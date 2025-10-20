Δικηγόρος προειδοποιεί: Οι δύο ρήτρες που πρέπει να βάλετε στη διαθήκη σας

«Αλλιώς καταλήγετε σε Game of Thrones»

Δικηγόρος προειδοποιεί: Οι δύο ρήτρες που πρέπει να βάλετε στη διαθήκη σας
Δικηγόρος ειδικός σε κληρονομιές εξηγεί ποιες δύο ρήτρες μπορούν να αποτρέψουν οικογενειακές συγκρούσεις και φορολογικές παγίδες στη διαθήκη σας . Γιατί τις θεωρεί «ζήτημα στρατηγικής, όχι τύχης».

