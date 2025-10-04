Πανσέληνος Οκτωβρίου: Πλησιάζει η πρώτη Υπερπανσέληνος του έτους – Πότε θα φωτίσει τον ουρανό

Την ερχόμενη Τρίτη, 7 Οκτωβρίου θα φωτίσει τον ουρανό η πρώτη Υπερπανσέληνος της φετινής χρονιάς.

Η φετινή πανσέληνος του Οκτωβρίου, γνωστή και ως «Πανσέληνος της Συγκομιδής», αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη και φωτεινότερη του έτους, καθώς η Σελήνη θα βρεθεί στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη υπερπανσέληνος μετά τον Νοέμβριο του 2024 και αναμένεται να είναι ορατή από πολλές περιοχές, εφόσον βέβαια το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Πώς πήρε το όνομά της

Η ονομασία «Πανσέληνος της Συγκομιδής» προέρχεται από την παράδοση να δίνονται ονόματα στις πανσελήνους του έτους, συνήθως εμπνευσμένα από τη φύση και τις αγροτικές δραστηριότητες. Αν και ο Οκτώβριος είναι γνωστός ως μήνας της «Πανσελήνου του Κυνηγού», φέτος η συγκεκριμένη πανσέληνος φέρει τον τίτλο της «Πανσελήνου της Συγκομιδής», καθώς ανατέλλει πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία – περίοδο που συνδέεται με τη συγκομιδή των καλλιεργειών.

Τρία σεληνιακά φαινόμενα μέχρι το τέλος του έτους

Η Υπερπανσέληνος του Οκτωβρίου που θα σημειωθεί στις 7 Οκτωβρίου είναι το πρώτο από τα συνολικά τρία εντυπωσιακά σεληνιακά φαινόμενα που θα συνεχιστούν μέχρι τον Δεκέμβριο.

Θα ακολουθήσουν στις 5 Νοεμβρίου το πιο μεγάλο και πιο λαμπερό φεγγάρι της χρονιάς καθώς επίσης και στις 4 Δεκεμβρίου η δεύτερη και τελευταία Υπερπανσέληνος της χρονιάς.