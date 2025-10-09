Τρίπολη: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων – Μαχαιρώθηκαν για ασήμαντη αφορμή

Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε στην Αθήνα προκειμένου να χειρουργηθεί

Newsbomb

Τρίπολη: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων – Μαχαιρώθηκαν για ασήμαντη αφορμή
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό με ανήλικους σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (8/10) στην Τρίπολη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της οδού Καλαβρύτων μετά το σχολείο. Οι δύο ανήλικοι φεύγοντας από την σχολική μονάδα διαπληκτίστηκαν και πάνω στον καυγά ένας εξ αυτών έβγαλε μαχαίρι, με το οποίο τραυματίστηκαν τελικά και οι δύο.

Οι μαθητές μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο τραυματισμός τους. Ο ένας εξ αυτών έχει τραύματα στο χέρι, ενώ ο άλλος έχει μαχαιριές στην τραχηλική χώρα.

Όπως αναφέρει το drt915.gr, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή των παιδιών κι ο ένας συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Παναρκαδικό νοσοκομείο, ενώ ο άλλος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών προκειμένου να χειρουργηθεί.

Δικογραφία σε βάρος των γονιών

Η αστυνομία που επιλήφθηκε του συμβάντος έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος των γονιών και των δύο 13χρονων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, ενώ έχει βρεθεί και κατασχεθεί το μαχαίρι με το οποίο τραυματίστηκαν οι ανήλικοι.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:22Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Σκάνδαλο στη Θεσσαλία: Μετέωρος δήμαρχος που «ξέχασε» σακ βουαγιάζ με €40.000 σε μετρητά, έπειτα από κρίσιμη ψηφοφορία για τη διαχείριση απορριμμάτων!

10:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Σκωτία και το Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR

09:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Γλεντούσε στις φυλακές Κορυδαλλού σε συναυλία του Θέμη Αδαμαντίδη - «Να τος ο άρχοντας, ήρθε επιτέλους»!

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχηματίζεται «Ω εμποδιστής» και φέρνει πτώση της θερμοκρασίας - Πότε θα «χτυπήσει»

09:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Πώς βλέπουν οι πολίτες το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα - Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων – Μαχαιρώθηκαν για ασήμαντη αφορμή

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Dacia Hipster: Το ηλεκτρικό που προκαλεί

09:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κρίσιμη αναμέτρηση με ψαγμένες επιλογές για την Εθνική!

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη η τραγουδίστρια Χαντισέ για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από το νοσοκομείο στο Ρίο

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ο Ρούμπιο ενημερώνει τον Τραμπ για τη συμφωνία στη Γάζα

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Βικτόρια Μπέκαμ: H μάχη με τις διατροφικές διαταραχές και τα «σκοτάδια» της: «Με ζυγίσανε στη δημόσια τηλεόραση» - Κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ της στο Netflix

09:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Έκρυψε 23 κιλά κάνναβη στο ρεζερβουάρ υγραερίου αλλά δεν υπολόγισε τις... ακτίνες X

09:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ένα διπλό για αρχή» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γεωργιανός τρύπησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - «Δίνουμε αγώνα για να μην χάσει την όρασή της»

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Στις 12 μ.μ. η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ - «Προχωράει» το πρώτο στάδιο του σχεδίου Τραμπ

09:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Γερουσία απέρριψε σχέδιο απαγόρευσης νέων πληγμάτων κατά των καρτέλ - Στα ύψη η ένταση με τη Βενεζουέλα

08:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Πρεμιέρα εκτός έδρας και ώρα για διπλό

08:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μιγκέλ Ρούσο: Πέθανε ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Γλεντούσε στις φυλακές Κορυδαλλού σε συναυλία του Θέμη Αδαμαντίδη - «Να τος ο άρχοντας, ήρθε επιτέλους»!

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχηματίζεται «Ω εμποδιστής» και φέρνει πτώση της θερμοκρασίας - Πότε θα «χτυπήσει»

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικό ατύχημα στην έρημο: Τι συνέβη πραγματικά κοντά στην Area 51

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία για τη Γάζα: Δάκρυα χαράς, σαμπάνιες και πανηγυρισμοί στην «Πλατεία των Ομήρων»

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γεωργιανός τρύπησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - «Δίνουμε αγώνα για να μην χάσει την όρασή της»

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο «Σαμαράς» για τη ΝΔ - Το «καρφί» Μητσοτάκη και οι γέφυρες που κόπηκαν

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ποια ευρωπαϊκή χώρα προσφέρει μισθό έως 10.000 ευρώ και άριστη ποιότητα ζωής

08:51WHAT THE FACT

Το χωριό που πληρώνει 70.000 ευρώ για να μείνεις εκεί - Η αλήθεια πίσω από την «ονειρική πρόταση»

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Το μεγαλύτερο επίτευγμα του Τραμπ η συμφωνία για τη Γάζα - «Ο διάβολος όμως κρύβεται στις λεπτομέρειες»

09:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Πώς βλέπουν οι πολίτες το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα - Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή στρατόσφαιρα, ψυχρό ημισφαίριο - Πώς θα είναι τελικά ο φετινός χειμώνας;

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας – Η ΕΛΑΣ εξετάζει τις προηγούμενες επιθέσεις εις βάρος του 68χρονου

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF φέρνει νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

08:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μιγκέλ Ρούσο: Πέθανε ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ