Κοζάνη: Τραυματισμός κυνηγού από αγριογούρουνο - Πήγε να δει αν σκοτώθηκε και του επιτέθηκε
Ο τραυματίας κυνηγός διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου και νοσηλεύεται
Σοβαρό τραύμα στο πόδι δέχθηκε, από αγριογούρουνο, το πρωί του Σαββάτου 62χρονος κυνηγός, σε περιοχή έξω από το Παλαιόκαστρο Βοϊου.
Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο 62χρονος πυροβόλησε στο πλαίσιο κυνηγιού το ζώο και πλησίασε να δει αν ήταν νεκρό.
Όπως αναφέρει το kozanimedia.gr, το ζώο, λαβωμένο και επικίνδυνο, του επιτέθηκε και του προκάλεσε βαθύ θλαστικό τραύμα στο πόδι.
Αμέσως ενημέρωθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου μετέφερε τον 62χρονο κυνηγό στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου και νοσηλεύεται.
