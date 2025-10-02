Πανσέληνος Οκτωβρίου 2025: Πότε «πέφτει» το Φεγγάρι της Συγκομιδής

Στις 7 Οκτωβρίου είναι η πανσέληνος του μήνα με την ονομασία φεγγάρι της Συγκομιδής»

Φέτος, η Πανσέληνος του Οκτωβρίου είναι επίσης υπερπανσέληνος, πράγμα που σημαίνει ότι η Σελήνη βρίσκεται κοντά στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη (περίγειο), εμφανιζόμενη μεγαλύτερη και φωτεινότερη από το συνηθισμένο

Τι συμβολίζει η ονομασία της πανσελήνου

Η ονομασία «Φεγγάρι της Συγκομιδής» (Harvest Moon) προέρχεται από την αγροτική παράδοση. Είναι η Πανσέληνος που εμφανίζεται πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία, συνήθως τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, και είχε μεγάλη σημασία για τους αγρότες.

Ο λόγος είναι ότι αυτό το φεγγάρι ανατέλλει σχεδόν την ίδια ώρα για αρκετές νύχτες, δίνοντας επιπλέον φως αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα. Με αυτόν τον τρόπο οι αγρότες μπορούσαν να συνεχίσουν τη συγκομιδή των καλλιεργειών τους ακόμα και όταν έπεφτε το σκοτάδι, πριν τη διάδοση των ηλεκτρικών φωτιστικών.

Με λίγα λόγια, το φως της Σελήνης έκανε τη δουλειά πιο εύκολη και ταυτόχρονα έδωσε το όνομά της στην περίοδο αυτή.