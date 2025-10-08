«Καμπανάκι» επιστημόνων: Το εμφιαλωμένο νερό αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Το εμφιαλωμένο νερό μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία εξαιτίας της ποσότητας των μικροοπλαστικών που βρίσκονται εντός των μπουκαλιών που μπορούν να διαπεράσουν τις άμυνες του οργανισμού και να καταλήξουν σε ζωτικά όργανα, αυξάνωντας ενδεχομένως τον κίνδυνο καρκίνου, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η μελέτη, υπό την ηγεσία της Sara Sajedi, κορυφαίας εμπειρογνώμονα περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Concordia, διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που πίνουν τακτικά εμφιαλωμένο νερό καταναλώνουν περίπου 90.000 περισσότερα σωματίδια μικροπλαστικών κάθε χρόνο από όσους πίνουν νερό από τη βρύση.

Οι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από την κατάποση αυτών των μικροσκοπικών θραυσμάτων έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο των επιστημόνων τα τελευταία χρόνια, με έρευνες να τα συνδέουν με χρόνια φλεγμονή, οξειδωτικό στρες, ορμονικές διαταραχές, στειρότητα, νευρολογικές βλάβες και καρκίνο.

Η Sajedi χαρακτήρισε τους κινδύνους για την υγεία που ενέχουν οι πλαστικές φιάλες μίας χρήσης ως «σοβαρούς» και ζήτησε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για αυτό που περιέγραψε ως «επείγον ζήτημα».

Επιτρεπτό για «έκτακτες ανάγκες» αλλά όχι καθημερινά

«Η εκπαίδευση είναι η πιο σημαντική δράση που μπορούμε να αναλάβουμε», είπε. «Το πόσιμο νερό από πλαστικές φιάλες είναι εντάξει σε περίπτωση "έκτακτης ανάγκης", αλλά είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγεται στην καθημερινή ζωή. Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι το ζήτημα δεν είναι η οξεία τοξικότητα, αλλά η χρόνια τοξικότητα», δήλωσε.

Παρά τις αυξανόμενες ενδείξεις βλαβών στην υγεία, οι επιστήμονες λένε ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της έκθεσης σε μικροπλαστικά εξακολουθούν να είναι ελάχιστα κατανοητές, κυρίως λόγω της έλλειψης τυποποιημένων δοκιμών και παγκόσμιας παρακολούθησης.

Μικροπλασικά απευθείας από την πηγή

Τα μικροπλαστικά είναι μικροσκοπικά θραύσματα πλαστικού μεγέθους μόλις δύο μικρομέτρων — περίπου δύο χιλιοστά του χιλιοστού.

Καθώς τα πλαστικά προϊόντα αποσυντίθενται με την πάροδο του χρόνου, καταλήγουν στα τρόφιμα, στο νερό και ακόμη και στον αέρα.

Στο εμφιαλωμένο νερό, σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της παραγωγής, της αποθήκευσης και της μεταφοράς — πράγμα που σημαίνει ότι οι καταναλωτές τα προσλαμβάνουν απευθείας από την πηγή, και όχι μέσω της τροφικής αλυσίδας.

Πρόσφατες μελέτες έχουν εντοπίσει μικροπλαστικά στους ανθρώπινους πνεύμονες, στον πλακούντα, στο μητρικό γάλα και ακόμη και στο αίμα, προκαλώντας ανησυχία για το πόσο βαθιά μπορούν να διεισδύσουν στον οργανισμό.

Ένα αυξανόμενο σώμα αποδεικτικών στοιχείων τα έχει συνδέσει με νευροτοξικότητα, χρόνια φλεγμονή και διαταραχή των ορμονών και του μεταβολισμού.

Σε άρθρο της στο Journal of Hazardous Materials, η Sara Sajedi ανέφερε: «Μπορούν επίσης να διαταράξουν την ισορροπία των εντερικών βακτηρίων και να οδηγήσουν σε αναπνευστικές ασθένειες όταν εισπνέονται. Αυτοί οι χρόνιοι κίνδυνοι για την υγεία υπογραμμίζουν τη σημασία της αναγνώρισης και της αντιμετώπισης των επιπτώσεων των νανοπλαστικών και των μικροπλαστικών για την προστασία της ανθρώπινης υγείας».

*Με πληροφορίες από Daily Mail

