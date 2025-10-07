Πάτρα: Κεραυνός έπεσε στο εργοτάξιο οικοδομής - Εργάτης έπεσε αναίσθητος στο έδαφος

Πανικός προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης σε οικοδομή στην οδό Μπουμπουλίνας και Φράττη στην Πάτρα

Πάτρα: Κεραυνός έπεσε στο εργοτάξιο οικοδομής - Εργάτης έπεσε αναίσθητος στο έδαφος
Το πρωί της Τρίτης επικράτησε αναστάτωση σε οικοδομή που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μπουμπουλίνας και Φράττη στην Πάτρα.

Περίπου στις 10:30, κεραυνός έπεσε στο κέντρο της πόλης και χτύπησε πολύ κοντά σε σημείο όπου εργαζόταν ένας 45χρονος χειριστής γερανού.

Σύμφωνα με το temponews, μαρτυρίες συναδέλφων του αναφέρουν ότι ο άνδρας δέχτηκε ισχυρό ηλεκτρικό φορτίο και κατέρρευσε αναίσθητος.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο, του οποίου το πλήρωμα προσέφερε τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο εργαζόμενος είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του τη στιγμή που παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ.

