Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Συγγρού - Καθυστερήσεις μισής ώρας στην Αττική Οδό

Με αργές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στις κομβικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Πέμπτης (09/10), με σημαντικές καθυστερήσεις να σημειώνονται σε Αττική Οδό, Κηφισίας και Κηφισό.

Πιο συγκεκριμένα, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως και μισής ώρας από την Φυλής έως την Κηφισίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ενώ στην έξοδο για Λαμία φτάνουν έως και τα 15 λεπτά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25'-30' από Φυλής έως Κηφισίας,

10'-15' στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5'-10' στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 9, 2025

Την ίδια ώρα, στο «κόκκινο» είναι η κίνηση στο μεγαλύτερο τμήμα της Λεωφόρου Κηφισού από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Φάληρο, ενώ και στο αντίθετο ρεύμα εντοπίζονται προβλήματα από Αιγάλεω έως Νέα Ιωνία.

Στην Κηφισίας τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι, και στη Συγγρού από την Καλλιθέα έως και το κέντρο.