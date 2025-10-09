Τρίπολη: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων – Μαχαιρώθηκαν για ασήμαντη αφορμή

Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό με ανήλικους σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (8/10) στην Τρίπολη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της οδού Καλαβρύτων μετά το σχολείο. Οι δύο ανήλικοι φεύγοντας από την σχολική μονάδα διαπληκτίστηκαν και πάνω στον καυγά ένας εξ αυτών έβγαλε μαχαίρι, με το οποίο τραυματίστηκαν τελικά και οι δύο.

Οι μαθητές μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο τραυματισμός τους. Ο ένας εξ αυτών έχει τραύματα στο χέρι, ενώ ο άλλος έχει μαχαιριές στην τραχηλική χώρα.

Όπως αναφέρει το drt915.gr, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή των παιδιών κι ο ένας συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Παναρκαδικό νοσοκομείο, ενώ ο άλλος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών προκειμένου να χειρουργηθεί.

Δικογραφία σε βάρος των γονιών

Η αστυνομία που επιλήφθηκε του συμβάντος έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος των γονιών και των δύο 13χρονων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, ενώ έχει βρεθεί και κατασχεθεί το μαχαίρι με το οποίο τραυματίστηκαν οι ανήλικοι.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

