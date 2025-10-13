Βέλο Κορινθίας: Μαύρο υγρό αντί για νερό– Οι κάτοικοι αντιμέτωποι με τον φόβο όταν ανοίγουν τη βρύση

Αναστάτωση επικρατεί στο Βέλο Κορινθίας, όπου οι κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι με ένα φαινόμενο που θα ταίριαζε περισσότερο σε ταινία τρόμου παρά στην καθημερινότητά τους. Μια γυναίκα, ανοίγοντας τη βρύση του σπιτιού της, αντί για νερό είδε να ξεπηδά ένα μαύρο, πηχτό υγρό.

«Μαύρο νερό, ναι. Τρελάθηκα. Λες και θα έβγαινε ένα φίδι. Το ένιωσα, φοβήθηκα, τρελάθηκα. Γέμισα τοίχους, τα πάντα. Μέχρι να το κλείσω, τα χάσα», περιγράφει σοκαρισμένη στην κάμερα του Alpha.

Σύμφωνα με τους κατοίκους, το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο. Όπως καταγγέλλουν, το νερό στο Βέλο είναι ακατάλληλο εδώ και χρόνια. «Είναι πολύ βρώμικο και έχει μια απαίσια μυρωδιά. Ανοίγεις τη βρύση και κάνεις πίσω», λέει μια άλλη γυναίκα, ενώ κάτοικοι περιγράφουν ότι το νερό συχνά βγαίνει καφέ, θολό ή, όπως πριν από λίγες μέρες, κατάμαυρο.

«Με φώναξε η γειτόνισσά μου να πάω να τη βοηθήσω γιατί πανικοβλήθηκε. Είδε αυτό το μαύρο πράγμα να βγαίνει από το λάστιχό της», λέει μια ακόμη γυναίκα, σημειώνοντας πως το ίδιο φαινόμενο είχε εμφανιστεί και πριν από έναν μήνα σε άλλες περιοχές του δήμου.

Η καθημερινότητα των κατοίκων έχει μετατραπεί σε Γολγοθά. Το νερό της βρύσης δεν πίνεται, δεν χρησιμοποιείται ούτε για μαγείρεμα, ούτε για πλύσιμο. Ολόκληρες οικογένειες αναγκάζονται να αγοράζουν δεκάδες μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού κάθε εβδομάδα — για να κάνουν μπάνιο, να πλύνουν τα ρούχα ή απλώς να βράσουν λαχανικά.

«Παίρνουμε νερά, τα ζεσταίνουμε και κάνουμε μπάνιο. Έτσι ζούμε», λέει μια κάτοικος. «Για να πλύνω τα λαχανικά, ρίχνω άσπρο ξύδι μέσα στο νερό. Μόνο έτσι νιώθω πως απολυμαίνονται».

Για τους κατοίκους του Βέλου και των γύρω χωριών, το καθαρό νερό έχει γίνει είδος πολυτελείας. Το κόστος για την αγορά εμφιαλωμένων νερών έχει γίνει πάγιο έξοδο σε κάθε οικογενειακό προϋπολογισμό, ενώ ορισμένοι φτάνουν στο σημείο να αγοράζουν νερό από υδροφόρες.

Ο δήμαρχος Βέλου–Βόχας, Αθανάσιος Μανάβης, αναγνωρίζει το πρόβλημα και εξηγεί πως οφείλεται στην υπεράντληση των γεωτρήσεων:

«Προσπαθούμε, βάζοντας φίλτρα και ανοίγοντας νέες γεωτρήσεις, να βελτιώσουμε την ποιότητα του νερού. Δυστυχώς όμως το υπέδαφος έχει επιβαρυνθεί. Σε συνεργασία με την κυβέρνηση και την περιφέρεια έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση, και μέχρι το Πάσχα θα έχουν ολοκληρωθεί έργα που θα κάνουν το νερό και πάλι πόσιμο σε όλες τις βρύσες του δήμου».

Ως τότε, οι κάτοικοι συνεχίζουν να ζουν με τον φόβο κάθε φορά που ανοίγουν τη βρύση — χωρίς να ξέρουν αν θα τρέξει νερό ή μαύρο υγρό.