταται επομένως επιβεβλημένη η αποσαφήνιση των λόγων που οδήγησαν στη συγκεκριμένη διοικητική απόφαση, καθώς και ο προγραμματισμός του Υπουργείου για την επαναφορά του σχολείου στην πρότερη λειτουργία του.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η κα Υπουργός:

Για ποιους λόγους ελήφθη η απόφαση υποβάθμισης του Δημοτικού Σχολείου Άγρας από τριθέσιο σε διθέσιο; Ποια ήταν η εισήγηση των αρμόδιων εκπαιδευτικών αρχών (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου); Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα σε ανάκληση της απόφασης αυτής και να αποκαταστήσει τη λειτουργία του σχολείου ως τριθέσιου, με την τοποθέτηση του αναγκαίου διδακτικού προσωπικού; Υπάρχει συνολικό σχέδιο για την ενίσχυση των σχολικών μονάδων σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, ώστε να αποτραπούν στο μέλλον ανάλογες υποβαθμίσεις που θίγουν την εκπαιδευτική ισότητα και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών;»

Με πληροφορίες από lesvosnews.net

Διαβάστε επίσης