Δικηγόρος προειδοποιεί: Οι δύο ρήτρες που πρέπει να βάλετε στη διαθήκη σας
«Αλλιώς καταλήγετε σε Game of Thrones»
Δικηγόρος ειδικός σε κληρονομιές εξηγεί ποιες δύο ρήτρες μπορούν να αποτρέψουν οικογενειακές συγκρούσεις και φορολογικές παγίδες στη διαθήκη σας . Γιατί τις θεωρεί «ζήτημα στρατηγικής, όχι τύχης».
Διαβάστε στο gazzetta.gr.
