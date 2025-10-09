«Καμπανάκι» Χιλετζάκη για το ελαιόλαδο: «Ο “πράσινος χρυσός” θα γίνει χαμένος θησαυρός»

Έκκληση για συνεννόηση και σύμπνοια για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για το ελαιόλαδο

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Καλεσμένος στην εκπομπή «Κρήτη Σήμερα» βρέθηκε ο πρόεδρος των Μικρών Συνεταιρισμών της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδας Μύρων Χιλετζάκης όπου επανέλαβε για μία ακόμη φορά την ανάγκη συνεννόησης και σύμπνοιας, μπροστά στον μεγάλο στόχο της χάραξης ορθής κι αποτελεσματικής στρατηγικής για το ελαιόλαδο.

«Πρέπει να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την ελαϊκή πολιτική της Κρήτης και της χώρας - Περιφέρεια, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αγροτοσυνδικαλιστές συνεταιριστές, παραγωγοί - για να φτιάξουμε μια ελαϊκή πολιτική για αυτό τον "πράσινο χρυσό" που θα μας δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα, όταν θα δουλέψουμε σωστά, με μεθοδικότητα, με όραμα και στόχο, και για την επόμενη προγραμματική περίοδο και για την επόμενη δεκαετία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χιλετζάκης προσθέτοντας στη συνέχεια ότι πρέπει να εισακούγεται η γνώμη όλων και να βγάζουμε σωστά συμπεράσματα.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος των Μικρών Συνεταιρισμών της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδας σημείωσε ότι η συγκομιδή του ελαιοκάρπου έχει ξεκινήσει ήδη για κάποιους παραγωγούς που είχαν «την πολυτέλεια να ποτίζουν τα λιόφυτά τους», ωστόσο τα περισσότερα λιόφυτα - περίπου το 90% - είναι ξηρικά, αφυδατωμένα από ένα πολύ θερμό καλοκαίρι και ένα πολύ ελαφρύ χειμώνα πέρυσι.

«Κόκκινος συναγερμός» για τα ελαιόδεντρα

Η κλιματική αλλαγή αναδεικνύεται πλέον ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που απειλεί την παραγωγή και φέρνει αλυσιδωτές αντιδράσεις στα έσοδα των παραγωγών.

«Η βρώσιμη ελιά Χαλκιδικής έχει τιμή παραγωγού 2 ευρώ αλλά υπάρχει πρόβλημα με την αφυδάτωση και την ξηρασία», σημείωσε ο κ.Χιλετζάκης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη, στο πλαίσιο της στρατηγικής, πως «τα χρήματα που θα έρθουν από τα ευρωπαϊκά ταμεία να πιάσουν τόπο και να μην επαναληφθούν τα λάθη δεκαετιών».

Παράλληλα εξέφρασε φόβο και αγωνία πως αν δεν ληφθούν μέτρα και δεν εισακουστούν τα «καμπανάκια» το ελαιόλαδο θα βρεθεί σε τέλμα, ακολουθώντας τον κατήφορο της κρητικής σταφίδας.

Όσον αφορά την φετινή παραγωγή η πρόβλεψη του κ. Χιλετζάκη ήταν δυσοίωνη με μείωση έως και 40%, ενώ όπως εικάζει ο ίδιος έπεται και συνέχεια καθώς καραδοκεί ο κίνδυνος λόγω του δάκου.

Καταλήγοντας ο κ. Χιλετζάκης σημείωσε ότι «οι παραγωγοί περιμένουν να βρέξει για να συνέλθουν τα ελαιόδεντρα από το θερμικό σοκ» και πως η χρονιά πάει πίσω – αναπόφευκτα- λόγω της έλλειψης των βροχοπτώσεων. «Οι λίγες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών δίνουν μια ανάσα, αλλά ... ο αφυδατωμένος με ένα ποτήρι νερό δεν ξεδιψάει», είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως «χρειαζόμαστε κι άλλες βροχοπτώσεις τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο για να κάνουμε επίσημα "ποδαρικό" τον Δεκέμβριο στα ελαιόφυτα και να μαζέψουμε την παραγωγή - θα δούμε αν και τί θα έχει μείνει».

