Τα πλαστικά μπουκάλια αλλάζουν ξανά: Μετά το μη αφαιρούμενο καπάκι έρχεται νέα καινοτομία
Τα πλαστικά μπουκάλια αλλάζουν ξανά: Νέα καπάκια από βιοπλαστικά και βιοδιασπώμενα υλικά μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Μετά την εισαγωγή του μη αφαιρούμενου καπακιού, οι καταναλωτές θα δουν σύντομα νέα καινοτόμα σχέδια σε πλαστικά μπουκάλια, με στόχο την καλύτερη ανακύκλωση και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
