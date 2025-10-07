Πάτρα: Κεραυνός έπεσε στο εργοτάξιο οικοδομής - Εργάτης έπεσε αναίσθητος στο έδαφος
Πανικός προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης σε οικοδομή στην οδό Μπουμπουλίνας και Φράττη στην Πάτρα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το πρωί της Τρίτης επικράτησε αναστάτωση σε οικοδομή που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μπουμπουλίνας και Φράττη στην Πάτρα.
Περίπου στις 10:30, κεραυνός έπεσε στο κέντρο της πόλης και χτύπησε πολύ κοντά σε σημείο όπου εργαζόταν ένας 45χρονος χειριστής γερανού.
Σύμφωνα με το temponews, μαρτυρίες συναδέλφων του αναφέρουν ότι ο άνδρας δέχτηκε ισχυρό ηλεκτρικό φορτίο και κατέρρευσε αναίσθητος.
Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο, του οποίου το πλήρωμα προσέφερε τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο εργαζόμενος είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του τη στιγμή που παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:43 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΙΕΛΚΑ: Ποια προϊόντα στα σούπερ μάρκετ έγιναν ακριβότερα
11:26 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Πίεση για ΠΑΣΟΚ, κατάρρευση για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά από κόμμα Τσίπρα - Η εκτίμηση του Μέγαρου Μαξίμου
12:25 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Νετανιάχου: «Πιστεύω ότι πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου»
07:51 ∙ ΚΑΙΡΟΣ