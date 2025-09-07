Μάγεψε η ολική έκλειψη Σελήνης με το «ματωμένο» χρώμα της - Εικόνες

Μάγεψε η ολική έκλειψη Σελήνης, με πλήθος κόσμου να έχει στραμμένα τα μάτια στον ουρανό απολαμβάνοντας ένα μαγικό θέαμα.

Το «Ματωμένο φεγγάρι» ήταν ορατό από πολλά σημεία της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας και της Αυστραλίας ενώ συνοδεύτηκε από μια σπάνια ολική σεληνιακή έκλειψη.

Η ολική έκλειψη Σελήνης ξεκίνησε στις 20:30 ώρα Ελλάδας, με την κορύφωσή της να γίνεται γύρω στις 21:11, όταν η Σελήνη απέκτησε τη χαρακτηριστική κόκκινη - πορτοκαλί απόχρωση. Η έκλειψη ολοκληρώθηκε γύρω στις 21:52.

Πλήθος κόσμου απόλαυσε το θέαμα από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, το Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενώ δεν ήταν λίγοι όσοι απλώς σήκωσαν τα μάτια στον ουρανό από τις ταράτσες τους ή τις πλατείες στις γειτονιές τους.

Δείτε εικόνες από την ολική έκλειψη Σελήνης

*Πηγή φωτογραφιών: In Time

Ο Κρόνος δίπλα στο φεγγάρι

Εκτός από την έκλειψη, η συγκεκριμένη πανσέληνος συνοδεύτηκε και από μια ξεχωριστή αστρονομική σύμπτωση. Από τις 6 έως τις 8 Σεπτεμβρίου, η Σελήνη θα ανατέλλει στον ίδιο ουράνιο ορίζοντα με τον πλανήτη Κρόνο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Η καλύτερη στιγμή για παρατήρηση θα είναι η Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, όταν η Σελήνη και ο Κρόνος θα βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους πάνω από τον ανατολικό ορίζοντα. Το ζευγάρι θα είναι ορατό με γυμνό μάτι, ενώ με τη χρήση κιαλιών ή τηλεσκοπίου η εικόνα θα είναι ακόμη πιο συναρπαστική.