Ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο που δείχνει το Παλιό Ρέθυμνο – Οι 7 φωτογραφίες που εντυπωσιάζουν
Η γοητεία του παρελθόντος στη σημερινή εικόνα
Το Ρέθυμνο, η πόλη που φιλοξενεί ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα ιστορικά κέντρα της Ελλάδας, συνεχίζει να εκπέμπει αυτή την ιδιαίτερη αύρα που προέρχεται από τη μακρά ιστορία του. Η ζωή κυλάει στους ίδιους δρόμους, κάτω από τις ίδιες βενετσιάνικες και οθωμανικές δομές, μολονότι ο ρυθμός και οι άνθρωποι έχουν αλλάξει.
