Πάτρα: Ανήλικος προσπάθησε να κλέψει σακούλα με ψώνια από ηλικιωμένο

Επίθεση από ομάδα ανηλίκωνδέχτηκε ένα ηλικιωμένος στην Πάτρα, το πρωί της Πέμπτης (03/10).

Σε βίντεο – ντοκουμέντο καταγράφεται καρέ καρέ η απόπειρα κλοπής και πώς ο άνθρωπος προσπαθεί να κυνηγήσει τα παιδιά αλλά πέφτει και τραυματίζεται.

Ο ηλικιωμένος είχε κάνει τα ψώνια του και με τις σακούλες στα χέρια, επέστρεφε στο σπίτι του. Μία ομάδα ανηλίκων, τον πλησίασε και ξαφνικά ένα από τα παιδιά προσπάθησε να του αρπάξει την μία σακούλα.

Εκείνος αντιδρά, καταφέρνει να κρατήσει την σακούλα με τα ψώνια, και στην συνέχεια επιχειρεί να κυνηγήσει το παιδί, ωστόσο σκοντάφτει και τραυματίζεται, ενώ οι ανήλικοι τρέπονται σε φυγή.

Δείτε το βίντεο του Star:

