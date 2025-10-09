Ηράκλειο: Θύμα απάτης με κρυπτονομίσματα έπεσε 67χρονη – Πώς της απέσπασαν 30.000 ευρώ
Μόλις η 67χρονη αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί προχώρησε σε καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου
Θύμα απάτης με κρυπτονομίσματα, που της στοίχισε 30.000 ευρώ, έπεσε μία 67χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο.
Ειδικότερα, όπως κατήγγειλε η ίδια στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, εμφανιζόμενος ως εκπρόσωπος εταιρείας, με ειδικότητα στην αγοραπωλησία κρυπτονομισμάτων.
Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι στον λογαριασμό της γυναίκας υπήρχε σε εκκρεμότητα πίστωση 58.000 ευρώ από προηγούμενη συναλλαγή και την έπεισε να εγκαταστήσει στον υπολογιστή της εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία.
Με την εγκατάσταση της εφαρμογής, ο άγνωστος άνδρας προχώρησε σε μεταφορά χρημάτων από τον λογαριασμό της. Συνολικά, πραγματοποίησε τρεις διαδοχικές μεταφορές των 10.000 ευρώ, αποσπώντας συνολικά το πόσο των 30.000 ευρώ.
Μόλις η 67χρονη αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί προχώρησε σε καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τις Αρχές ήδη να διερευνούν την υπόθεση.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων