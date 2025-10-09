Αλεξανδρούπολη: Άνοιξε η πόρτα ασθενοφόρου εν κινήσει – Βρέθηκε στον δρόμο η ασθενής

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, όταν μία ασθενής που μεταφερόταν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, κατέληξε στον δρόμο.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε, το πρωί της Τετάρτης (8/10), στην Αλεξανδρούπολη, όταν άνοιξε ξαφνικά η πόρτα ενός ασθενοφόρου που ήταν εν κινήσει με αποτέλεσμα η ασθενής που μεταφερόταν να βρεθεί από τη μια στιγμής στη άλλη μαζί με το φορείο στο οδόστρωμα.

Η σκηνή προκάλεσε αναστάτωση στους περαστικούς αλλά και την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Το όχημα είχε μόλις ξεκινήσει, όταν άνοιξε ξαφνικά, η πλαϊνή πόρτα. Τότε, η ασθενής μαζί με το φορείο κατέληξαν στο οδόστρωμα, με τους περαστικούς να σπεύσουν να βοηθήσουν.

Σημειώνεται ότι η ταχύτητα του ασθενοφόρου δεν είναι ξεκάθαρη, με τους μάρτυρες να επιβεβαιώνουν ότι περιστατικό σημειώθηκε όταν το όχημα ήταν εν κινήσει και όχι σταθμευμένο.

Η ασθενής που ήταν σε σχετικά σταθερή κατάσταση πριν το συμβάν, μεταφέρθηκε εκ νέου με ασφάλεια και με μέτρα ασφάλειας στο νοσοκομείο. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν από το συμβάν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί ωστόσο τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι απέφυγε τα χειρότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προκειμένου να διευκρινιστεί τι συνέβη, εξετάζονται τεχνικές βλάβες του οχήματος, λάθη του οδηγού ή ακόμη και αμέλεια από το προσωπικό κατά τη στερέωση του φορείου. Το βασικό ερώτημα όμως που απασχολεί, είναι αν ο μηχανισμός ασφάλισης της πόρτας ήταν ελαττωματικός ή αν δεν είχε κλείσει σωστά η πόρτα πριν τη μετακίνηση.

Οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις από τους επιβαίνοντες στο ασθενοφόρο και από αυτόπτες μάρτυρες, ενώ αναζητούν και βιντεοπληπτικό υλικό.

