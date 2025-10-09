Νέους Μητροπολίτες Κορίνθου και Κονίτσης εξέλεξε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Νέους Μητροπολίτες Κορίνθου και Κονίτσης εξέλεξε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ο Μητροπολίτης Κονίτσης Αλέξιος και ο Μητροπολίτης Κορίνθου Παύλος (στα άκρα)

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα σελίδα ανοίγει σήμερα για τις Μητροπόλεις Κορίνθου και Κονίτσης καθώς η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέλεξε νέους Μητροπολίτες.

Για την Μητρόπολη Κορίνθου εξελέγη ο Επίσκοπος Θεσπιών Παύλος.

Επίσης η Ιεραρχία εξέλεξε και νέο Μητροπολίτη Κονίτσης με 63 ψήφους τον Επίσκοπο Σταυροπηγίου κ. Αλέξιο.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας για τις εργασίες και τις εκλογές Μητροπολιτών και Βοηθών Επισκόπων της 9ης Οκτωβρίου 2025:

Συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025, στην τρίτη Τακτική Συνεδρία της, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, στην Αίθουσα Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας.

Μετά την προσευχή ανεγνώσθη ο Κατάλογος των συμμετεχόντων Ιεραρχών και διεπιστώθη απαρτία.

Ακολούθως έγινε συζήτηση επί της χθεσινής Εισηγήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου, με θέ­μα: «Τεχνητή ευφυΐα: Η Εκκλησία μπροστά στην αναδυόμενη νέα ανθρωπολογία».

Κατόπιν επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της χθεσινής Συνεδρίας.

Εν συνεχεία άρχισε η ψηφοφορία περί του τρόπου πληρώσεως της κενής Μητροπολιτικής Έδρας Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης. Επί συνόλου 77 ψηφισάντων, η πρόταση δι᾽ εκλο­γής έλαβε 67 ψήφους και η πρόταση διά καταστάσεως 10 ψήφους. Ως εκ τούτου, η Ιεραρχία απεφάνθη υπέρ της πληρώσεως της Ιεράς Μητροπόλεως δι᾽ εκλο­γής.

Ακολούθησε η διαδικασία της πληρώσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης δι᾽ εκλο­γής. Για την κατάρτιση του τριπροσώπου επί συνόλου 77 ψηφισάντων έλαβαν:

1) Επίσκοπος Σταυροπηγίου κ. Αλέξιος, ψήφους 59

2) Αρ­χι­μαν­δρί­της κ. Σπυρίδων Κατραμάδος, ψήφους 34

3) Αρ­χι­μαν­δρί­της κ. Νικόλαος Λιόλιος, ψήφους 21.

Επίσης ευρέθη και 1 λευκή ψήφος.

Επί της δευτέρας ψηφοφορίας, και γενομένης της διαλογής των ψήφων, ανεδείχθη Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης ο Επίσκοπος Σταυροπηγίου κ. Αλέξιος με 63 ψήφους, επί συνόλου 77 ψηφισάντων, ο Αρ­χι­μαν­δρί­της κ. Σπυρίδων Κατραμάδος έλαβε 9 ψήφους και ο Αρχιμανδρίτης κ. Νικόλαος Λιόλιος έλαβε 2 ψήφους. Επίσης ευρέθησαν και 3 λευκές ψήφοι.

Κατόπιν άρχισε η ψηφοφορία περί του τρόπου πληρώσεως της κενής Μητροπολιτικής Έδρας Κορίνθου. Επί συνόλου 77 ψηφισάντων, η πρόταση δι᾽ εκλο­γής έλαβε 67 ψήφους και η πρόταση διά καταστάσεως 10 ψήφους. Ως εκ τούτου, η Ιεραρχία απεφάνθη υπέρ της πληρώσεως της Ιεράς Μητροπόλεως δι᾽ εκλο­γής.

Ακολούθησε η διαδικασία της πληρώσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου δι᾽ εκλο­γής. Για την κατάρτιση του τριπροσώπου επί συνόλου 77 ψηφισάντων έλαβαν:

1) Επίσκοπος Θεσπιών κ. Παύλος, ψήφους 64

2) Επίσκοπος Κεγχρεών κ. Αγάπιος, ψήφους 55

3) Αρ­χι­μαν­δρί­της κ. Αρτέμιος Αργυρόπουλος, ψήφους 19.

Επί της δευτέρας ψηφοφορίας, και γενομένης της διαλογής των ψήφων, ανεδείχθη Μητροπολίτης Κορίνθου ο Επίσκοπος Θεσπιών κ. Παύλος με 59 ψήφους, επί συνόλου 77 ψηφισάντων, ενώ ο Επίσκοπος Κεγχρεών κ. Αγάπιος έλαβε 18 ψήφους.

Στη συνέχεια άρχισε η ψηφοφορία για την πλήρωση της θέσεως Βοηθού Επισκόπου παρά τω Αρχιεπισκόπω Αθηνών και πάσης Ελλάδος από της θέσεως του Αρχιγραμματέως, με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Σκιάθου, σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες και τις διατάξεις του άρθρου 15 του Νόμου 2817/2000 και του άρθρου 44 παρ. 1 του Νόμου 4521/2018. Προτεινόμενοι υποψήφιοι υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου ήσαν οι Πανοσιολογιώτατοι Αρχιμανδρίτες α) κ. Ιωάννης Καραμούζης, β) κ. Ειρήναρχος Θεοδώρου και γ) κ. Ελευθέριος Σταυρακαρίδης.

Βοηθός Επίσκοπος με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Σκιάθου εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης κ. Ιωάννης Καραμούζης.

Εκλογή Βοηθών Επισκόπων

Ακολούθως, το Σώμα της Ιεραρχίας προέβη στην εκλογή των κάτωθι Βοηθών Επισκόπων:

1) Του Βοηθού Επισκόπου παρά τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Χριστουπόλεως.

Προτεινόμενοι υποψήφιοι υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου ήσαν οι Πανοσιολογιώτατοι Αρχιμανδρίτες: α) κ. Βαρνάβας Θεοχάρης, β) κ. Παρθένιος Αμανατίδης και γ) κ. Προκόπιος Βροντάκης.

Βοηθός Επίσκοπος με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Χριστουπόλεως εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης κ. Βαρνάβας Θεοχάρης.

2) Του Βοηθού Επισκόπου παρά τη Ιερά Μητροπόλει Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Δομενίκου.

Προτεινόμενοι υποψήφιοι υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος ήσαν οι Πανοσιολογιώτατοι Αρχιμανδρίτες: α) κ. Αθηναγόρας Μπίρδας, β) κ. Δημήτριος Μπακλαγής και γ) κ. Θεόφιλος Λεμοντζής.

Βοηθός Επίσκοπος με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Δομενίκου εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης κ. Αθηναγόρας Μπίρδας.

3) Του Βοηθού Επισκόπου παρά τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Επιδαύρου.

Προτεινόμενοι υποψήφιοι υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου ήσαν οι Πανοσιολογιώτατοι Αρχιμανδρίτες: α) κ. Νικόδημος Φαρμάκης, β) κ. Τίτος Γαρεφαλάκης και γ) κ. Γαβριήλ Τεκνετζόγλου.

Βοηθός Επίσκοπος με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Επιδαύρου εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης κ. Νικόδημος Φαρμάκης.

4) Του Βοηθού Επισκόπου παρά τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Ταλαντίου.

Προτεινόμενοι υποψήφιοι υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου ήσαν οι Πανοσιολογιώτατοι Αρχιμανδρίτες: α) κ. Θεολόγος Αλεξανδράκης, β) κ. Μάξιμος Ματθαίου και γ) κ. Νεόφυτος Δοντάς.

Βοηθός Επίσκοπος με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Ταλαντίου εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης κ. Θεολόγος Αλεξανδράκης.

Μετά το πέρας της Συνεδριάσεως, ακολούθησε το Μικρό Μήνυμα των νεοεκλεγέντων Μητροπολιτών και Βοηθών Επισκόπων στην αίθουσα Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας.

Αύριο, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11 π.μ., οι Μητροπολίτες Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Αλέξιος και Κορίνθου κ. Παύλος και οι Εψηφισμένοι Βοηθοί Επίσκοποι Σκιάθου κ. Ιωάννης, Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβας, Δομενίκου κ. Αθηναγόρας, Επιδαύρου κ. Νικόδημος και Ταλαντίου κ. Θεολόγος θα δώσουν το Μέγα Μήνυμα εντός του Καθολικού της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, παρουσία Ιεραρχών, Κληρικών και πιστών.

Η χειροτονία του Εψηφισμένου Βοηθού Επισκόπου Σκιάθου κ. Ιωάννη θα τελεσθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου ε.έ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών και η χειροτονία του Εψηφισμένου Βοηθού Επισκόπου Δομενίκου κ. Αθηναγόρα θα τελεσθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου ε.έ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας.

Η ημερομηνία και ο τόπος χειροτονίας των λοιπών τριών Εψηφισμένων Βοηθών Επισκόπων θα ανακοινωθούν εντός της επομένης εβδομάδος.

Τέ­λος, αύριο Παρασκευή 10 και την Δευτέρα 13 Οκτω­βρίου 2025, συνέρ­χε­ται η Δι­αρ­κής Ιερά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, της 169ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου, για να ασχο­λη­θεί με θέ­ματα της Ημε­ρη­σίας Δι­α­τά­ξεως.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:59ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο νέος Ηγούμενος της Μονής Σινά, κ. Συμεών

17:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Βορειοατλαντική Ταλάντωση ρίχνει τη θερμοκρασία 8-12 βαθμούς

17:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Jemlit Mystery Boxes vs Online Shopping: Ποια εμπειρία κερδίζει;

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Όταν το θαύμα «νικά» την επιστήμη: 2χρονος «επέστρεψε» στη ζωή διαψεύδοντας τους γιατρούς που τον είχαν ξεγραμμένο

17:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Πότε πέφτει φέτος - Συμβουλές προς τους καταναλωτές

17:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η «Ένωση» ετοιμάζει πρόταση ανανέωσης στον «βιονικό» Λάζαρο Ρότα

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα - Πούτιν: «Ελπίζω οι πρωτοβουλίες του Τραμπ για την Παλαιστίνη να εφαρμοστούν»

17:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα εποχή στις μεταφορές χρημάτων – Τι προβλέπει πανευρωπαϊκή οδηγία

17:30ΚΟΣΜΟΣ

O Νετανιάχου απένειμε ήδη το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ - Δείτε τη φωτογραφία AI που ανέβασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ

17:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πρόκειται για μείζονα επιτυχία Τραμπ»: Η απάντηση Γεραπετριτη στο ερώτημα αν ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέους Μητροπολίτες Κορίνθου και Κονίτσης εξέλεξε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος

17:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δροσιά: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 38χρονο 

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα - Αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες της συμφωνίας Χαμάς-Ισραήλ: Η πρώτη φάση θα διαρκέσει 5 ημέρες

17:15ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναιτωλικός: Το συγκινητικό «αντίο» του Γιάννη Πετράκη και η «αγκαλιά κυρίων» με τον Γιάννη Αναστασίου

17:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όχι» από τη Λαγκάρντ για την Προεδρία της Γαλλίας - «Πρέπει να είσαι λίγο τρελός για να το κάνεις»

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη απάτη: Επτά πατεράδες - 122 παιδιά: Πώς Αφρικανοί «άρμεγαν» το κοινωνικό κράτος στη Γερμανία για δεκάδες εκατ. ευρώ

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος Ισραήλ: Περιμένουμε τον Τραμπ στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Τύρναβο: 62χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του από γείτονες - Είχε πεθάνει ημέρες πριν

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Τούρτα έκπληξη στον Τζέριαν Γκραντ και αποθέωση από τους συμπαίκτες του

16:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες… γλυκάθηκαν από το ανοδικό «ράλι» του χρυσού και πωλούν τις λίρες τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες… γλυκάθηκαν από το ανοδικό «ράλι» του χρυσού και πωλούν τις λίρες τους

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 15 Οκτωβρίου

13:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Προσήγαγαν 17χρονο ως ύποπτο για τη διπλή δολοφονία - Τι απάντησε ο ανιψιός του 68χρονου

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα - Αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες της συμφωνίας Χαμάς-Ισραήλ: Η πρώτη φάση θα διαρκέσει 5 ημέρες

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Όταν το θαύμα «νικά» την επιστήμη: 2χρονος «επέστρεψε» στη ζωή διαψεύδοντας τους γιατρούς που τον είχαν ξεγραμμένο

14:45ΚΟΣΜΟΣ

58 χρόνια από τον θάνατο του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα: «Αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο...»

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

16:35ΕΘΝΙΚΑ

Ο τουρκικός στόλος στο Αιγαίο: Άσκηση με σενάριο «κατάληψης εχθρικού νησιού» - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

12:56ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκε στον δρόμο γυμνή και ζητούσε βοήθεια, ήταν μέσα στα αίματα» - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την 39χρονη έγκυο που χτυπούσε με πιρούνι ο σύζυγός της

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

08:51WHAT THE FACT

Το χωριό που πληρώνει 70.000 ευρώ για να μείνεις εκεί - Η αλήθεια πίσω από την «ονειρική πρόταση»

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη απάτη: Επτά πατεράδες - 122 παιδιά: Πώς Αφρικανοί «άρμεγαν» το κοινωνικό κράτος στη Γερμανία για δεκάδες εκατ. ευρώ

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχηματίζεται «Ω εμποδιστής» και φέρνει πτώση της θερμοκρασίας - Πότε θα «χτυπήσει»

16:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μία συσκευή έρχεται να δώσει «φως» στα μάτια των τυφλών συμπολιτών μας - Πώς λειτουργεί

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέους Μητροπολίτες Κορίνθου και Κονίτσης εξέλεξε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος

17:30ΚΟΣΜΟΣ

O Νετανιάχου απένειμε ήδη το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ - Δείτε τη φωτογραφία AI που ανέβασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Αργούν ακόμα οι «έξυπνες» κάμερες για τις τροχαίες παραβάσεις - Πόσες λειτουργούν τώρα στην Αττική και σε ποια σημεία

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ