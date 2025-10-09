Πάτρα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από το νοσοκομείο στο Ρίο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική υπηρεσία Πατρών όταν φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με δύο οχήματα και αντίστοιχο πλήρωμα, για την κατάσβεση της φωτιάς, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η επέμβαση των πυροσβεστών ήταν άμεση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.

