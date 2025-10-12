Περιπέτεια στη θάλασσα για δύο επιβάτες - Βλάβη σε ιστιοφόρο νότια της Νάξου

Ακυβερνησία παρουσίασε ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Μεγάλης Βρετανίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Νάξου, λόγω μηχανικής βλάβης και αδυναμίας χρήσης ιστίου.

Στο σκάφος επέβαιναν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα παραπλέον πλοίο και ένα ιδιωτικό σκάφος για την παροχή συνδρομής.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως έως 6 μποφόρ.

Το ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Μεγάλης Βρετανίας, ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια από λίγο πριν τις 08:00 συνοδεία του πλωτού του Λιμενικού, στον όρμο Καλαντού της Νάξου.