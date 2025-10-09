Ζάκυνθος: Βαριά ποινή ύψους 5,5 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράνομο ΧΥΤΑ

Νέα «καμπάνα» από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας αναφορικά με τα σκουπίδια και τον τρόπο διαχείρισής τους.

Η ποινή αυτή τη φορά αφορά την μη αποκατάσταση του ΧΥΤΑ στην περιοχή Σκοπός στη Ζάκυνθο.

Η χώρα μας καλείται να πληρώσει άμεσα 5,5 εκατ. ευρώ και επιπλέον 12.500 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην εφαρμογή της προηγούμενης καταδικαστικής απόφασης, η οποία χρονολογείται πίσω στο 2014 και ζητούσε το άμεσο κλείσιμο της χωματερής.

Η απόφαση αναφέρει:

«Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-368/24 | Επιτροπή κατά Ελλάδας (Εκτέλεση της απόφασης για τον χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων της Ζακύνθου)

Παράβαση κράτους μέλους: επιβολή χρηματικών κυρώσεων στην Ελλάδα λόγω μη εκτέλεσης απόφασης του Δικαστηρίου του 2014

Η Ελλάδα υποχρεώνεται σε καταβολή χρηματικής ποινής ύψους 12 500 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης από τη δημοσίευση της σημερινής απόφασης έως την εκτέλεση της απόφασης του 2014, καθώς και σε καταβολή κατ’ αποκοπήν ποσού 5 500 000 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με την απόφαση Επιτροπή κατά Ελλάδας του 2014 (1), το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από δύο οδηγίες στον τομέα των αποβλήτων 2 3. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα δεν είχε θέσει τέρμα στη λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) ευρισκόμενου στο θαλάσσιο εθνικό πάρκο της Ζακύνθου, φυσικό οικότοπο της θαλάσσιας χελώνας «Caretta-Caretta», ενώ ο χώρος αυτός ήταν κορεσμένος και δυσλειτουργικός, με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο την υγεία και το περιβάλλον.

Όσον αφορά την υπό κρίση υπόθεση, από το 2014 έως το 2023 υπήρξε ανταλλαγή αλληλογραφίας μεταξύ ης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελλάδας σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Ζακύνθου και για τη συμμόρφωσή της προς την απόφαση του 2014. Η Επιτροπή, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα δεν είχε ακόμη λάβει τα αναγκαία για τον σκοπό αυτό μέτρα, της απηύθυνε, το 2017, προειδοποιητική επιστολή και άσκησε, το 2024, ενώπιον του Δικαστηρίου νέα προσφυγή λόγω παραβάσεως, επί της οποίας εκδόθηκε η σημερινή απόφαση.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Ελλάδα παρέβη την υποχρέωσή της να λάβει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της απόφασης Επιτροπή κατά Ελλάδας του 2014.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι, κατά τον κρίσιμο χρόνο που ορίζεται στην προειδοποιητική επιστολή, δηλαδή στις 28 Ιουνίου 2017, η Ελλάδα ούτε είχε προβλέψει σχέδιο διευθέτησης ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ Ζακύνθου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, ούτε είχε παύσει τη λειτουργία του ΧΥΤΑ. Επιπλέον, ο ΧΥΤΑ Ζακύνθου συνέχισε να δέχεται απόβλητα μέχρι τα τέλη του 2017.

Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο υποχρεώνει την Ελλάδα σε καταβολή χρηματικής ποινής ύψους 12 500 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης από τη δημοσίευση της σημερινής απόφασης έως την ημερομηνία εκτέλεσης της απόφασης του 2014, καθώς και σε καταβολή κατ’ αποκοπήν ποσού ύψους 5 500 000 ευρώ στην Επιτροπή.

Τα ποσά των κυρώσεων δικαιολογούνται από τη σοβαρότητα της παράβασης. Η παράβαση ενέχει σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, το Δικαστήριο συνεκτίμησε τον μεγάλο αριθμό αποφάσεων με τις οποίες διαπιστώθηκε κατά το παρελθόν ότι η Ελλάδα είχε παραβεί τις υποχρεώσεις της σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο κράτος μέλος είχε παραλείψει να εκτελέσει αποφάσεις του».

Με πληροφορίες από ermisnews.gr

