Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (22/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπή Ρεύματος
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

22/10/2025 8:00:00 πμ

22/10/2025 12:00:00 μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ.

833

Κατασκευές

22/10/2025 8:00:00 πμ

22/10/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΧΟΥ έως κάθετο: Λ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1179

Λειτουργία

22/10/2025 8:00:00 πμ

22/10/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΑΡΔΕΩΝ έως κάθετο: ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1178

Λειτουργία

22/10/2025 8:00:00 πμ

22/10/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 173 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1180

Λειτουργία

22/10/2025 8:00:00 πμ

22/10/2025 1:00:00 μμ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ.

834

Κατασκευές

22/10/2025 8:00:00 πμ

22/10/2025 2:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΛΟΥΤΣΑ - Γ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΚΑΛΒΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΣΟΛΩΜΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ - ΚΑΤΡΑΚΗ - ΛΕΜΠΕΣΗ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ - ΑΓ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΟΔΟΣ 7 Α - ΟΔΟΣ 6Η - ΟΔΟΣ 7 Β - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

268

Λειτουργία

22/10/2025 8:00:00 πμ

22/10/2025 4:00:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ - Κ.ΠΑΛΑΜΑ - Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ - ΑΙΟΛΟΥ - ΚΟΡΑΗ - Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

468

Κατασκευές

22/10/2025 8:00:00 πμ

22/10/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΦΑΙΔΡΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΙΔΡΑΣ απο κάθετο: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΟΣ απο κάθετο: ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΟ έως κάθετο: ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΟΣ έως κάθετο: ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΦΛΑΜΑΡΙΩΝ απο κάθετο: ΑΓΙΑ ΑΜΑΡΙΝΑ έως κάθετο: ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ απο κάθετο: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο

1157

Λειτουργία

22/10/2025 8:00:00 πμ

22/10/2025 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ΣΟΥΡΗ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΡΑΤΖΑΝΤΟΥ, ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ, Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΧΟΥ.

836

Κατασκευές

22/10/2025 11:00:00 πμ

22/10/2025 3:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - Λ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ - ΑΛΚΥΩΝΙΔΩΝ - ΜΟΥΣΩΝ - ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ - ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ - ΑΡΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1484

Λειτουργία

22/10/2025 12:00:00 μμ

22/10/2025 4:00:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - Κ.ΠΑΛΑΜΑ - ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ

469

Κατασκευές

22/10/2025 12:00:00 μμ

22/10/2025 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.

835

Κατασκευές

22/10/2025 12:00:00 μμ

22/10/2025 5:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΡΟΥΠΕΛ - ΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ - ΣΚΟΥΦΑ - ΒΕΡΟΙΑΣ - ΕΙΡΗΝΗΣ

269

Λειτουργία

